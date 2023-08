Uno Studio della BGI-Research Svela i Segreti del Microbioma Cutaneo

SHENZHEN, CHINA, August 28, 2023/ EINPresswire.com / -- La nostra pelle, l'organo più grande del corpo umano, è anche l'habitat di milioni di microscopici abitanti: microrganismi come batteri, funghi e virus. Tuttavia, questo non significa che siano tutti cattivi. I microrganismi presenti sulla pelle svolgono un ruolo fondamentale nella lotta contro gli agenti patogeni, nella formazione del sistema immunitario e nella decomposizione dei prodotti naturali (proteine, lipidi e carboidrati presenti sulla superficie della pelle). Si tratta di un ruolo simile a quello svolto dai microrganismi nel nostro intestino.La comunità scientifica mondiale si è concentrata su queste specie microbiche cutanee per il loro stretto legame con la nostra salute. Tuttavia, l'identificazione completa di queste creature minuscole ma cruciali attraverso il sequenziamento non è stata possibile a causa della loro scarsa biomassa.In un recente studio, BGI-Research ha impiegato con successo il suo metodo proprietario di sequenziamento metagenomico a bassissima biomassa per eseguire un sequenziamento ad alta profondità su 450 campioni di viso umano. Integrando i dati di sequenziamento con 2.069 set di dati di microbiomi cutanei disponibili pubblicamente, il team di ricerca ha stabilito un catalogo quasi completo di genomi microbici cutanei, denominato Unified Human Skin Genome (UHSG). I risultati della ricerca sono pubblicati su Advanced Science.L'UHSG comprende un totale di 813 specie procariotiche e 5.779 genomi metagenomici di assemblaggio provenienti da 22 diversi siti cutanei, con 470 nuove specie in 20 phyla e 1.385 nuovi genomi di assemblaggio.Basandosi sull'UHSG, i ricercatori sono riusciti a spiegare le funzioni principali del microbioma cutaneo e hanno identificato variazioni nel metabolismo degli aminoacidi, nel metabolismo dei carboidrati e nelle funzioni di resistenza ai farmaci tra i vari phyla. La scoperta di tratti di resistenza ai farmaci all'interno del microbioma cutaneo contribuirà all'uso appropriato degli antibiotici per le condizioni di salute legate alla pelle.Lo studio ha anche scoperto un potenziale meccanismo protettivo della pelle. Rivela che in condizioni di umidità e ricchezza di sebo, i batteri patogeni condizionali presenti sulla pelle diminuiscono la probabilità di generare ceppi più tossici.I batteri patogeni condizionali mostrano un comportamento patogeno solo in condizioni specifiche, come una ferita che dà accesso al flusso sanguigno o un declino della funzione immunitaria.Inoltre, l'analisi dei metaboliti secondari dell'UHSG ha portato all'identificazione di 1.220 nuovi metaboliti secondari putativi, molti dei quali presenti in genomi precedentemente sconosciuti. Lo studio dei metaboliti secondari può contribuire alla scoperta di farmaci, al controllo dei parassiti e al risanamento ambientale.L'UHSG è un prezioso database di riferimento che faciliterà in futuro una comprensione più approfondita del ruolo dei microrganismi cutanei. Inoltre, evidenzia che alcune specie dell'UHSG mostrano resistenza a particolari farmaci, con implicazioni significative per il trattamento delle malattie della pelle.I risultati di questo studio hanno una notevole importanza scientifica e offrono potenziali applicazioni cliniche. La ricerca sul microbioma cutaneo migliorerà la nostra comprensione dell'interazione tra salute e malattie della pelle, guidando al contempo lo sviluppo di prodotti innovativi per la cura della pelle.Il dottor Nie Chao, coautore dello studio e direttore scientifico del BGI-Research, ha dichiarato: "Questa ricerca svela l'immenso potenziale del microbioma della pelle umana, offrendo nuove strade per le indagini future. Man mano che la nostra comprensione del microbioma umano si approfondisce, la ricerca sul microbioma della pelle umana continuerà a raggiungere ulteriori scoperte, offrendoci in futuro migliori strategie di protezione della salute e di trattamento delle malattie".Questo studio è stato sottoposto a revisione etica e rispetta le normative e i protocolli sulla privacy.Leggi l'articolo: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.202300050