Submit Release
News Search

There were 1,471 press releases posted in the last 24 hours and 467,674 in the last 365 days.

Suudi Arabistan Umre e-Vizesi vermeye başladı

Müslüman hacılar umre mevsiminde Mekke Ulu Camii'nde Kabe'yi çevreliyor

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Suudi Arabistan Krallığı, artık elektronik vize verilmesi taleplerini Nusuk platformu

MEKKE, MEKKE, SUUDI ARABISTAN, July 12, 2023/EINPresswire.com/ -- Suudi Hac ve Umre Bakanlığı Pazartesi günü, Suudi Vizyonu 2030 ile uyumlu verimli varış prosedürlerini garanti eden bir çerçevede umre ritüellerini gerçekleştirmek üzere Suudi Arabistan'ı ziyaret etmek isteyen Müslüman adanmışlar için e-Vizeler vermeye başladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Suudi Arabistan Krallığı, artık elektronik vize verilmesi taleplerini Nusuk platformu aracılığıyla iletebilen umre sanatçılarını memnuniyetle karşılamaktadır: https://www.nusuk.sa/ar/about. geliş tarihi H. 1 Muharrem 1445'ten başlıyor.”

Bakanlık, “Nusuk platformu, öncelikle Mekke ve Medine'ye gelen tüm Müslümanların geliş işlemlerini kolaylaştırmak ve böylece barınma, ulaşım, bilgi ve zenginleştirici bir paket gibi seçenekler arasından seçim yapmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirildi. birkaç dilde etkileşimli haritalar.”

Suudi Arabistan'ın ana Hac ve Umre otoritesi, diğer ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde daha önce, turizm vizesi almış GCC ülkelerinde yaşayanlar da dahil olmak üzere, belirli kategorilerdeki kişilerin Suudi Arabistan'a gelmeden önce Nusuk aracılığıyla Umre seyahatleri için rezervasyon yaptırabileceklerini daha önce duyurmuştu. Schengen veya ABD vizesine sahip olanlar.

Bakanlık, Nusuk platformu çatısı altında, Suudi Arabistan'da ikamet edenlerin ve farklı vizelere sahip ziyaretçilerin umre işlemlerini kolaylaştırmaya da devam ediyor.

Son dönemde Hac ve Umre Bakanlığı tarafından umre hacılarının manevi yolculuklarını kolaylaştıracak, sigorta ücretlerinde kendilerine sunulan seçkin sağlık hizmetlerinin kalitesini bozmadan yüzde 63 oranında indirim yapılması gibi gelişmeler hayata geçirildi.

Ayrıca, Bakanlık şu anda Umre vizesinin 24 saat içinde hızlı bir şekilde verilmesini garanti ediyor ve kalış süresini 30 günden 90 güne uzatmayı teklif ederken, tüm sağlık gerekliliklerini ve kadınların erkek sahibi olma şartlarını ortadan kaldırıyor. refakatçi (mahram), tüm bunlar hacılara konforlu bir yolculuk sunmak ve hacıların kültürel ve dini deneyimlerinin zenginleşmesini sağlamak kapsamındadır.

Editorial Team
Legends Agency
+966 503078111
email us here
Visit us on social media:
Twitter
LinkedIn

You just read:

Suudi Arabistan Umre e-Vizesi vermeye başladı

Distribution channels: Culture, Society & Lifestyle, Religion, Social Media, Travel & Tourism Industry, World & Regional


EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

We use cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use. Learn more