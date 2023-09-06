الشركة المصرية للاستثمارات البترولية توقع اتفاقية تعاون مع إليت كابيتال وشركاه المحدودة
EINPresswire.com/ -- أعلن السيد جورج مثارو، الرئيس التنفيذي لشركة إليت كابيتال وشركاه المحدودة، اليوم عن توقيع إليت كابيتال وشركاه اتفاقية تعاون مع الشركة المصرية للاستثمارات البترولية (شركة EPI Corp)
"وقعت شركة إيليت كابيتال وشركاه المحدودة اتفاقية تعاون في قطاع النفط والبتروكيماويات مع أحد أهم وأبرز المتخصصين في هذه الصناعة، شركة EPI Corp، بعد إجراء مفاوضات إستمرت منذ أبريل ٢٠٢٣، والتي توجت بهذا الحدث الاستثنائي،" قال جورج مثارو.
شركة EPI Corp متخصصة في توفير الفرص الاستثمارية والخدمات الاستشارية والخدمات الإدارية ودراسات الجدوى المسبقة. كما أنها توفر خدمات ذات طبيعة أكثر تقنية بما في ذلك تمثيل المقاولين، والدعم الفني، والهندسة، والاتصال مع شركات الصيانة، وتنظيم البائعين، وموردي المواد والمعدات، إلى جانب الخدمات الأولية والوسطى والنهائية.
إن الخبراء رفيعي المستوى الذين يتمتعون برؤية عميقة في مشاريع النفط والاستثمار وتطوير الأعمال وتخطيط الطاقة قادونا إلى بناء قاعدة عملاء موثوقة تتمتع بسمعة مشهورة من خلال المثابرة والعمل الجاد الذي تقوم به شركة EPI Corp محليًا ودوليًا.
تعمل شركة EPI Corp كمستشار استراتيجي، حيث تضع الأهداف وتقدم المشورة لعملائها حول كيفية الوصول إلى أهدافهم، من خلال الاستفادة من مهاراتها ومعارفها المتخصصة من أجل تقديم المشورة للشركات بشأن ما يتعين عليهم القيام به وكيفية القيام بذلك.
هدفهم الأساسي هو مساعدة الشركات على تخطيط استراتيجيات محددة لإصلاح المشكلات أو خلق الفرص. تتضمن الخطط المقترحة نشر التكتيكات للتأكد من أن المشاريع تبدأ على الطريق الصحيح وتحديد المشكلات الواقعية ومتابعة الفرص التي يمكن تحقيقها في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات.
معالي المهندس سامح فهمي ، رئيس مجلس إدارة شركة EPI Corp (وزير البترول الأسبق) أضاف "نود أن نشكر الدكتور فيصل خزعل رئيس مجلس إدارة شركة إليت كابيتال وشركاه المحدودة على إنجاح هذه المفاوضات والتي توجت بتوقيع هذا التعاون، ونتطلع إلى العمل المشترك لدعم المشروعات الاقتصادية في مصر، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا في كافة القطاعات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي من المتوقع أن تزدهر خلال الفترة المقبلة."
إليت كابيتال وشركاه المحدودة هي شركة إدارة مالية تقدم خدمات متعلقة بالمشاريع بما في ذلك الإدارة والإستشارات والتمويل ، لا سيما للبنية التحتية الكبيرة والمشاريع التجارية الضخمة.
تقدم إليت كابيتال وشركاه المحدودة ثروة من الخبرات في المعاملات المصرفية والمالية ولديها مجموعة من الخدمات الإستشارية المتخصصة للعملاء من القطاع الخاص والشركات المتوسطة والكبيرة وكذلك الحكومات. كما أنها المدير الحصري لبرنامج مستقبل التمويل الحكومي ٢٠٣٠®.
واختتم السيد جورج مثارو تصريحه قائلاً "يعد العمل مع شركة رائدة مثل شركة EPI Corp في مشاريع النفط والبتروكيماويات في مصر والشرق الأوسط إضافة رائعة لرحلة إليت كابيتال وشركاه المحدودة."
بيانات الإتصال -
إليت كابيتال وشركاه المحدودة
33 ميدان القديس جيمس
لندن ، SW1Y4JS
المملكة المتحدة
هاتف: 442037095060+
كود السويفت: ELCTGB21
رمز معرّفات الكيانات القانونية: 254900NNN237BBHG7S26
الموقع الإلكتروني: ec.uk.com
NNNN
Mr. George Matharu, MBA.
