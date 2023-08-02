A2 GLOBAL ELECTRONICS宣布推出新的电子元件综合测试服务
EINPresswire.com/ -- 弗罗里达州圣彼得堡 - 2023 年 8 月 2 日 – 电子元器件分销和供应链服务领域的全球领先企业 A2 Global Electronics + Solutions 宣布推出全新的综合元件测试服务套件。这些服务旨在满足日益增长的元件检测需求，并确保所有元件达到最高质量水平。
新的测试产品套件包括部件认证、电气测试和增值服务，适用于从任何渠道购买的部件。
A2 Global 财务总监兼运营执行副总裁 Anthony Andriano 表示："通过提高我们的电子元器件测试能力，无论那些产品源自我们公司还是来自其他供应商，我们都将秉承对客户的承诺，为他们甄选合格的电子元器件产品 “
A2 Global 的测试服务由 A2 Global 在全球各地（佛罗里达州圣彼得堡市、荷兰和新加坡）的自有认证实验室内的高资质工程人员团队实施。凭借这些先进的设施和经验丰富的专业人员，公司可为全球客户提供端到端测试解决方案，无论客户身处何地，都能直接获得全面的电子技术服务和解决方案。
这些新测试服务的推出，进一步巩固了 A2 Global 作为电子行业内坚持质量至上、值得信赖的合作伙伴的地位。
A2 Global质量保证与合规部副总裁Chad Spikes表示："我们希望客户对他们所使用的零部件的质量感到放心，这样他们才能放心地向市场交付产品。"有了我们新扩展的测试服务套件，我们可以向客户保证，无论他们的零部件从哪里购买，这些零部件都将符合最高的行业标准。"
如需了解有关我们全面测试服务的更多信息，并商讨您的具体需求，请访问以下网址： www.A2GlobalElectronics.com。
关于 A2 GLOBAL ELECTRONICS
A2 Global Electronics 成立已有四十多年，是一家值得信赖的电子元件和供应链解决方案全球分销商，业务遍及北美、欧洲、日本和亚洲。凭借其广泛的全球业务和行业领先的高质量水平，A2 Global 能够快速高效地为各行各业的客户采购电子元件，包括国防、航空航天、汽车、消费产业等。
Allison Montez
新的测试产品套件包括部件认证、电气测试和增值服务，适用于从任何渠道购买的部件。
A2 Global 财务总监兼运营执行副总裁 Anthony Andriano 表示："通过提高我们的电子元器件测试能力，无论那些产品源自我们公司还是来自其他供应商，我们都将秉承对客户的承诺，为他们甄选合格的电子元器件产品 “
A2 Global 的测试服务由 A2 Global 在全球各地（佛罗里达州圣彼得堡市、荷兰和新加坡）的自有认证实验室内的高资质工程人员团队实施。凭借这些先进的设施和经验丰富的专业人员，公司可为全球客户提供端到端测试解决方案，无论客户身处何地，都能直接获得全面的电子技术服务和解决方案。
这些新测试服务的推出，进一步巩固了 A2 Global 作为电子行业内坚持质量至上、值得信赖的合作伙伴的地位。
A2 Global质量保证与合规部副总裁Chad Spikes表示："我们希望客户对他们所使用的零部件的质量感到放心，这样他们才能放心地向市场交付产品。"有了我们新扩展的测试服务套件，我们可以向客户保证，无论他们的零部件从哪里购买，这些零部件都将符合最高的行业标准。"
如需了解有关我们全面测试服务的更多信息，并商讨您的具体需求，请访问以下网址： www.A2GlobalElectronics.com。
关于 A2 GLOBAL ELECTRONICS
A2 Global Electronics 成立已有四十多年，是一家值得信赖的电子元件和供应链解决方案全球分销商，业务遍及北美、欧洲、日本和亚洲。凭借其广泛的全球业务和行业领先的高质量水平，A2 Global 能够快速高效地为各行各业的客户采购电子元件，包括国防、航空航天、汽车、消费产业等。
Allison Montez
A2 Global Electronics + Solutions
press@a2globalelectronics.com