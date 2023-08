IDENTEC SOLUTIONS erhält Auftrag zur Automatisierung des Montreal Terminals MGTP

Identec Solutions wurde, zusammen mit Visy Oy und Remprex, für ein C$11M Projekt zur Automatisierung der Containerverfolgung am MGTP beauftragt.

LUSTENAU, AUSTRIA, August 2, 2023/ EINPresswire.com / -- Identec Solutions wurde, in Zusammenarbeit mit Visy Oy und Remprex, für ein C$11M Projekt zur Automatisierung der Containerdatenerfassung und -verfolgung an den zwei größten Terminals der Montreal Gateway Terminals Partnership, Cast und Racine beauftragt. Die vollständige Implementierung wird bis zum 2. Quartal 2024 erwartet und beinhaltet die Nutzung von KI- und OCR-Technologie.Identec Solutions, ein weltweit führendes Unternehmen in drahtloser Sensortechnik und Lokalisierungstechnologien, hat seine Partnerschaft mit der Montreal Gateway Terminals Partnership (MGTP) als Schlüsselakteur in einem wegweisenden Containerterminal-Automatisierungsprojekt bekannt gegeben. Das Projekt, bekannt als Project Mercury, wurde mit einem Budget von C$11M gestartet, von dem $4,8M durch einen Zuschuss des Quebecer Ministeriums für Verkehr und nachhaltige Mobilität finanziert wird.Project Mercury zielt darauf ab, die Art und Weise, wie die Erfassung und Verfolgung von Containerdaten an den zwei größten Containerterminals der MGTP, Cast und Racine, in Montreal verwaltet wird, zu revolutionieren. Die Initiative wird eine Mischung von Technologien einsetzen, um Container im gesamten Terminal zu verfolgen und zu identifizieren, manuelle Prozesse zu ersetzen, die betriebliche Effizienz zu verbessern und die Treibhausgasemissionen erheblich zu senken.Identec Solutions' Terminal Tracker wurde für das System zur Positionsbestimmung von Containern auf RTGs und Top-Handlern ausgewählt. Dieses System ist erfolgreich bei der Georgia Ports Authority im Einsatz.Im Project Mercury arbeiten Identec Solutions, das finnische Unternehmen Visy Oy, das seine hochmoderne OCR- und KI-Technologie zur Erfassung von Containernummern liefert, und das US-Unternehmen REMPREX, das für die Integration dieser Systeme verantwortlich ist, zusammen. Gemeinsam tragen sie zur Schaffung eines automatisierten, echtzeitbasierten Inventarsystems bei, das keine manuelle Bestätigung des Abschlusses von Containerbewegungen benötigt.Die Pilotinstallation des Systems auf einem RTG und zwei Terminalschleppern hat beeindruckende Ergebnisse gezeigt, was MGTP dazu veranlasst hat, mit der vollständigen Installation in den Terminals Cast und Racine fortzufahren.Es wird erwartet, dass das System auf dem Terminal Cast bis zum 2. Quartal 2024 vollständig live sein wird. Das Terminal Racine wird kurz darauf folgen."Identec Solutions ist begeistert, Teil dieses ehrgeizigen und innovativen Projekts zu sein", sagt Julian Galvis, VP Sales Marine & Ports Americas bei Identec Solutions. "Unsere Terminal Tracker-Technologie ist ein bedeutender Mehrwert für die MGTP, um die betriebliche Effizienz zu verbessern, die Nachhaltigkeit zu steigern und den langfristigen Erfolg sicherzustellen."Die Investitionen in Project Mercury sind nicht nur auf sofortige Kostensenkungen ausgelegt, sondern bieten auch langfristige Vorteile. Mit einem genauen, echtzeitbasierten Terminal-Inventar kann die MGTP Informationen mit LKW-Fahrern und anderen Stakeholdern teilen, was eine bessere Planung und optimierte Terminaloperationen ermöglicht. Dieses System wird nicht nur die LKW-Umschlagszeiten und die Container-Bewegungen reduzieren, sondern auch erhebliche Auswirkungen auf den Kraftstoffverbrauch haben, was zu einem nachhaltigeren Betrieb beiträgt.Mit diesem vielversprechenden Vorhaben bekräftigt Identec Solutions sein Engagement für Innovation und Effizienz in der Logistikbranche.Über IDENTEC SOLUTIONS IDENTEC SOLUTIONS AG wurde 1999 in Lustenau, Österreich, gegründet. Das Unternehmen hat Niederlassungen in Australien, den USA, Norwegen, Deutschland und ein Verkaufsbüro in Großbritannien. Es ist ein führender globaler Anbieter von innovativen, drahtlosen Lokalisierungslösungen zur Verbesserung der Effizienz und Sicherheit in rauen und besonders herausfordernden industriellen Umgebungen. Die branchenführenden digitalen Lösungen werden in den Bereichen Öl & Gas, Containerhäfen, Bergbau & Tunnelbau sowie im Bereich der Smart Factory / Industrie 4.0 eingesetzt.PressekontaktIDENTEC SOLUTIONS AGMark BuzinkayGlobal Head of Marketing & CommunicationTel.: + 43 5577 87387-16E-Mail: mbuzinkay@identecsolutions.com