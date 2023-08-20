شركة دانفوس العربية تعلن عن برنامج توظيف لحديثي التخرج لمدة سنتين

السيد تور مونكسجارد، المدير العام لدانفوس السعودية

تعلن دانفوس عن برنامج توظيف لحديثي التخرج وذلك بهدف تمكين الشباب السعودي في سوق العمل.يدعم هذا البرنامج رؤية 2030 بدعم سياسة التوطين للمساهمة في نمو المملكة

نحن ملتزمون بتنمية مواهب وقدرات الجيل السعودي الشاب و نطمح أن نكون لاعباً نشطاَ في القطاع الخاص لخلق فرص عمل وظيفية للمهندسين الشباب وتطوير أمكانياتهم لدعم تنمية الأقتصاد السعودي بشكل مستدام” — السيد تور مونكسجارد، المدير العام لدانفوس السعودية