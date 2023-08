SABESP ANUNCIA RESULTADOS DO 2T23

SAO PAULO, SAO PAULO, BRASIL, August 10, 2023/ EINPresswire.com / -- A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (B3: SBSP3; NYSE: SBS), uma das maiores prestadoras de serviços de água e esgoto do mundo com base no número de clientes, anuncia hoje seus resultados referentes ao segundo trimestre de 2023.No 2T23 o EBITDA ajustado totalizou R$ 2.220,8 milhões, com acréscimo de R$ 710,9 milhões comparativamente aos R$ 1.509,9 milhões apresentados no 2T22, uma variação positiva de 47,1%, desconsiderando os efeitos do Programa de Desligamento Incentivado - PDI. Como consequência, a margem EBITDA ajustada ao PDI, atingiu 36,1% ante 28,7% e a margem EBITDA ajustada (sem PDI e sem receita de construção) atingiu 45,4% ante 36,7%.O EBITDA ajustado, considerando os efeitos do PDI, totalizou R$ 1.691,2 milhões, com acréscimo de R$ 181,3 milhões comparativamente aos R$ 1.509,9 milhões apresentados no 2T22, uma variação positiva de 12,0%.Se desconsiderarmos a provisão para o PDI, o lucro atingiu R$ 1.273,3 milhões neste trimestre, representando um acréscimo de R$ 850,9 milhões ou 201%. Considerando o efeito do PDI, houve lucro de R$ 743,7 milhões, ante R$ 422,4 milhões no 2T22, representando um acréscimo de R$ 321,3 milhões ou 76,1%.A versão completa do arquivo está disponível no site da Companhia: ri.sabesp.com.br