Convergence Mondiale à l'Atelier International d'Eté de BGI et au Symposium des Jeunes d’ICG-18

Wang Jian, Co-fondateur et Président du Conseil d'Administration de BGI Group, donne une conférence aux participants. Les participants visitent la base agricole innovante de BGI Bioverse. Guillem Ylla présente son étude sur le symposium. Marko Misic (à gauche) discute avec un participant à l'événement. Photo de groupe de tous les participants au Symposium des Jeunes d'ICG-18.

SHENZHEN, CHINA, August 22, 2023/ EINPresswire.com / -- Le premier Atelier International d'Été de BGI et le Symposium des Jeunes de la 18ème Conférence Internationale sur la Génomique (ICG-18), organisés par le Collège BGI, se sont récemment déroulés à Shenzhen.Cet événement, qui avait pour thème "L'IA pour le Secteur des Sciences de la Vie", a rassemblé 17 étudiants internationaux, chercheurs postdoctoraux et jeunes professeurs venus de neuf pays. Ils sont venus découvrir les dernières avancées de BGI Group en matière de recherche génomique et de bioindustrie, et partager leurs expériences sur des sujets interdisciplinaires avec plus de 200 étudiants de diverses universités et écoles supérieures de Chine.Wang Jian, Co-fondateur et Président du Conseil d'Administration de BGI Group, ainsi que Yin Ye, Directeur Général et Directeur Exécutif de BGI Group, ont présenté aux participants les objectifs généraux de l'organisation, les technologies de base, la culture, l'histoire et les orientations futures de BGI Group. Des représentants de plusieurs filiales au sein de BGI Group ont également partagé leurs expériences avec les participants.L'événement comprenait des visites d'installations et de laboratoires importants, notamment le Siège Mondial de BGI, la GeneBank Nationale de Chine, et la base agricole innovante de BGI Bioverse. Ces visites ont permis de mieux comprendre les progrès de BGI en matière de génomique, de recherche omique unicellulaire et de recherche omique spatio-temporelle. Les participants ont également acquis une expérience pratique lors d'une séance de simulation d'expériences dans les laboratoires de génomique avancée de BGI.Un autre aspect marquant de l'événement a été la présentation des réalisations de BGI en matière de recherche scientifique. Quatre scientifiques de renom de BGI-Research ont présenté leurs principales réalisations dans le domaine de l'apprentissage approfondi des machines, des algorithmes bioinformatiques et des avancées technologiques en matière de séquençage et de stockage de l'ADN. Ils ont également engagé des discussions approfondies avec les participants au sujet des applications et des futures tendances de développement de l'intelligence artificielle dans le secteur des sciences de la vie.La recherche scientifique axée sur l'IA étant à la pointe des avancées mondiales, le Symposium des Jeunes, dont le thème était "L'IA pour le Secteur des Sciences de la Vie", a invité des chercheurs étrangers à y participer. Cette inclusion a permis d'apporter une perspective internationale et de présenter les réalisations de la recherche universitaire internationale de premier plan.Guillem Ylla, professeur assistant à l'Université Jagiellonian en Pologne, a partagé sa dernière étude sur l'utilisation de la bio-informatique pour dévoiler les mystères de l'évolution animale. Marko Misic, professeur assistant à l'Université de Belgrade en Serbie, a présenté une nouvelle approche pour extraire l'épine dorsale des données d'un réseau bipartite.Le symposium a permis à de jeunes étudiants et chercheurs des sciences de la vie, de l'intelligence artificielle et des domaines interdisciplinaires connexes de participer à des échanges universitaires et d'élargir leurs horizons.Ivan Tanasijevic, chercheur postdoctoral à l'Institut Serbe d'Intelligence Artificielle R&D, a trouvé que la variété des applications de l'IA à travers les domaines était un sujet particulièrement intéressant. Il a une grande affinité pour la mise en œuvre de l'apprentissage profond dans STOmics (technologie omique spatio-temporelle), car il pense qu'il s'agit d'un exemple d'utilisation robuste de technologies de pointe.Yakie Wong, un étudiant de premier cycle de l'Université Chinoise de Hong Kong, a abordé le sujet de l'amplification du génome dans la levure. Il a déclaré : "Je suis chercheur dans le domaine des acides aminés naturels et de leurs interactions avec les protéines. Je suis très intrigué par ce sujet et, grâce à des discussions et des échanges ouverts, je peux me faire une idée des communautés universitaires de différents pays et de leurs diverses cultures de recherche.""Parce qu'en Indonésie, dans mon hôpital, [la génomique] est encore une technologie très nouvelle", a déclaré Ardy Wildan, membre du personnel médical de l'université d'Indonésie. "Je pense que cet atelier d'été est une excellente occasion pour moi de me familiariser avec la génomique et la biotechnologie, et surtout d'avoir une idée de ce que font les autres".En tant qu'affilié de l'ICG, le Symposium des Jeunes de l'ICG a pour but de rassembler de jeunes étudiants et chercheurs du monde entier, d'encourager les échanges académiques, de partager des technologies innovantes et de présenter les dernières avancées dans le domaine de la biologie et de la génomique.