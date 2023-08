Août proclamé Mois du patrimoine acadien

CANADA, August 15 - Pour la première fois, en août 2024, la Nouvelle-Écosse célébrera officiellement le Mois du patrimoine acadien, rendant ainsi hommage à plus de 400 ans d’histoire, de culture, de langue et de traditions acadiennes.

« Les Acadiens et les Acadiennes ont fortement contribué à la diversité culturelle de la Nouvelle-Écosse, et leur apport dans la province se poursuit sur les plans économique, créatif et social, a rappelé le premier ministre, Tim Houston. En cette fête nationale des Acadiens et des Acadiennes, j’ai le plaisir de reconnaître l’importance historique du peuple acadien dans notre province en déclarant août le Mois du patrimoine acadien. »

Grâce à l’Office des affaires acadiennes et de la francophonie, la Province continue de consolider ses partenariats avec les organismes acadiens et francophones, de promouvoir la culture et le patrimoine acadiens, d’appuyer les projets communautaires et de célébrer les contributions et les réalisations des communautés acadiennes et de leurs membres dans l’ensemble de la province.

Citations En tant que fier Acadien, je comprends l’importance de célébrer notre patrimoine et de raconter les histoires fascinantes de notre peuple, qui a joué un rôle fondamental dans la création de notre province. Le Mois du patrimoine acadien nous donne l’occasion de mettre en vedette la vitalité durable de notre communauté et de célébrer notre fierté culturelle. Je suis impatient d’accueillir les Acadiens et les Acadiennes du monde entier lors du Congrès mondial acadien qui se tiendra en août prochain, alors que nous célébrerons notre premier Mois du patrimoine acadien. Colton LeBlanc, ministre des Affaires acadiennes et de la Francophonie La Fédération acadienne remercie le premier ministre Tim Houston et le ministre des Affaires acadiennes et de la Francophonie, Colton LeBlanc, de leur soutien et de leur leadership dans la proclamation du mois d’août comme Mois du patrimoine acadien en Nouvelle-Écosse. Cette reconnaissance témoigne à la fois de la place unique qu’occupe le peuple acadien dans l’histoire de notre province, de sa vitalité et de sa contribution à l’essor de la Nouvelle-Écosse. Kenneth Deveau, président de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse

Faits en bref Le Mois du patrimoine acadien sera célébré chaque année en Nouvelle-Écosse à partir du mois d’août 2024.

La Loi sur la fête provinciale des Acadiens et des Acadiennes désigne le 15 août comme la fête des Acadiens et des Acadiennes en Nouvelle-Écosse.

Le Congrès mondial acadien, un rassemblement international des communautés acadiennes se tenant tous les cinq ans, sera organisé conjointement par les régions d’Argyle et de Clare, dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, du 10 au 18 août 2024.

