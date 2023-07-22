Russian: Департамент качества окружающей среды штата Орегон и партнерские агентства работают над тем, чтобы понять причину возможного загрязнения в районе Паркроу…

Portland, OR—Департамент качества окружающей среды штата Орегон и партнерские агентства работают над тем, чтобы понять причину возможного загрязнения в районе Паркроуз

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г. Портланд, штат Орегон. Департамент качества окружающей среды штата Орегон (англ. Oregon Department of Environmental Quality) работает с Управлением здравоохранения штата Орегон (англ. Oregon Health Authority), Агентством по охране окружающей среды (англ. Environmental Protection Agency), Бюро по чрезвычайным ситуациям г. Портленд (англ. Portland Bureau of Emergency Management), округом Мултнома (англ. Multnomah County), и другими агентствами г. Портленд для расследования распространения мусора и пепла по району Паркроуз на северо-востоке Портленда в результате крупного пожара 19 июля. Государственные, федеральные и общественные партнеры также обеспокоены по поводу защиты общественного здоровья тех, кто живет, работает и играет поблизости.

Обугленные куски и тяжелая пыль от пожара в пустующем здании магазина Kmart по адресу 12350 NE Sandy Blvd. были обнаружены во дворах местных жителей и на территории школьного округа Паркроуз. Найденные обломки в парке Луувит-Вью (англ. Luuwit View) уже были протестированы и было подтверждено, что они содержат асбест.

Все запланированные на завтра мероприятия в парке города Портленда были отменены, а школьный округ уведомил администраторов о необходимости проводить все занятия в помещении. Город Портленд заключил контракт с «Professional Minority Group» на очистку парка, и работы начались сегодня днем.

Завтра, 21 июля, Департамент качества окружающей среды штата Орегон проведет оценку территории, чтобы лучше понять причину распространения загрязнения и определить следующие действия в процессе очистки.

Тем временем общественность должна принять защитные меры от потенциально опасного материала. Советы по обеспечению безопасности:

• По возможности избегайте мест, где есть пепел или мусор.

• Если вы находитесь в зоне с пеплом или мусором, избегайте контакта с любым мусором, который может содержать асбест. Мусор будет выглядеть как пепел, бумага или крупные глыбы, которые легко рассыпаются и могут попадать в легкие. Не трогайте, не поднимайте, не перемещайте, не подметайте и не пылесосьте пепел или мусор, который мог образоваться в результате пожара.

• Держите детей и домашних животных подальше от пепла и мусора.

• Не косите траву и не работайте в саду, если земельный участок потенциально подвергся воздействию.

• Аккуратно смочите пепел и мусор водой. Это предотвратит его попадание в воздух; не счищайте пепел и мусор под высоким давлением.

Асбест – природный минерал. Он часто встречается на низких уровнях в некоторых почвах. Асбест широко использовался в строительных материалах на протяжении всего прошлого века. Было обнаружено, что при длительном воздействии он вызывает рак и проблемы с легкими. Большинство людей подвергаются воздействию асбеста в течение своей жизни, и очень немногие имеют из-за этого какие-либо проблемы со здоровьем.

Было создано совместную команду по чрезвычайным ситуациям. В настоящее время в состав входят: Департамент качества окружающей среды штата Орегон (англ. Oregon Department of Environmental Quality), Управление здравоохранения штата Орегон (англ. Oregon Health Authority), Бюро по чрезвычайным ситуациям г. Портленд (англ. Portland Bureau of Emergency Management), Департамент здравоохранения округа Мултнома (англ. Multnomah County Health Department), Бюро экологической службы г. Портленд (англ. Portland Bureau of Environmental Services) и школьный округ Паркроуз (англ. Parkrose School District).

