"اكتشف كيف ستحدث ExtractoDAO وDrawer وDEx ثورة في صناعة تايم شير مع Huawei وMicrosoft في Blockchain Life Dubai."

"شاهد كيف يُحدث ExtractoDAO ثورة في صناعة تايم شير مع شركائها Huawei و Microsoft في حدث Blockchain Life Dubai. #Blockchain #Inovation"

نحن ممتنون ومتحمسون للتواصل مع العالم العربي وتعزيز السياحة والاستفادة من منصتنا لتداول عقود المستقبل على الـ DEX والاستفادة منها.” — جويل ألميدا

PETERBOROUGH, HAMPTON VALE, UK, August 26, 2023/EINPresswire.com/ -- ExtractoDAO تقدم نهجًا فريدًا ومبتكرًا من خلال إدخال منتجات العالم الحقيقي إلى مجال التمويل المتمركز (DeFi). تشديدها على استخدام الأصول الملموسة مثل تايم شير، والذهب، والفضة، والزمرد، والألماس، وغيرها، يقدم مجموعة من المزايا التي تبرز في المشهد الحالي. دعونا نستكشف بعض الجوانب الملحوظة التي تحدد ExtractoDAO ودورها ضمن النظام المالي المتمركز. ستكون "Dubai's Festival City" حية من 24 إلى 25 أكتوبر عندما تستضيف "Blockchain Life 2023"، حدثًا حاسمًا في عالم التكنولوجيا السلسلة. إنها لحظة فريدة حيث تتقاطع المشاريع الثورية والتقنيات المقلقة والمبادرات المبصرة. وسط هذا الخلفية الديناميكية، تتألق "ExtractoDAO" كمصباح للابتكار، مستعدة للكشف عن منصتها الثورية "DEX" أمام جمهور متشوق.

في مقدمة هذا الابتكار، تقدم "ExtractoDAO" بفخر أول "DEX" في العالم - وهي منصة تداول لامركزية مجهزة لإعادة تعريف مناظر الصفقات المالية. التعاون الأخير مع مايكروسوفت يعزز بشكل أكبر من روح الريادة لدى "ExtractoDAO". لاحظ بشكل ملحوظ، أن الانتهاء الناجح من "Proof of Concept (POC)" مع عملاق الصناعة "Huawei" يبرز إمكانيات "ExtractoDAO" التكنولوجية. تكامل هذا الشراكة، بالإضافة إلى التعاون مع "Microsoft"، يسلط الضوء على استعداد "ExtractoDAO" للتنفيذ العالمي.

النجاح الصاخب لـ "POC" ليس مجرد دليل على قدرات "ExtractoDAO"، بل يؤكد أيضًا التزامها بالشفافية. ستتوفر البيانات التي تم جمعها من "POC" للمستثمرين، مما يضمن الشفافية ويعزز الثقة في إمكانيات المنصة. يعكس هذا التحول التزام "ExtractoDAO" بمشاركة إنجازاتها وتقدمها مع مجتمعها وشركائها، مما يولد حماسًا أكبر لرؤيتها المبتكرة. "يسلط الضوء على ذلك جويل ألميدا، الرئيس التنفيذي لـ "ExtractoDAO".

"يشيد كونراد بيريز، مدير برنامج الشركات الناشئة في "Huawei"، بإثارة بانتهاء "Proof of Concept (POC)" بنجاح مع "ExtractoDAO" كشهادة ملموسة على إمكانيات الابتكار التعاوني. بينما يتأمل في إنجازات "POC"، يتخيل منظرًا مثيرًا للشركات الناشئة الناشئة، مشددًا على أن المبادرات الرائدة مثل "ExtractoDAO" تعيد تشكيل مستقبل تكنولوجيا سلسلة الكتلة. إن نجاح الجهود الرائدة لـ "ExtractoDAO" يضع مؤشرًا قويًا للإمكانيات اللامحدودة التي تنتظر الشركات الناشئة المبتكرة في هذا النظام البيئي الذي يتطور بسرعة."

"تصرح زو وان جينج، قوة دافعة في تمكين الأعمال المؤسسية بقوة سحابة هواوي في أمريكا اللاتينية، بفخر بأن هواوي مستعدة تمامًا لتكوين شركات ناشئة مبتكرة في قطاع سلسلة الكتلة العالمي. وهي تسلط الضوء بشكل خاص على البرنامج المبتكر الذي أطلقته "ExtractoDAO" كدليل على التزام هواوي بتعزيز الابتكار وتنمية المواهب الناشئة في مجال سلسلة الكتلة."

التنظيم والمصداقية: السعي النشط للتسجيل والترخيص مع CVM هو إنجاز هام بالنسبة لـ "ExtractoDAO". يُظهر ذلك التزامًا بالامتثال للتنظيم ويساعد في تأسيس المنصة ككيان شرعي وجدير بالثقة. إن حقيقة أن CVM معترف بها كسلطة تنظيمية متقدمة وجادة في مجال العملات الرقمية تضيف مصداقية لـ "ExtractoDAO". طلب تسجيل أول بورصة مستقبلية "DEX" مع CVM، السلطة التنظيمية الرئيسية في أمريكا اللاتينية وواحدة من أكثرها تقدمًا في تنظيم العملات الرقمية في جميع أنحاء العالم، خطوة هامة. تبرز هذه الخطوة التزام "ExtractoDAO" النشط بالالتزام بالتنظيمات الصارمة وتظهر كيفية تفوق CVM على العديد من الجهات التنظيمية العالمية الأخرى، مؤكدة وجودها كسلطة رائدة في اعتماد وتنظيم الابتكارات المالية المبنية على سلسلة الكتلة. وهذا يؤكد بشكل إضافي على التزام "ExtractoDAO" بإنشاء أساس متين وموثوق لخدماتها المالية غير المركزية.

