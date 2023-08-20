شركة دانفوس العربية تعلن عن برنامج توظيف لحديثي التخرج لمدة سنتين
تعلن دانفوس عن برنامج توظيف لحديثي التخرج وذلك بهدف تمكين الشباب السعودي في سوق العمل.يدعم هذا البرنامج رؤية 2030 بدعم سياسة التوطين للمساهمة في نمو المملكة
نحن ملتزمون بتنمية مواهب وقدرات الجيل السعودي الشاب و نطمح أن نكون لاعباً نشطاَ في القطاع الخاص لخلق فرص عمل وظيفية للمهندسين الشباب وتطوير أمكانياتهم لدعم تنمية الأقتصاد السعودي بشكل مستدام”RIYADH, SAUDI ARABIA, August 20, 2023/EINPresswire.com/ -- تهدف شركة دانفوس العربية من خلال هذا البرنامج إلى تمكين الخريجين السعوديين من اطلاق إمكانياتهم الكاملة والمساهمة في نمو اقتصاد المملكة وبناء مجتمع مزدهر. وتعتزم الشركة على توظيف خمسة خريجين متميزين في مجالات الهندسة الميكانيكية والكهربائية، بالإضافة إلى خريج واحد في مجال الموارد البشرية، خلال الأشهر القادمة. سيسعى فريق دانفوس على توفير فرص تطوير ممتازة عن طريق العمل مع خبراء المجال واكتساب خبرة عملية واستخدام أحدث التقنيات في مجالاتهم المختلفة.
— السيد تور مونكسجارد، المدير العام لدانفوس السعودية
أضاف السيد تور مونكسجارد، المدير العام لدانفوس السعودية:" نحن ملتزمون بتنمية مواهب وقدرات الجيل السعودي الشاب و نطمح أن نكون لاعباً نشطاَ في القطاع الخاص لخلق فرص عمل وظيفية للمهندسين الشباب وتطوير أمكانياتهم لدعم تنمية الأقتصاد السعودي بشكل مستدام".
رؤية المملكة 2023 وضعت أهداف طموحة لتعزيز دور القطاع الخاص في دفع التنمية الأقتصادية بتركيز كبير على الاستثمار في رأس المال البشري. تهدف هذه الرؤية إلى بناء دولة رائدة وتحقيق اقتصاد مزدهر، إلى جانب تطوير مجتمع حيوي من خلال تمكين كل الرجال والنساء المتعلمين في جميع المجالات.
بالإضافة إلى ذلك، تحمل مبادرة السعودية الخضراء التي انطلقت في شهر اكتوبر من 2021 أهمية بالغة لشركة دانفوس العربية حيث ان هذه المبادرة عباره عن مجموعة مشاريع تهدف الى التنمية المستدامة وتدعم توجه المملكة في مكافحة التغير المناخي. تنسجم هذه المبادرة تمامًا مع قيم وأهداف الشركة التي تسعى للاستفادة من مواهب الشباب في فريقها، لمساعدة العملاء في تحقيق انبعاثات منخفضة للكربون ومواجهة التحديات البيئية الصعبة.
برنامج توظيف حديثي التخرج لمدة سنتين يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 بدعم توطين القطاع الخاص والمساهمة في نمو ونجاح قوى العمل السعودية في البلاد.
خلال فترة البرنامج ، سيشارك الموظفون بشكل فعّال في مجموعة متنوعة من الأنشطة المؤثرة، مع التركيز الكبير على المشاريع المهنية والتدريب العملي والورشات العملية. تهدف هذه الأنشطة إلى نشر المعرفة والممارسات المستدامة لتقليل انبعاثات الكربون، وتعزيز الفهم العميق للدور المهم الذي تلعبه مبادرة السعودية الخضراء في العالم. من خلال المشاركة الفعّالة في هذه الجهود، سيقدم الموظفون مساهمات قيمة نحو تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060.
يمكن للمرشحين المهتمين استكشاف الوظائف المتاحة في المملكة العربية السعودية لحديثي التخرج على صفحة وظائف شركة دانفوس:
https://www.danfoss.com/en/about-danfoss/careers/
Zainab Al Ibrahim
Danfoss
+966 50 251 8179
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