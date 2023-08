CURITIBA, PARANA, BRASIL, August 15, 2023/ EINPresswire.com / -- O EBITDA ajustado (excluídos os itens não recorrentes) atingiu R$ 1.279,8 milhões, montante 14,7% inferior aos R$ 1.499,5 milhões registrados no 2T22, reflexo, sobretudo, da menor remuneração sobre ativos de transmissão, parcialmente compensado, pelo melhor resultado da Copel da Distribuição, pela melhor performance de complexos eólicos existentes e pela entrada em operação de novos ativos de geração (complexos eólicos Jandaíra, Aventura e SRMN). Desconsiderando o resultado de equivalência patrimonial, o EBITDA Ajustado teve redução de 6,5% 2T23 ante 2T22.Dessa forma, os principais fatores que explicam o resultado são:(i) decréscimo de R$ 135,7 milhões no resultado de equivalência patrimonial e queda de 35,8% (-R$ 118,5 milhões) na receita de disponibilidade de rede elétrica da Copel GeT, em decorrência, principalmente, da menor inflação no período (IPCA de 0,76% no 2T23 ante 2,22% no 2T22) incidindo sobre a remuneração de ativos de contrato de transmissão e do registro de R$ 30,4 milhões (ganho por eficiência) na remuneração das controladas Costa Oeste e Marumbi no 2T22, através do processo de revisão tarifária; e(ii) aumento de R$ 24,0 milhões com provisões e reversões (em termos recorrentes), efeito, sobretudo, da provisão de R$ 16,8 milhões referente a litígio regulatório no âmbito da Copel GeT envolvendo a metodologia de cálculo do Mecanismo de Compensação de Sobras e Déficits (MCSD).Esses eventos foram parcialmente compensados, sobretudo:(i) pelo melhor desempenho da Copel Distribuição (EBITDA ajustado de R$ 438,0 milhões no 2T23, ante R$ 337,1 milhões no 2T22), em razão, principalmente, do crescimento de 2,0% do mercado fio no período (considerando a energia compensada de Mini e Micro Geração Distribuída – MMGD) e do reajuste tarifário, que teve efeito médio de 16,5% nas tarifas de uso do sistema de distribuição (TUSD);(ii) pelo melhor resultado dos ativos de geração eólica, explicado, (a) pela geração dos Complexos Aventura e Santa Rosa & Mundo Novo adquiridos em 30 de janeiro de 2023; (b) pela entrada em operação comercial do Complexo Jandaíra em outubro de 2022; e (c) pelo melhor desempenho dos complexos eólicos operados pela companhia (+R$ 4,2 milhões de EBITDA ajustado) , em decorrência da maior geração no período (475 GWh no 2T23 ante 437 GWh no 2T22, líquido de perdas e diferenças); e (iii) pelo acréscimo no resultado da Copel Mercado Livre com o aumento de R$ 11,3 milhões no EBITDA ajustado, justificado, essencialmente, pela melhor margem de comercialização.A versão completa desse relatório está disponível no site da Companhia ri.copel.com Teleconferência: 15/08/2023 – Terça-feiraPortuguês: 14h00 – Horário de BrasíliaSerá transmitida via internet(Tradução simultânea em inglês)Transmissão ao vivo no site ri.copel.com