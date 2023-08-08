العالمي قصر النظر يصل إلى تحدي تعهد الإدارة القياسية للرعاية لدى المجلس للبصريات لإدارة قصر النظر يصل إلى 50,000
لمنظمة تحدد هدفًا جديدًا بقيمة 100,000 تعهدST. LOUIS, MISSOURI, UNITED STATES, August 8, 2023/EINPresswire.com/ -- تحدي تعهد الإدارة القياسية للرعاية لدى المجلس العالمي للبصريات لإدارة قصر النظر (WCO) هدفًا جديدًا بعد الوصول إلى مرحلة مهمة. منذ إطلاق تحدي التعهد العام الماضي، تعهدت 130 منظمة عالمية لرعاية العيون و50,375 فردًا حتى الآن بتبني إدارة قصر النظر كمعيار للرعاية. وضعت المنظمة، بالشراكة مع الشركة الرائدة في فئة إدارة قصر النظرCooperVision، وضعت هدفًا جديدًا للوصول إلى 100,000 تعهد.
تعرف على المزيد والتزم بالتعهد عبر https://myopia.worldcouncilofoptometry.info/myopia-management-pledge/.
تقول الدكتورة ساندرا بلوك، الرئيسة المنتخبة للمجلس العالمي للبصريات: "كانت الاستجابة بين فاحصي البصريات وباحثي صحة العيون ومسوقي العدسات اللاصقة وطلاب قياس البصر في جميع أنحاء العالم لاعتماد إدارة قصر النظر كمعيار عالمي للرعاية مذهلة. تغطي التعهدات الفردية والتنظيمية حتى الآن 86 دولة وجميع القارات في العالم. إن الالتزام بهذا التعهد من شأنه أن يرسل رسالة واضحة بأن المنظمات والممارسين يدركون خطورة قصر النظر باعتباره تهديد للصحة العامة، وأنهما يتخذان إجراءات فاعلة للتعامل مع ذلك التهديد. يسعدنا أن نرى هذا العدد الكبير من الأشخاص يستجيبون للتحدي ونشجع أولئك الذين لم يتعهدوا بالقيام بذلك اليوم ".
قدم كل من المجلس العالمي للبصريات معيار إدارة قصر النظر لقرار الرعاية في أبريل 2021، وهو تعريف لمعيار رعاية العيون قائم على الأدلة، ويتألف من ثلاثة محاور رئيسية:
• التخفيف - يقوم أخصائيو البصريات بتثقيف الآباء والأطفال وإرشادهم خلال فحوصات العين المبكرة والمنتظمة بشأن نمط الحياة، والنظام الغذائي، وعوامل أخرى لمنع ظهور قصر النظر أو تأخيره.
• القياس - يقوم أخصائيو البصريات بتقييم حالة المريض خلال فحوصات الرؤية الشاملة المنتظمة وصحة العين، مثل قياس الخطأ الانكساري والطول المحوري كلما أمكن ذلك.
• الإدارة - يعالج أخصائيو البصريات احتياجات المرضى اليوم من خلال تصحيح قصر النظر، مع توفير التدخلات المستندة إلى الأدلة (مثل العدسات اللاصقة والنظارات والمستحضرات الصيدلانية) التي تبطئ من تدهور قصر النظر، وذلك لتحسين نوعية الحياة وتحسين صحة العين اليوم وفي المستقبل.
يوجد لدى المجلس العالمي للبصريات مورد عبر الإنترنت لإدارة قصر النظر وبه معيار قرار الرعاية، وصفحة الاشتراك في التعهد، والأدوات العملية والمعلومات الخاصة بالمتخصصين في البصريات، متوفرة على https://myopia.worldcouncilofoptometry.info/.
معلومات عن المجلس العالمي للبصريات
المجلس العالمي للبصريات (WCO) هو منظمة دولية غير هادفة للربح قائمة على عضوية الأخصائيين في مجال البصريات، والمتخصصين في القطاع، ومنظمات البصريات، وهو يتصور عالمًا يقدم فيه مجال البصريات خدمة عالية الجودة لصحة العين، ورعاية الإبصار، متاحة لجميع الأشخاص. وتتمثل مهمته في تسهيل تطوير اختصاص البصريات في جميع أنحاء العالم، ودعم الأخصائيين في مجال البصريات لتعزيز صحة العين والعناية بالإبصار، كحق من حقوق الإنسان من خلال الدعوة والتثقيف، ووضع السياسات والتواصل الإنساني. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة www.worldoptometry.org أو متابعتنا على LinkedIn، وFacebook، وTwitter وInstagram.
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كارلا كوكو، قسم الاتصال في
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