Число лиц и организаций, обязательство Всемирного совета оптометрии по стандарту медицинской помощи при достигло 50000
Организация задает новую цель: 100 000 точек, где принято обязательствоST. LOUIS, MISSOURI, UNITED STATES, August 8, 2023/EINPresswire.com/ -- После достижения важной вехи для обязательства Всемирного совета оптометрии (ВСО) по стандарту медицинской помощи при лечении близорукости теперь поставлена новая цель. Данная инициатива по принятию обязательства была запущена в прошлом году, и с тех пор 130 международных офтальмологических организаций и 50 375 отдельных специалистов на сегодняшний день обязались принять лечения близорукости в качестве стандарта медицинской помощи. ВСО в партнерстве с компанией CooperVision, лидером в сфере производства товаров для людей, страдающих близорукостью, поставила перед собой новую цель: 100 000 лиц и организаций, которыми принято данное обязательство.
Чтобы получить более подробную информацию и принять обязательство, перейдите на веб-страницу https://myopia.worldcouncilofoptometry.info/myopia-management-pledge/.
Избранный президент ВСО доктор Сандра Блок (Sandra Block) отмечает: «Реакция оптометристов, исследователей здоровья глаз, продавцов контактных линз и студентов-оптометристов во всем мире на принятие лечения близорукости в качестве глобального стандарта медицинской помощи была поразительной. На сегодняшний день данное обязательство было принято отдельными специалистами и организациями в 86 странах и на всех континентах мира. Внедрение этого обязательства — это четкий сигнал о том, что организации и врачи осознают, насколько серьезную угрозу представляет близорукость для здоровья общества, и активно работают над минимизацией этой угрозы. Мы рады видеть, что данная инициатива вызывает столь широкомасштабную реакцию, и призываем уже сегодня принять обязательство тех, кто еще этого не сделал».
В апреле 2021 г. Всемирный совет оптометрии представил резолюцию о стандарте медицинской помощи при лечении близорукости, в которой описан подход, основанный на принципах доказательной медицины и состоящий из трех основных элементов.
• Облегчение проявлений. Во время ранних и регулярных офтальмологических обследований врачи предоставляют необходимую информацию, а также консультируют детей и их родителей по вопросам образа жизни, питания и других факторов, способствующих профилактике или замедлению развития близорукости.
• Диагностические исследования. Во время регулярных комплексных офтальмологических обследований врачи оценивают состояние глаз и зрение пациента: например, по возможности определяют степень нарушения рефракции и измеряют длину оптических осей глаз.
• Лечение. Офтальмологи удовлетворяют текущие потребности пациентов путем коррекции близорукости, а также назначают средства с доказанной эффективностью (например: контактные линзы, очки, лекарственные препараты), призванные замедлить прогрессирование близорукости, что позволит улучшить качество жизни пациентов и здоровье их глаз.
Всемирный совет оптометрии создал онлайн-ресурс по лечению близорукости, на котором представлены резолюция о стандарте медицинской помощи, страница принятия обязательства, мультимедийные ресурсы, а также практические инструменты и полезная информация для офтальмологов. Со всеми этими материалами можно ознакомиться по ссылке https://myopia.worldcouncilofoptometry.info/.
О Всемирном совете оптометрии
Всемирный совет оптометрии (ВСО) — это международная некоммерческая организация, основанная на членстве и объединяющая отдельных оптометристов, специалистов отрасли и оптометрические организации, которая стремится сделать высококачественные офтальмологические услуги доступными для всех. Основная цель ВСО — способствовать развитию оптометрии во всем мире и поддерживать оптометристов в защите прав человека на здоровье глаз и офтальмологические услуги посредством отстаивания интересов, просвещения, разработки политик и гуманитарной деятельности. Для получения более подробной информации посетите веб-сайт www.worldoptometry.org или подпишитесь на наши страницы в социальных сетях: LinkedIn, Facebook, Twitter и Instagram.
Контакты для СМИ:
Чарла Куко (Charla Kucko), McDougall Communications
charla@mcdougallpr.com
(585) 434-2146 (офис)
Charla Kucko
McDougall Communications
+1 585-434-2146
email us here
Visit us on social media:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram