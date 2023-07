Merchant Risk Council (MRC) Anuncia 27 Novos Membros Internacionais do Conselho Consultivo

Merchant Risk Council (MRC) is a global membership organization connecting eCommerce fraud and payments professionals through educational programs, online forums, career development, conferences, and networking events.

Liderar Esforços na Luta Contra a Fraude no Comércio Eletrônico

SAO PAULO, BRAZIL, July 20, 2023/EINPresswire.com/ -- Merchant Risk Council (MRC), organização global sem fins lucrativos, que conta com a associação de profissionais de prevenção à fraude nos meios de pagamento, anuncia 27 novos membros que farão parte do seu Conselho Diretivo Global e dos seus quatro Conselhos Regioniais – América Latina, América do Norte, Ásia-Pacífico e Europa.

MRC reune profissionais de meios de pagamento e prevenção à fraude no e-commerce de varejistas globais, fornecedores de soluções e agentes da lei para o compartilhamento de estratégias para mitigação de riscos no combate à fraude no comércio eletrônico. Os novos membros dos Conselhos representam marcas internacionais, como adidas, Netflix, Mastercard, Sony, Stripe, Spotify e Lenovo.

Conselho Diretivo Global do MRC opera dentro dos mais altos padrões éticos e legais. O MRC também estabeleceu Conselhos Regionais em América Latina, América do Norte, Ásia-Pacífico e Europa. Os Conselhos Regionais trazem uma perspectiva única e local ao MRC, oferecendo incomparáveis liderança, experiência e conhecimento da indústria local. O MRC realiza eventos locais com foco no varejo e amplia esforços em favor das causas regionais do varejo, como visto no caso em que apoiou os varejistas durante a ampliação do prazo para implementação das regulamentações de pagamentos e conformidade do Banco Central da Índia.

MRC ampliou sua atuação na oferta de serviços aos membros da Ásia-Pacífico (APAC) em 2021. Os membros do MRC APAC incluem empresas como Canva, Grab, Ant Group (Alibaba), and Lazada. A organização recentemente anunciou sua entrada na América Latina, estabelecendo-se no Brasil. Este mês, o Conselho inaugural do MRC na América Latina foi formado. Alguns dos membros do Conselho na América Latina são Magazine Luiza, iFood, Decolar.com, FarFetch, adidas, and Lenovo.

“Cada um destes membros do Conselho trará valor inestimável à nossa Organização, uma vez que carregam experiência e técnica únicas sobre conformidade e fraude”, explica Julie Fergerson, CEO do Merchant Risk Council. “Os membros do nosso Conselho são parte central da Organização, assim como suas ideias, direcionamentos e contribuições, provendo orientação e suporte ao MRC”, conclui Fergerson.

Após um criterioso processo de seleção dentre um pool de candidatos muito qualificados, o MRC tem orgulho de apresentar seus novos membros do Conselho:

Conselho Diretivo Global

- Lee Clifton, Head Global de Pagamentos e Desempenho, na Stripe

- Natalie Dunne, Diretora Sêior de Pagamentos & Operações de Fraude, na FanDuel

Conselho Consultivo Américas

- Marko Medenica, Head de Produto, Plataforma de Pagamentos, na Grammarly

- Gordon Sheppard, Head de Gestão de Fraude Global, na Sony PlayStation

Conselho Consultivo Europeu

- Diarmuid Considine, Vice-Presidente, Gestão de Produtos, na Ethoca

- Lex Ledger, Diretor Sênior, Pagamentos & Parcerias, Operações & Otimização de Crescimento, na Spotify

- Galit Shani-Michel, Vice-Presidente de Pagamentos, na Forter

Conselho Consultivo na Ásia-Pacífico

- Robbie MacDiarmid, Vice-Presidente de Consultoria APAC, na CMSPI

- Dany Naigeboren, Head de Risco e Análises APAC, na Forter

- Laurice Romero, Gerente de Crescimento e Pagamentos, na Canva

- Gordon Song, Head de Risco de Empreendimentos, na Lazada

- Nicolas Stipp, Vice-Presidente e Gerente-Geral Ásia-Pacífico, na Mastercard/Ekata

- Virginia Yang, Vice-Presidente, Gestão de Contas, na Adyen

- Wei Duan, Vice-Presidente APAC, no EBANX

Conselho Consultivo América Latina

- Brendan Anson, Gerente-Geral Brasil, na Checkout.com

- Paula Bellizia, Presidente de Pagamentos Globais, no EBANX

- Kahuê Cardoso, Diretor de Risco e Prevenção à Fraude, no Magazine Luiza

- Ania Czech, Gerente Sênior de Pagamentos na América Latina, na Netflix

- Nelson Fioque, Líder de Pagamentos e Fraude, na FARFETCH

- Jorge Garza, Gerente Sênior de Operações e Risco Global, na adidas

- Edgar Humberto, Gerente Sênior de Produtos Web e e-commerce Global, na Lenovo

- Rafael Lourenço, Vice-Presidente Executivo, na ClearSale

- Talles Moreira, Diretor Sênior de Soluções e Gestão de Risco América Latina, CyberSource

- Alejandro Moron, Diretor de Fraude, na Decolar.com

- Daniel Ortiz, Vice-Presidente Sênior & Head de Vendas América Latina, na Vesta

- Thais Redondo, Diretora de Pagamentos, no iFood

- Bruno Trigo, Gerente de Risco Brasil, na DiDi Global

Sobre o MRC

O Merchant Risk Council (MRC) é uma organização global sem fins lucrativos – do tipo 501(c)6 –, que reune profissionais de pagamentos e prevenção à fraude, através de programas educaionais, grupos de trabalho e comunidades online, conferences e eventos de relacionamento, Congragando mais de 800 empresas, incluindo varejostas, provedores de soluções, o MRC provê capacitação em prevenção à fraude, otimização de pagamentos e gestão de risco. www.merchantriskcouncil.org