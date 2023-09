Contrato adjudicado à IDENTEC SOLUTIONS para instalar o Reefer Runner na Cornelder de Moçambique, Porto da Beira

Reefer Handling Port of Beira, Mozambique

A IDENTEC SOLUTIONS garantiu um contrato com o Terminal de Contentores Cornelder no Porto da Beira, melhorando o manuseamento dos seus contentores refrigerados

LUSTENAU, AUSTRIA, September 7, 2023/ EINPresswire.com / -- A IDENTEC SOLUTIONS, líder global em soluções de gestão de contentores frigoríficos, anuncia um contrato significativo para a instalação do Reefer Runner para 300 tomadas frigoríficas no Terminal de Contentores da Cornelder de Moçambique, no Porto da Beira. O Reefer Runner irá atualizar o manuseamento de contentores refrigerados num dos terminais mais modernos da África Austral, com uma data de entrada em funcionamento prevista para o 4º trimestre de 2023.Luis F. Rodriguez, Diretor do Terminal de Contentores da Cornelder, expressou a importância desta tecnologia: "Tentamos otimizar ao máximo os nossos recursos, com o objetivo não só de reduzir os custos, mas principalmente de satisfazer as necessidades imediatas dos nossos clientes. O manuseamento fiável, rápido e totalmente documentado de contentores frigoríficos é importante. O Reefer Runner proporciona o alívio necessário à nossa equipa experiente. Agora podemos monitorizar os contentores frigoríficos à distância. Isto é crucial, uma vez que o número de capacidade dos contentores frigoríficos está a aumentar constantemente."O Reefer Runner é uma solução de ponta para o objetivo da Cornelder de aumentar a produtividade.Ele apoia a missão global da IDENTEC SOLUTIONS de reduzir o desperdício de recursos. Ao fornecer monitorização automatizada 24/7 de todos os reefers individualmente, o Reefer Runner protege cada carga refrigerada, transmite dados vitais e emite alarmes quando necessário.Esta tecnologia faz com que a gestão de contentores frigoríficos pareça fácil, melhorando significativamente o processo de importação e exportação de carga refrigerada na Cornelder e reduzindo ao mínimo as potenciais reclamações.O Terminal de Contentores da Cornelder de Moçambique (CdM), uma joint-venture entre os Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique (CFM) e a Cornelder Holdings com sede em Roterdão, opera um dos terminais mais avançados da África Austral no Porto da Beira.Com uma área de 350.000 m², o terminal oferece um cais de 645 metros de comprimento com uma profundidade de 12 metros e 4 pórticos de contentores, dois dos quais com uma capacidade de 65 toneladas.Pode armazenar mais de 10.000 TEU, com uma capacidade atual de movimentação de 300.000 TEU por ano, projectada para atingir 700.000 TEU com um investimento contínuo. As instalações incluem dois armazéns de trânsito aduaneiro, uma área de armazenamento de Mercadorias Marítimas Perigosas Internacionais (IMDG) e um sistema de gestão computorizado Navis N4 de última geração. As recentes expansões incluem mais espaço para armazenamento de contentores e uma nova estrada de acesso com cinco faixas, solidificando o seu papel como um centro logístico chave na região.O Reefer Runner é um sistema de monitorização de ponta concebido para uma gestão simplificada e eficiente dos contentores refrigerados no seu terminal. Funcionando como uma parte essencial das suas operações, oferece visibilidade automatizada em tempo real de cada contentor refrigerado, independentemente da marca ou do tipo. Com um dispositivo sem fios robusto que oferece compatibilidade plug & play com o Sistema Operativo de Terminal (TOS) Navis 4, entre outros, o Reefer Runner não requer formação e pode adaptar-se aos seus planos de expansão. A duração da bateria de até 10 anos e uma série de benefícios importantes, como a redução de reclamações, tempo de trabalho e custos de manutenção, fazem do Reefer Runner uma solução sem paralelo para a monitorização de contentores frigoríficos, com clientes em todo o mundo em mais de 60 terminais de contentores ( cadeia fria ).Sobre o Porto da BeiraEstrategicamente localizado no centro de Moçambique, o Porto da Beira serve como um centro vital para o transporte marítimo e logística na região da África Austral.Ligando mercados chave como o Zimbabué, Botswana, Malawi, Zâmbia e a República Democrática do Congo, o porto facilita o comércio internacional através dos seus 11 ancoradouros, estendendo-se ao longo de 1.994 metros de cais.Como terminal de duas linhas ferroviárias e parte da Auto-Estrada Transafricana 9, o Porto da Beira é parte integrante do "Corredor da Beira" e simboliza a conetividade de Moçambique com os estados africanos vizinhos.Sobre o IDENTEC SOLUTIONSA IDENTEC SOLUTIONS AG foi fundada em 1999 em Lustenau, Áustria. A empresa tem filiais na Austrália, nos EUA, na Noruega, na Alemanha e um escritório de vendas na Grã-Bretanha.É um fornecedor líder mundial de soluções inovadoras de localização sem fios para melhorar a eficiência e a segurança em ambientes industriais difíceis e particularmente exigentes.As soluções digitais líderes da indústria são utilizadas nas áreas do petróleo e gás, portos de contentores, minas e túneis, bem como no setor das fábricas inteligentes / Indústria 4.0.