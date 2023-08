Global Convergence al BGI International Summer Workshop e ICG-18 Youth Symposium

Wang Jian, Co-fondatore e Presidente del Consiglio di Amministrazione di BGI Group, tiene una conferenza ai partecipanti. I partecipanti visitano l'innovativa base agricola di BGI Bioverse. Guillem Ylla presenta il suo studio sul simposio. Marko Misic (a sinistra) discute con il partecipante all'evento. Foto di gruppo di tutti i partecipanti all’ICG-18 Youth Symposium.

SHENZHEN, CHINA, August 22, 2023/ EINPresswire.com / -- Si sono recentemente svolti a Shenzhen il primo BGI International Summer Workshop e il Youth Symposium della 18th International Conference on Genomics (ICG-18), ospitati dal BGI College.Intitolato " AI per l'Industria delle Scienze della Vita ", questo evento ha riunito 17 studenti internazionali, ricercatori post-dottorato e giovani professori provenienti da nove paesi. Sono venuti per conoscere gli ultimi progressi del BGI Group nella ricerca sulla genomica e nella bioindustria e per condividere le loro opinioni su argomenti interdisciplinari con oltre 200 studenti di varie università e college in Cina.Wang Jian, Co-fondatore e Presidente del Consiglio di Amministrazione di BGI Group, insieme a Yin Ye, Amministratore Delegato e Direttore Esecutivo di BGI Group, ha tenuto conferenze ai partecipanti sugli obiettivi generali dell'organizzazione, le tecnologie di base, la cultura, la storia e direzioni future. Anche i rappresentanti di diverse filiali all'interno del gruppo BGI hanno condiviso le loro opinioni con i partecipanti.L'evento comprendeva tour delle principali strutture e laboratori, tra cui la sede centrale globale di BGI, la China National GeneBank e l'innovativa base agricola di BGI Bioverse. Queste visite hanno fornito approfondimenti sui progressi di BGI nella ricerca sulla genomica, l'omica unicellulare e l'omica spazio-temporale. I partecipanti hanno anche acquisito esperienza pratica in una sessione di simulazione sperimentale nei laboratori di genomica avanzata di BGI.Un altro momento clou dell'evento è stata la presentazione dei risultati della ricerca scientifica di BGI. Quattro eminenti scienziati di BGI-Research hanno mostrato i loro principali risultati nel machine deep learning, negli algoritmi bioinformatici e nei progressi tecnologici nel sequenziamento e archiviazione del DNA. Si sono inoltre impegnati in discussioni approfondite con i partecipanti in merito alle applicazioni e alle tendenze di sviluppo futuro dell'intelligenza artificiale nel settore delle scienze della vita.Con la ricerca scientifica guidata dall'intelligenza artificiale in prima linea nei progressi globali, lo Youth Symposium, con il tema "AI per l'Industria delle Scienze della Vita", ha invitato studiosi stranieri a partecipare. Questa inclusione ha portato una prospettiva internazionale e ha messo in mostra i risultati della ricerca accademica internazionale all'avanguardia.Guillem Ylla, assistente professore all'Università Jagellonica in Polonia, ha condiviso il suo ultimo studio sull'uso della bioinformatica per svelare i misteri dell'evoluzione animale. Marko Misic, assistente professore presso l'Università di Belgrado in Serbia, ha presentato un nuovo approccio per estrarre la struttura portante dai dati di rete bipartiti.Il simposio ha offerto a giovani studenti e studiosi di scienze della vita globali, intelligenza artificiale e campi interdisciplinari correlati un'opportunità di scambio accademico e di ampliamento dei propri orizzonti.Ivan Tanasijevic, un ricercatore post-dottorato presso l'Istituto per la ricerca e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale della Serbia, ha trovato la varietà di applicazioni dell'IA nei vari campi un argomento particolarmente interessante. Aveva una forte affinità per l'implementazione del deep learning in STOmics (tecnologia omica spazio-temporale), poiché riteneva che esemplificasse un uso robusto di tecnologie all'avanguardia.Yakie Wong, uno studente universitario dell'Università cinese di Hong Kong, ha discusso l'argomento dell'amplificazione del genoma nel lievito. Ha dichiarato: "Sono un ricercatore nel campo degli amminoacidi naturali e delle loro interazioni con le proteine. Sono molto incuriosito da questo argomento e, attraverso discussioni e scambi aperti, posso ottenere informazioni sulle comunità accademiche di diversi paesi e le loro diverse culture di ricerca.""Perché in Indonesia, nel mio ospedale, [la genomica] è ancora una tecnologia molto nuova", ha detto Ardy Wildan, un membro dello staff medico dell'Università dell'Indonesia. "Penso che questo seminario estivo sia una grande opportunità per me per conoscere la genomica e la biotecnologia, soprattutto per vedere cosa stanno facendo gli altri".In qualità di affiliato dell'ICG, l'ICG Youth Symposium è dedicato a riunire giovani studenti e studiosi di tutto il mondo, promuovere discussioni accademiche, condividere tecnologie innovative e presentare gli ultimi progressi nel campo della biologia e della genomica.