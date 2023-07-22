Mandarin: 俄勒冈州环境质量部（DEQ）和合作机构致力于了解Parkrose社区可能存在的污染

Portland, OR—俄勒冈州波特兰—俄勒冈州环境质量部正在与俄勒冈州卫生局、环境保护局、波特兰应急管理局、摩特诺玛县和其它波特兰机构合作，以调查 7 月 19 日因一场大火导致波特兰东北部 Parkrose社区的碎片和灰烬扩散情况。州、联邦和社区合作伙伴都对保护在附近生活、工作和玩耍的人们的公共健康表示担忧。

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该火灾发生在位于12350 NE Sandy Blvd.的一栋空置的Kmart建筑物，烧焦的碎片和厚重的灰尘在该区域的院落和Parkrose学区的财产中被发现。Luuwit View Park的碎片已经过测试并确定含有石棉。

波特兰市计划在公园明天进行的所有活动均已取消，学区已通知管理人员将所有活动保持在室内。波特兰市与专业少数群体签订了清理公园的合同，该工作将于今天下午开始。

DEQ将于明天7 月 21 日进行区域评估，以更好地了解污染的蔓延情况以及清理过程的后续步骤。

与此同时，公众应采取措施保护自己免受潜在危险材料的侵害。安全提示包括以下内容：

• 如果可能，请避开有灰烬或碎片的区域。

• 如果您位于有灰烬或碎片的区域，请避免接触任何可能含有石棉的碎片。碎片看起来像灰烬、纸或毛坯，且很容易碎成可以吸入的纤维。请勿触摸、捡起、移动、清扫或吸尘可能来自火灾的任何灰烬或碎片。

• 让儿童和宠物远离灰烬和碎片。

• 如果该区域可能接触污染，请勿在花园中割草或干活儿。

• 用水轻轻浸泡灰烬和碎片。这将防止它在空气中进行传播；请勿进行强力清洗。

石棉是一种天然矿物质。它经常出现在某些土壤中且含量较低。石棉在上个世纪被广泛用于建筑材料。人们发现，长期接触它会导致癌症和与肺部相关的健康问题。大多数人在其一生中都会接触到一些石棉，很少有人因此而出现任何健康问题。

一个联合事故指挥部（joint incident command）已经成立。目前参与的团体包括DEQ、俄勒冈州卫生局、波特兰应急管理局、摩特诺玛县卫生局、波特兰环境服务局和 Parkrose 学区。

关于俄勒冈州环境质量部

俄勒冈州环境质量部通过控制空气和水污染、减少制成品的影响以及清理受污染的财产来保护人类健康和环境。DEQ 让公众参与决策，帮助社区以经济和环境可持续的方式解决问题。