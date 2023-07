Plusieurs laboratoires d'analyses médicales de BGI obtiennent d'excellentes notes dans le cadre de l'évaluation du CAP

SHENZHEN, CHINA, July 27, 2023/ EINPresswire.com / -- Il y’a de cela quelques temps, BGI Genomics, une filiale du groupe BGI, a obtenu la note "bien" dans toutes les catégories examinées dans le cadre du programme d'évaluation du séquençage BRCA-A 2023 BRCA1/2 du College of American Pathologists (CAP) dans trois de ses laboratoires d'analyses médicales situés au Danemark, à Shenzhen et à Tianjin. Cette performance montre la capacité de l'entreprise à se conformer aux normes internationales en matière de procédures de test et à garantir l'exactitude des tests germinaux et somatiques du gène BRCA.Pour mener à bien cette évaluation, BGI a eu recours à ses propres kits de réactifs pour le test du gène BRCA1/2, appliqués sur des plates-formes de séquençage à haut débit. Le programme a donné des résultats cohérents et fiables dans tous les laboratoires, validant ainsi la fiabilité de la technologie de BGI dans la réalisation de tests cliniques pour les gènes oncologiques.Les gènes BRCA1 (BReast CAncer gene 1) et BRCA2 (BReast CAncer gene 2) sont les gènes les plus fréquemment affectés dans les cancers héréditaires du sein et de l'ovaire. Les mutations héréditaires de ces gènes représentent environ 3 % des cancers du sein (touchant environ 7 500 femmes par an) et 10 % des cancers de l'ovaire (touchant environ 2 000 femmes par an). Le public étant de plus en plus sensibilisé aux tests génétiques, le test du gène BRCA1/2 a suscité une attention croissante dans la pratique clinique. Toutefois, la nature de la mutation du gène BRCA1/2, qui n'est pas un point chaud, pose des problèmes importants pour l'ensemble du test, y compris les procédures expérimentales, l'analyse et l'interprétation.CAP BRCA1/2 Sequencing est un programme complet d'évaluation des compétences inter-laboratoires destiné à évaluer la capacité de détection des laboratoires de tests génétiques du monde entier dans l'identification des variations du gène BRCA. Le programme évalue de manière exhaustive la capacité des laboratoires à détecter différents types de mutations, telles que les mutations ponctuelles, les insertions, les suppressions et les grands bouleversements génomiques dans les gènes BRCA1/2, ainsi que leur capacité à anticiper les variations des acides nucléiques et des protéines. En outre, il évalue également la conformité et la fiabilité des laboratoires en matière d'analyse bioinformatique et d'interprétation des rapports. Ces évaluations sont réalisées deux fois par an.Fondé en 1947, le College of American Pathologists (CAP) est la principale organisation de pathologistes certifiés, ayant pour mission la promotion et la défense de l'excellence dans les domaines de la pathologie et de la médecine de laboratoire à l'échelle mondiale. Les programmes d'accréditation du CAP reposent sur un modèle d'inspection unique, mutuel et basé sur les pairs, qui bénéficie à la fois aux laboratoires inspectés et à ceux procédant à l'inspection.Le résultat de cette évaluation démontre l'engagement de BGI à respecter les normes les plus strictes en matière de tests génétiques, renforçant ainsi sa position prépondérante dans le secteur de la génomique à l'échelle mondiale. Alors que la demande de solutions de tests génétiques avancés ne cesse de croître, BGI maintient sa détermination à faire progresser le domaine de la génomique et à fournir des services de tests fiables et précis au profit des patients et des professionnels de la santé du monde entier.