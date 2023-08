Top 3 Prevalent Malware from ANY.RUN: Q2 2023

DUBAI, DUBAI, UAE, August 3, 2023/EINPresswire.com/ -- ANY.RUN, a cloud interactive sandbox for malware analysis, has released a Top 3 Prevalent Malware of Q2 2023 in their blog.

๐“๐จ๐ฉ ๐ฆ๐š๐ฅ๐ฐ๐š๐ซ๐ž ๐Ÿ๐š๐ฆ๐ข๐ฅ๐ข๐ž๐ฌ ๐ข๐ง ๐๐Ÿ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ‘

Q2 malware trends report showed that RATs and loaders were once again at the forefront of cyber threats, with RAT usage displaying an increase of 12.8% quarter over quarter.

๐“๐ก๐ž ๐ญ๐จ๐ฉ ๐Ÿ‘ ๐ฆ๐จ๐ฌ๐ญ ๐ฉ๐จ๐ฉ๐ฎ๐ฅ๐š๐ซ ๐Ÿ๐š๐ฆ๐ข๐ฅ๐ข๐ž๐ฌ ๐ซ๐ž๐ฆ๐š๐ข๐ง๐ž๐ ๐ฎ๐ง๐œ๐ก๐š๐ง๐ ๐ž๐ ๐๐ฎ๐ซ๐ข๐ง๐ ๐š๐ฅ๐ฅ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐‡๐Ÿ ๐จ๐Ÿ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ‘

๐‘๐ž๐๐‹๐ข๐ง๐ž ๐ญ๐จ๐ฉ๐ฌ ๐ญ๐ก๐ž ๐œ๐ก๐š๐ซ๐ญ. And itโ€™s usage increased by 80.2% in Q2 2023, jumping from 1895 detections to 3415.

๐‘๐ž๐ฆ๐œ๐จ๐ฌ ๐ข๐ฌ ๐ข๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐ฌ๐ž๐œ๐จ๐ง๐ ๐ฌ๐ฉ๐จ๐ญ. This RAT saw a marginal decrease of 1.2% quarter over quarter. It was spotted in ANY.RUN 1368 times in Q2 and 1385 times in Q1 2023.

๐ง๐ฃ๐‘๐€๐“, ๐œ๐จ๐ง๐œ๐ฅ๐ฎ๐๐ž๐ฌ ๐ญ๐ก๐ž ๐ญ๐จ๐ฉ ๐Ÿ‘. It has seen an increase in usage by 4.2% in Q2 2023 with 1096 detections in Q1 and 1142 โ€” in Q2

Read more with examples in the article at ANY.RUN.