Momentum in Spain: Interblock Boosts Operations with Key Licenses and Service Center Commitment

Impulso en España: Interblock Aumenta Operaciones con Licencias Clave y Compromiso de Centro de Servicio

SPAIN, August 21, 2023/ EINPresswire.com / -- In a pivotal stride forward, Interblock Spain proudly announces the acquisition of manufacturers' licenses in six jurisdictions in Spain: Andalucía, Canarias, Pais Vasco, La Rioja, Castilla la Mancha and Navara. This latest development solidifies Interblock’s position in the Spanish market and underscores the Company’s unyielding dedication to delivering top-tier services in the region."Our commitment to Spain is steadfast and ever-growing," said John Connelly, Global CEO of Interblock. "With more than 10,000 seats in operation across the country, these new licenses don't just expand our reach—they emphasize our relentless pursuit of providing unparalleled service to our esteemed clientele.”The newly acquired licenses allow Interblock Spain to sell its esteemed products directly, providing clients seamless access to the industry's best. Moreover, existing Interblock product owners in Spain can expect enhanced support, heralding a renewed focus on customer dedication.This milestone, while significant, is just one step in a broader vision. Plans are in motion for Interblock Spain to launch a state-of-the-art service center and warehouse in the upcoming months. Designed specifically for Spanish customers, the 24/7 service center enhances the company's support capabilities, ensuring clients get prompt and efficient assistance whenever needed.Interblock Spain is actively pursuing manufacturers' licenses in the remaining Spanish jurisdictions. The Company's forward-looking enthusiasm resonates with a clear ambition: to continually amplify the delivery of first-rate services and products."Interblock stands as more than just a gaming company—it's a testament to unwavering quality, commitment, and trust," emphasized Connelly.In all its endeavors, Interblock embraces its customer-focused philosophy. About InterblockInterblock stands as the world's leading developer and supplier of luxury electronic table gaming products. With its commitment to quality, invention, and superior service, Interblock delivers unparalleled performance and unforgettable gaming experiences to over 250 jurisdictions worldwide. For more information, please visit www.interblockgaming.com Follow us: LinkedIn Impulso en España: Interblock Aumenta Operaciones con Licencias Clave y Compromiso de Centro de ServicioEn un avance crucial, Interblock España anuncia con orgullo la adquisición de licencias de fabricantes en seis comunidades autónomas de España: Andalucía, Canarias, País Vasco, La Rioja, Castilla la Mancha y Navarra. Estos avances consolidan la posición de Interblock en el mercado español y subraya la inflexible dedicación de la Compañía a ofrecer servicios de primera categoría en el país."Nuestro compromiso con España es firme y en constante crecimiento", dijo John Connelly, CEO global de Interblock. "Con más de 10,000 puestos en operación en todo el país, estas nuevas licencias no solo amplían nuestro alcance, sino que enfatizan nuestra incansable búsqueda de proporcionar un servicio inigualable a nuestra estimada clientela."Las licencias recién adquiridas permiten a Interblock España vender sus prestigiosos productos directamente, proporcionando a los clientes acceso directo a lo mejor de la industria. Además, los propietarios de productos Interblock en España pueden esperar un soporte mejorado, anunciando un renovado enfoque en la dedicación al cliente.Este hito, aunque significativo, es solo un paso en una visión más amplia. Se están realizando planes para que Interblock España lance un centro de servicio y almacén de vanguardia en los próximos meses. Diseñado específicamente para los clientes españoles, el centro de servicio 24/7 mejora las capacidades de soporte de la compañía, asegurando que los clientes reciban asistencia rápida y eficiente siempre que la necesiten.Interblock España está tramitando las licencias de fabricante en las demás jurisdicciones españolas. El entusiasmo de futuro de la Compañía resuena con una clara ambición: amplificar continuamente la entrega de servicios y productos de primera calidad."Interblock es más que una simple empresa de juegos: es un testimonio de calidad inquebrantable, compromiso y confianza", enfatizó Connelly.En todos sus esfuerzos, Interblock adopta su filosofía centrada en el cliente. Los recientes avances señalan más que una simple expansión corporativa. Representan la promesa de la compañía de innovar constantemente, destacar en todos las facetas del servicio y cultivar fuertes y duraderos lazos dentro de la vibrante comunidad española.Acerca de InterblockInterblock es el principal desarrollador y proveedor mundial de productos galardonados de mesas de juego electrónicas. Sus dispositivos de juego multijugador establecen estándares en la industria y ofrecen la máxima experiencia interactiva de lujo. Interblock es reconocido globalmente, en más de 250 jurisdicciones, por sus soluciones de juego de alta calidad y brillante soporte técnico. La exclusiva colección de Interblock de mesas de juego electrónicas automatizadas y semi-automatizadas ofrece un rendimiento superior del producto, características innovadoras y entretenimiento sin precedentes. Para más información, visite www.interblockgaming.com Media Contact:Alexis DeVincentisSenior Marketing Manager of Communicationspress@interblockgaming.com+1 (702) 769-2269