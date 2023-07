Mayflower Entertainment於7月20日在亞洲正式推出恐怖益智遊戲《Twin Mind: Power of Love》

Twin Mind: Power of Love的標題圖像(來源:Mayflower Entertainment) Twin Mind: Power of Love的遊戲實際操作畫面(來源:Mayflower Entertainment) Twin Mind: Power of Love的遊戲實際操作畫面(來源:Mayflower Entertainment) Twin Mind: Power of Love的遊戲實際操作畫面(來源:Mayflower Entertainment) Twin Mind: Power of Love的遊戲實際操作畫面(來源:Mayflower Entertainment)

玩家不僅可欣賞精彩的劇情,還可以享受各種益智遊戲與密室脫逃的休閒探險益智遊戲

EUNPYEONG-GU, SEOUL, KOREA, July 25, 2023/ EINPresswire.com / -- 遊戲出版公司Mayflower Entertainment(CEO:Eric Youm)今日表示,將於7月20日在Steam上正式推出「Do Games」開發的探險益智遊戲「Twin Mind: Power of Love」PC亞洲版。「Do Games」作為美國有名休閒遊戲出版商「Big Fish Games」的合作公司,從2010年開始開發休閒遊戲。這家公司開發的遊戲大都在「Big Fish Games」推出的遊戲當中,得到高度評價。值得注意的是,這家公司開發PC、手遊等各種遊戲, 透過想像力和創意,為全世界的玩家設計並推出遊戲,到目前為止已開發並推出City Legends與Myth or Reality等50個以上的系列遊戲。在即將推出的遊戲「Twin Mind: Power of Love」的世界觀中, 玩家將扮演蘭德爾和埃莉諾這對雙胞胎偵探,他們對每一個案件都有獨特的處理方法。 蘭德爾是一位運用科學和邏輯的法醫專家,而埃莉諾則利用直覺和奧術神秘主義來尋找線索。這項遊戲擁有無可挑剔的劇本,讓玩家彷彿成為電影裡的主角,並透過各種益智遊戲、密室脫逃以及與各種角色的對話,享盡刺激和趣味。另外,此次發布的是具有高收藏價值的收藏版,除了正式版遊戲之外,也包括額外章節。Mayflower Entertainment相關人員表示「我們期待探險益智遊戲『Twin Mind: Power of Love』可以讓玩家同時享受夏天的刺激與趣味,滿足他們追求刺激和激盪腦力的需求。」另外,Mayflower Entertainment有望繼續與「Do Games」展開戰略合作,在亞洲市場以手遊版或PC版的形式推出大部分的產品。