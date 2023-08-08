世界验光协会 (WCO) 近视管理护理标准承诺活动参与者已达 50,000 人
该组织现已设定 100,000 名承诺者的新目标ST. LOUIS, MISSOURI, UNITED STATES, August 8, 2023/EINPresswire.com/ -- 世界验光协会 (WCO) 近视管理护理标准承诺活动在达到重要里程碑后，正式设定新的目标。自此项承诺活动去年启动以来，已有 130 多家全球眼科护理组织和 50,375 多名从业人士承诺采用近视管理护理标准。该组织联合近视管理领域的领导者 CooperVision，设定了 100,000 名承诺者的新目标。
如需进一步了解详情并参加承诺活动，请访问 https://myopia.worldcouncilofoptometry.info/myopia-management-pledge/。
世界验光协会候任主席 Sandra Block 博士指出：“世界各地的验光师、眼睛健康研究人员、隐形眼镜营销人员和验光专业学生对采用近视管理作为全球护理标准的反应令人惊叹。迄今为止，来自个人和组织的承诺涵盖世界各大洲 86 个国家/地区。通过做出这一承诺，表明眼科护理组织和从业者明白近视作为公共卫生威胁的严重性，并且他们正在采取积极措施来应对这一威胁。我们很高兴看到这么多个人和组织响应这一挑战，并鼓励那些尚未做出承诺的人们积极参与进来。”
世界验光协会于 2021 年 4 月发布近视管理护理标准决议，定义了基于证据的护理标准，其中包含三个主要部分：
• 缓解 — 验光师在早期和定期眼科检查期间就预防/延迟近视发生的生活方式/饮食/其他因素向父母和孩子提供教育和咨询。
• 测量 — 验光师在定期全面视力和眼睛健康检查期间评估患者的状况（例如，尽可能包括屈光不正和眼轴长度）。
• 管理 — 验光师通过矫正近视来解决患者当前需求，同时还提供基于证据的干预措施（例如，隐形眼镜、框架眼镜、药物）以减缓近视发展，从而改善当前及以后的生活质量和眼睛健康。
世界验光协会为广大验光师提供了近视管理在线资源，包括护理标准决议、承诺签名页面、多媒体资源以及一些实用工具和资料，其网址为 https://myopia.worldcouncilofoptometry.info/。
关于世界验光协会
世界验光协会 (WCO) 是一个非营利性组织，成员遍布世界各国，主要包括个人验光师、行业专业人士和验光组织。协会愿景是通过验光技术构建一个人人都可以获得优质的眼部健康和视力保健的世界。协会使命是通过倡导、教育、政策制定和人道主义宣传，促进全世界的验光发展，并为验光师提供支持，将眼部健康和视力保健成为一项人权加以推广。了解更多信息，请访问 www.worldoptometry.org，或者在 LinkedIn、Facebook、Twitter 和 Instagram 上关注我们。
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