Mehrere medizinische Prüflaboratorien des BGI schneiden bei der CAP-Bewertung gut ab

SHENZHEN, CHINA, July 27, 2023/ EINPresswire.com / -- BGI Genomics, eine Tochtergesellschaft der BGI Group, hat kürzlich in drei seiner medizinischen Testlabors in Dänemark, Shenzhen und Tianjin in allen bewerteten Kategorien des BRCA-A 2023 BRCA1/2 Sequenzierungsprogramms des College of American Pathologists (CAP) die Bewertung "Gut" erhalten. Diese Leistung ist ein starker Beweis für die Fähigkeit des Unternehmens, internationale Standards für Testverfahren einzuhalten und die Genauigkeit der BRCA-Tests für Keimzellen und somatische Zellen zu gewährleisten.Zur Durchführung der Evaluierung verwendete BGI seine eigenen Reagenzienkits für BRCA1/2-Gentests, die auf Hochdurchsatz-Sequenzierungsplattformen eingesetzt wurden. Das Programm lieferte in allen Labors konsistente und zuverlässige Ergebnisse, was die Zuverlässigkeit der BGI-Technologie bei der Durchführung klinischer Tests für onkologische Gene bestätigt.Die Gene BRCA1 (BReast CAncer Gen 1) und BRCA2 (BReast CAncer Gen 2) sind die am häufigsten betroffenen Gene bei erblichem Brust- und Eierstockkrebs. Vererbte Mutationen in diesen Genen sind für etwa 3% der Brustkrebsfälle (ca. 7.500 Frauen pro Jahr) und 10% der Eierstockkrebsfälle (ca. 2.000 Frauen pro Jahr) verantwortlich. Mit der zunehmenden Sensibilisierung der Öffentlichkeit für Gentests hat der BRCA1/2-Gentest in der klinischen Praxis an Bedeutung gewonnen. Da es sich jedoch nicht um eine Hotspot-Mutation handelt, stellt der gesamte Test, einschließlich der experimentellen Verfahren, der Analyse und der Interpretation, eine große Herausforderung dar.CAP BRCA1/2 Sequencing ist ein umfassendes Multi-Labor-Leistungsevaluierungsprogramm zur Bewertung der Detektionsfähigkeit globaler Gentests bei der Identifizierung von BRCA-Genvariationen. Das Programm bewertet umfassend die Fähigkeit der Labore, verschiedene Arten von Mutationen wie Punktmutationen, Insertionen, Deletionen und große genomische Rearrangements in den BRCA1/2-Genen nachzuweisen, sowie ihre Fähigkeit, Nukleinsäure- und Proteinvariationen vorherzusagen. Außerdem werden die Einhaltung der Vorschriften und die Genauigkeit der Laboratorien bei der Durchführung der bioinformatischen Analysen und der Interpretation der Berichte bewertet. Diese Evaluierungen werden zweimal jährlich durchgeführt.Das College of American Pathologists (CAP) wurde 1947 gegründet und ist die führende Organisation zertifizierter Pathologen, die sich der Förderung und Unterstützung von Spitzenleistungen in der Pathologie und Labormedizin auf globaler Ebene verschrieben hat. Die Akkreditierungsprogramme der CAP basieren auf einem einzigartigen, auf Gegenseitigkeit beruhenden Inspektionsmodell, von dem sowohl die inspizierten als auch die inspizierenden Laboratorien profitieren.Das Ergebnis dieser Evaluierung unterstreicht das Engagement von BGI für die Einhaltung höchster Standards bei Gentests und festigt seine herausragende Position im globalen Genomiksektor. Da die Nachfrage nach fortschrittlichen Gentests weiter steigt, wird BGI sich auch weiterhin dafür einsetzen, die Genomik voranzubringen und zuverlässige und genaue Tests zum Nutzen von Patienten und medizinischen Fachkräften weltweit anzubieten.