"DEX" للمستقبل: مبادرة إنشاء بورصة مستقبلية "DEX" جنبًا إلى جنب مع CVM تكشف عن رؤية رائدة. هذا لا يوسع فقط نطاق المنتجات المالية المتاحة في "DeFi"، بل يؤسس أساسًا متينًا للابتكار والمشاركة المؤسسية في مجال "DeFi". إن القدرة على ربط منتجات العالم الحقيقي بـ "DeFi" لا توفر فقط اتصالًا أقوى بالاقتصاد الحقيقي، بل توفر أيضًا فرصة لاستخلاص أرباح حقيقية من هذه الأصول. يتناقض ذلك مع العديد من الأصول الرقمية التي تتأثر قيمتها في كثير من الأحيان بعوامل تكهنية. تتعامل "ExtractoDAO" بشكل فريد مع تحدي سيولة المنتجات الحقيقية في الاقتصاد الحقيقي. من خلال تسجيل المنتجات كضمانات والسماح بتداولها، لا تقوم المنصة فقط بإنشاء بعد جديد من سيولة هذه الأصول، بل تمكن أصحابها من استخدامها بشكل أكثر فعالية للأغراض المالية. يقوم النهج متعدد الضمانات، حيث يمكن استخدام مجموعة متنوعة من المنتجات الفعلية كضمانات، بتنويع استراتيجية "ExtractoDAO" بشكل إضافي. هذا يقلل من المخاطر الكامنة في استخدام أصول واحدة كضمان، مما يخلق بيئة أكثر أمانًا لمستخدمي "DeFi".

تبرز "ExtractoDAO" كمشاركة تجسّد بذكاء العالم الفعلي والعالم الرقمي. من خلال تقديم بعد جديد من السيولة، وفرص الاستثمار الحقيقية، وإطار تنظيمي قوي، لا تعالج المنصة فقط التحديات المستمرة، بل تفتح الطريق أمام آفاق جديدة في الاقتصاد غير المركزي. يعد التزامها بالامتثال والابتكار بوعد بأن يؤثر في مسار مستقبل "DeFi" مع توضيح أساس متين وموثوق لتطور الاقتصاد الحقيقي داخل نظام سلسلة الكتلة.

"ExtractoDAO"، بالتعاون مع "Drawer"، يقدم أيضًا ابتكارًا يمكن أن يحدث ثورة في وجهات السياحة المكلفة مثل دبي. بفضل القدرة على امتلاك العقارات بجزء صغير، يمكّن "ExtractoDAO" المستثمرين من اقتناء جزء من العقارات في وجهاتهم المرغوبة. هذا يفتح أبوابًا لمزيد من الناس لتجربة المواقع الراقية ويساهم في دفع السياحة. من خلال استغلال مفهوم تايم شير، تبتكر "ExtractoDAO" حلاً محوريًا لتكاليف العقارات المبالغ فيها في وجهات السياحة المطلوبة. هذا النهج الرائد يمكّن من امتلاك العقارات بنسبة مئوية معينة على أساس المتر المربع، مما يحل مشاكل الحواجز المالية التي كانت تعوق الوصول إلى المواقع الرئيسية. يذهب الابتكار بعيدًا أكثر، حيث يتوافق مع قوانين التايم شير التي تسمح لأصحابها بتبادل حصصهم من أجل عطلات في وجهات متنوعة. تصور النموذج البصري لـ "ExtractoDAO" ليس فقط إعادة تعريف ملكية العقارات، بل يمكّن الأفراد من الاستمتاع بعطلات أحلامهم بطريقة كان يعتقد السابق أنها مستحيلة.

"مع تقديم منصة "Drawer"، لا تحل "ExtractoDAO" فقط مشكلة عدم الشفافية التي استمرت طويلاً، بل تعيد اختراع كيفية نظرنا إلى عمليات العقارات. من خلال تنفيذ العقود الذكية، تضمن المنصة أن الرسوم والمدفوعات تجرى بشفافية ودقة مطلقة، مما يبعد الشكوك والتكاليف الخفية. علاوة على ذلك، يضمن الإطار القانوني الشامل حماية مصالح المشتري. يكمن جانب ثوري من هذا الابتكار في الطابع المرن لامتلاك تايم شير. من خلال استخدام منصة "Drawer"، يمكن لحاملو تايم شير تأجير حصصهم بسهولة عندما لا تكون مشغولة، مما يولد تدفقات إضافية للإيرادات. عند الرغبة، يمكن لحاملي التايم شير طرح حصصهم للبيع على البورصة ، تمامًا كأي أصل قابل للتداول آخر، مما يمكن من التداول الحر الذي يدفعه ديناميات السوق. يحرر هذا النهج الثوري أصحاب تايم شير من الالتزامات الدائمة ويجعل من التايم شير استثمارًا ماليًا ديناميًا داخل قطاع العقارات. يعيد النموذج الرؤيوي لـ "ExtractoDAO" بذلك تعريف ملكية العقارات، مشجعًا على الوصول والمرونة والنمو المالي." يوضح ألميدا.

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"سيتم إطلاق إصدار V1 من Drawer والإصدار V2 القادم مع DEX في Blockchain Life 2023."