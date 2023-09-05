Submit Release
News Search

There were 1,305 press releases posted in the last 24 hours and 474,900 in the last 365 days.

Туркменистан и Франция обсуждают вопросы развития торгово-экономического партнёрства

Как сообщалось ранее, в эти дни официальная делегация Туркменистана во главе с Заместителем Председателя Кабинета Министров Туркменистана, Министром иностранных дел Туркменистана Р.Мередовым находится с визитом во Французской Республике. В рамках первого дня визита туркменская делегация приняла участие в Деловой встрече французских компаний, входящих в состав Международной ассоциации Франции «МЕДЕФ-Интернациональ». В ходе встречи туркменская делегация ознакомила представителей французского...

You just read:

Туркменистан и Франция обсуждают вопросы развития торгово-экономического партнёрства

Distribution channels:


EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

We use cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use. Learn more