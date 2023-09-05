Туркменистан и Франция обсуждают вопросы развития торгово-экономического партнёрства

Как сообщалось ранее, в эти дни официальная делегация Туркменистана во главе с Заместителем Председателя Кабинета Министров Туркменистана, Министром иностранных дел Туркменистана Р.Мередовым находится с визитом во Французской Республике. В рамках первого дня визита туркменская делегация приняла участие в Деловой встрече французских компаний, входящих в состав Международной ассоциации Франции «МЕДЕФ-Интернациональ». В ходе встречи туркменская делегация ознакомила представителей французского...