Mayflower Entertainment於7月20日在亞洲正式推出恐怖益智遊戲《Twin Mind: Power of Love》

Twin Mind: Power of Love的標題圖像(來源：Mayflower Entertainment) Twin Mind: Power of Love的遊戲實際操作畫面(來源：Mayflower Entertainment) Twin Mind: Power of Love的遊戲實際操作畫面(來源：Mayflower Entertainment) Twin Mind: Power of Love的遊戲實際操作畫面(來源：Mayflower Entertainment) Twin Mind: Power of Love的遊戲實際操作畫面(來源：Mayflower Entertainment)

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