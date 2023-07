Il Tour della Sostenibilità incontra i turisti della Romagna

Le ragazze del Sustainability tour tra i turisti di Cattolica Le ambassador del Sustainability tour in bicicletta

Distribuiti oltre 5.000 semi per la farcitura della piadina romagnola IGP, che fa bene all’ambiente: 1 mq di erbe permette di assorbire 2 kg di CO2 al giorno

ITALIA, July 18, 2023/ EINPresswire.com / -- Distribuiti a Cattolica oltre 5.000 semi di erbe spontanee per la farcitura della mitica piadina romagnola IGP , che fa bene anche all’ambiente: la semina di 1 mq di erbe spontanee permette di assorbire 2 kg di CO2 al giornoL’iniziativa si colloca all’interno delle azioni di promozione e informazione del progetto finanziato dall’ Unione Europea Choose European Friendship: Piadina Romagnola IGP, a welcoming dish to promote the european excellencesGrande successo per il Sustainability Tour , che si è svolto il 14 Luglio tra le strade e gli stabilimenti balneari di Cattolica. “L’iniziativa, ha dichiarato Alfio Biagini, Presidente del Consorzio Piadina Romagnola IGP, si situa all’interno del progetto europeo Choose European Friendship: Piadina Romagnola IGP, a welcoming dish to promote the european excellences, una campagna cofinanziata dal Consorzio Piadina Romagnola IGP e dall’Unione Europea che punta a migliorare il grado di conoscenza delle Indicazioni Geografiche dell’Unione Europea e in particolare della Piadina Romagnola IGP”.Il programma è inoltre finanziato dalle aziende italiane: L’angolo della piada food srl, Morato Pane spa, Alimenta Produzioni s.r.l., Gastone srl, Loriana Piadina Romagnola, Negroni Umberto, Orva srl, Piadina da Giorgia-Terzaera, Piadina del mare, Riccione Piadina srl, Riviera Piada srl.Migliaia le persone che hanno incontrato le 10 ambassador che in bicicletta hanno distribuito oltre 5.000 semi di erbe spontanee- un ingrediente essenziale per la farcitura della piadina romagnola IGP- e altri materiali che hanno permesso di imparare a conoscere e riconoscere le erbe selvatiche di campo commestibili e a coltivarle a casa propria per poi gustarle come da tradizione della Piadina Romagnola IGP.Il Sustainability Tour del Consorzio della Piadina Romagnola IGP, che si è concluso in Piazza del Tramonto nel corso del Piadina Night, ha costituto anche un’occasione per festeggiare e lanciare un messaggio di tradizione e sostenibilità: si pensi che la semina di 1 mq di erbe spontanee permette di assorbire 2 kg di CO2 al giorno.Un’esperienza che ha permesso ai turisti di portare a casa qualcosa di buono per loro e anche per il pianeta.Per ulteriori informazioni:SEC Newgate ItaliaRenato Pagani – renato.pagani@secnewgate.it +39 335 6839561