"وقعت شركة إيليت كابيتال وشركاه المحدودة اتفاقية تعاون في قطاع النفط والبتروكيماويات مع أحد أهم وأبرز المتخصصين في هذه الصناعة، شركة EPI Corp، بعد إجراء مفاوضات إستمرت منذ أبريل ٢٠٢٣، والتي توجت بهذا الحدث الاستثنائي،" قال جورج مثارو.
شركة EPI Corp متخصصة في توفير الفرص الاستثمارية والخدمات الاستشارية والخدمات الإدارية ودراسات الجدوى المسبقة. كما أنها توفر خدمات ذات طبيعة أكثر تقنية بما في ذلك تمثيل المقاولين، والدعم الفني، والهندسة، والاتصال مع شركات الصيانة، وتنظيم البائعين، وموردي المواد والمعدات، إلى جانب الخدمات الأولية والوسطى والنهائية.
إن الخبراء رفيعي المستوى الذين يتمتعون برؤية عميقة في مشاريع النفط والاستثمار وتطوير الأعمال وتخطيط الطاقة قادونا إلى بناء قاعدة عملاء موثوقة تتمتع بسمعة مشهورة من خلال المثابرة والعمل الجاد الذي تقوم به شركة EPI Corp محليًا ودوليًا.
تعمل شركة EPI Corp كمستشار استراتيجي، حيث تضع الأهداف وتقدم المشورة لعملائها حول كيفية الوصول إلى أهدافهم، من خلال الاستفادة من مهاراتها ومعارفها المتخصصة من أجل تقديم المشورة للشركات بشأن ما يتعين عليهم القيام به وكيفية القيام بذلك.
هدفهم الأساسي هو مساعدة الشركات على تخطيط استراتيجيات محددة لإصلاح المشكلات أو خلق الفرص. تتضمن الخطط المقترحة نشر التكتيكات للتأكد من أن المشاريع تبدأ على الطريق الصحيح وتحديد المشكلات الواقعية ومتابعة الفرص التي يمكن تحقيقها في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات.
معالي المهندس سامح فهمي ، رئيس مجلس إدارة شركة EPI Corp (وزير البترول الأسبق) أضاف "نود أن نشكر الدكتور فيصل خزعل رئيس مجلس إدارة شركة إليت كابيتال وشركاه المحدودة على إنجاح هذه المفاوضات والتي توجت بتوقيع هذا التعاون، ونتطلع إلى العمل المشترك لدعم المشروعات الاقتصادية في مصر، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا في كافة القطاعات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي من المتوقع أن تزدهر خلال الفترة المقبلة."
إليت كابيتال وشركاه المحدودة هي شركة إدارة مالية تقدم خدمات متعلقة بالمشاريع بما في ذلك الإدارة والإستشارات والتمويل ، لا سيما للبنية التحتية الكبيرة والمشاريع التجارية الضخمة.
تقدم إليت كابيتال وشركاه المحدودة ثروة من الخبرات في المعاملات المصرفية والمالية ولديها مجموعة من الخدمات الإستشارية المتخصصة للعملاء من القطاع الخاص والشركات المتوسطة والكبيرة وكذلك الحكومات. كما أنها المدير الحصري لبرنامج مستقبل التمويل الحكومي ٢٠٣٠®.
واختتم السيد جورج مثارو تصريحه قائلاً "يعد العمل مع شركة رائدة مثل شركة EPI Corp في مشاريع النفط والبتروكيماويات في مصر والشرق الأوسط إضافة رائعة لرحلة إليت كابيتال وشركاه المحدودة."
بيانات الإتصال -
إليت كابيتال وشركاه المحدودة
33 ميدان القديس جيمس
لندن ، SW1Y4JS
المملكة المتحدة
هاتف: 442037095060+
كود السويفت: ELCTGB21
رمز معرّفات الكيانات القانونية: 254900NNN237BBHG7S26
الموقع الإلكتروني: ec.uk.com
NNNN
Mr. George Matharu, MBA.
Elite Capital & Co. Limited
+44 20 3709 5060
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