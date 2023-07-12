Suudi Arabistan Umre e-Vizesi vermeye başladı
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Suudi Arabistan Krallığı, artık elektronik vize verilmesi taleplerini Nusuk platformuMEKKE, MEKKE, SUUDI ARABISTAN, July 12, 2023/EINPresswire.com/ -- Suudi Hac ve Umre Bakanlığı Pazartesi günü, Suudi Vizyonu 2030 ile uyumlu verimli varış prosedürlerini garanti eden bir çerçevede umre ritüellerini gerçekleştirmek üzere Suudi Arabistan'ı ziyaret etmek isteyen Müslüman adanmışlar için e-Vizeler vermeye başladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Suudi Arabistan Krallığı, artık elektronik vize verilmesi taleplerini Nusuk platformu aracılığıyla iletebilen umre sanatçılarını memnuniyetle karşılamaktadır: https://www.nusuk.sa/ar/about. geliş tarihi H. 1 Muharrem 1445'ten başlıyor.”
Bakanlık, “Nusuk platformu, öncelikle Mekke ve Medine'ye gelen tüm Müslümanların geliş işlemlerini kolaylaştırmak ve böylece barınma, ulaşım, bilgi ve zenginleştirici bir paket gibi seçenekler arasından seçim yapmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirildi. birkaç dilde etkileşimli haritalar.”
Suudi Arabistan'ın ana Hac ve Umre otoritesi, diğer ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde daha önce, turizm vizesi almış GCC ülkelerinde yaşayanlar da dahil olmak üzere, belirli kategorilerdeki kişilerin Suudi Arabistan'a gelmeden önce Nusuk aracılığıyla Umre seyahatleri için rezervasyon yaptırabileceklerini daha önce duyurmuştu. Schengen veya ABD vizesine sahip olanlar.
Bakanlık, Nusuk platformu çatısı altında, Suudi Arabistan'da ikamet edenlerin ve farklı vizelere sahip ziyaretçilerin umre işlemlerini kolaylaştırmaya da devam ediyor.
Son dönemde Hac ve Umre Bakanlığı tarafından umre hacılarının manevi yolculuklarını kolaylaştıracak, sigorta ücretlerinde kendilerine sunulan seçkin sağlık hizmetlerinin kalitesini bozmadan yüzde 63 oranında indirim yapılması gibi gelişmeler hayata geçirildi.
Ayrıca, Bakanlık şu anda Umre vizesinin 24 saat içinde hızlı bir şekilde verilmesini garanti ediyor ve kalış süresini 30 günden 90 güne uzatmayı teklif ederken, tüm sağlık gerekliliklerini ve kadınların erkek sahibi olma şartlarını ortadan kaldırıyor. refakatçi (mahram), tüm bunlar hacılara konforlu bir yolculuk sunmak ve hacıların kültürel ve dini deneyimlerinin zenginleşmesini sağlamak kapsamındadır.
Editorial Team
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