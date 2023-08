Le défi des engagements pour la prise en charge de la myopie du Conseil mondial d’optométrie atteint 50,000 signatures

Myopia Pledge Logo

L’organisation fixe un nouvel objectif de 100 000 engagements

ST. LOUIS, MISSOURI, UNITED STATES, August 8, 2023/ EINPresswire.com / -- Le Conseil mondial d’optométrie (WCO) avec son défi des engagements appelant à une norme de soins pour la prise en charge de la myopie se fixe un nouvel objectif après avoir franchi une étape importante.. Depuis le lancement du défi des engagements l’année dernière, 130 organisations mondiales de soins oculaires et 50 375 personnes se sont jusqu’à présent engagées à adopter la gestion de la myopie comme norme de soins. L’organisation, en partenariat avec le leader de la catégorie de gestion de la myopie, CooperVision, a défini un nouvel objectif de 100 000 engagements.Découvrez la résolution et adoptez-la sur https://myopia.worldcouncilofoptometry.info/myopia-management-pledge/ La présidente élue du WCO, le Dr Sandra Block, a déclaré : « La réponse parmi les optométristes, les chercheurs en santé oculaire, les spécialistes du marketing des lentilles de contact et les étudiants en optométrie du monde entier pour adopter la gestion de la myopie comme norme de soins mondiale a été incroyable. Les engagements individuels et organisationnels à ce jour couvrent 86 pays et tous les continents du monde. Adopter la résolution en qualité d’organisme ou de spécialiste, c’est montrer que l’on prend au sérieux le risque que pose la myopie pour la santé publique et que l’on met en place des mesures pour contrôler cette menace. Nous sommes ravis de voir que tant de personnes répondent au défi et encourageons celles qui ne l’ont pas encore fait à s’engager aujourd’hui. »Le Conseil mondial d’optométrie a lancé la résolution appelant à une norme de soins pour la prise en charge de la myopie en avril 2021. Cette résolution définissait une norme de soins factuelle basée sur trois éléments clés :• L’atténuation : les optométristes doivent éduquer et conseiller parents et enfants, lors d’examens de la vue précoces et réguliers, sur le mode de vie, l’alimentation et d’autres facteurs pour prévenir ou retarder l’apparition de la myopie.• La mesure : les optométristes doivent évaluer l’état du patient lors d’examens complets réguliers de la vue et de la santé oculaire, par exemple par la mesure de l’erreur de réfraction et de la longueur axiale lorsque cela est possible.• La prise en charge : les optométristes doivent répondre aux besoins immédiats des patients en corrigeant la myopie, tout en proposant des interventions factuelles (p. ex. lentilles de contact, lunettes, produits pharmaceutiques) qui ralentissent sa progression, pour une meilleure qualité de vie et une meilleure santé oculaire aujourd’hui et demain.Le Conseil mondial d’optométrie dispose d’une ressource en ligne pour la prise en charge de la myopie. Retrouvez la résolution en faveur de la norme de soins, la page d’adoption de cet engagement, des ressources multimédia ainsi que des informations et des outils pratiques à l’intention des optométristes à l’adresse https://myopia.worldcouncilofoptometry.info/ À propos du Conseil mondial d’optométrieLe Conseil mondial d’optométrie (WCO) est une organisation internationale à but non lucratif qui compte parmi ses membres des optométristes, des professionnels de l’industrie et des organisations d’optométrie. Il envisage un monde où l’optométrie permet à tous d’accéder à des soins oculaires et de la vue de bonne qualité. Sa mission est de faciliter le développement de l’optométrie dans le monde entier et d’aider les optométristes à promouvoir les soins oculaires et de la vue en tant que droit de l’homme par la sensibilisation, l’éducation, l’élaboration de politiques et l’action humanitaire. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.worldoptometry.org ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Twitter et Instagram.Contact médias :Charla Kucko, McDougall Communicationscharla@mcdougallpr.comBureau (585) 434-2146