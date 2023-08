Serrala ernennt Group Chief Executive Officer

Axel Rebien, CEO Serrala

NORDERSTEDT, HAMBURG, GERMANY, July 31, 2023/ EINPresswire.com / -- – Serrala, einer der führenden globalen Innovatoren im Bereich der Finanzautomatisierungssoftware und Marktführer in der Digitalisierung des „Office of the CFO“, freut sich, die Ernennung von Axel Rebien zum neuen Chief Executive Officer des Unternehmens bekannt zu geben. Der Vorstand und die Investoren haben der Ernennung zugestimmt.Martin Block, Vorsitzender, kommentierte: "Wir freuen uns, dass Axel Rebien sich bereit erklärt hat, Serrala auf der nächsten Etappe der Unternehmensreise zu führen. Er verfügt über starke Führungsqualitäten, eine strategische Vision und umfassendes Wissen über die Herausforderungen und Chancen, mit denen unsere Branche und ihre Kunden konfrontiert sind".Rebien, der zuvor als Chief Financial Officer bei Serrala tätig war, bringt eine beeindruckende Erfolgsbilanz und umfangreiche Erfahrung in der Leitung und Skalierung von wachstumsstarken Teams mit."Ich freue mich darauf, die Rolle des CEO bei Serrala zu übernehmen", sagte Rebien. "Seit meinem Eintritt bei Serrala, hat mich die kundenorientierte Philosophie und der unermüdliche Drang nach technologischer Innovation beeindruckt. Ich freue mich darauf, mit dem talentierten Team bei Serrala und unseren Kunden zusammenzuarbeiten.“Der Vorstand hat den Prozess zur Suche nach einem neuen Chief Financial Officer eingeleitet. In der Zwischenzeit wird Rebien sowohl seine Aufgaben als CEO als auch die des CFO wahrnehmen, Dabei wird er von erfahrenen leitenden Finanzkollegen unterstützt, um einen nahtlosen Übergang zu gewährleisten.Über SerralaSerrala ist ein führender globaler Innovator im Bereich der Finanzsoftwarelösungen, die Organisationen dabei unterstützen, ihre finanziellen Prozesse zu optimieren. Mit fast 40 Jahren Erfahrung in der Branche automatisieren Serralas Lösungen Prozesse, reduzieren Kosten und verbessern die Transparenz des Cashflows. Das Unternehmen bedient über 2.500 Kunden in mehr als 70 Ländern weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter www.serrala.com Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: