"سفن دوجز" يواصل أداءه القياسي بإيرادات تتجاوز 9.1 مليون دولار و1.28 مليون تذكرة خلال 5 أيام

"سفن دوجز" يواصل أداءه القياسي بإيرادات تتجاوز 9.1 مليون دولار و1.28 مليون تذكرة خلال 5 أيامRIYADH, SAUDI ARABIA, June 1, 2026 /EINPresswire.com/ --
المملكة العربية السعودية، الرياض، 1 يونيو 2026: بعد 5 أيام فقط من انطلاق عرضه، عزز فيلم "سفن دوجز" حضوره في شباك التذاكر العربي بإيرادات بلغت 9,155,593 دولارًا، إلى جانب بيع 1,281,771 تذكرة على مستوى العالم العربي، في مؤشر يعكس استمرار الإقبال الجماهيري على الفيلم في مختلف الأسواق العربية.
وتعكس هذه النتائج المسار التصاعدي الذي يحققه الفيلم منذ انطلاق عرضه، إذ ارتفع إجمالي الإيرادات من 7.8 مليون دولار خلال الأيام الأربعة الأولى إلى أكثر من 9.1 مليون دولار بنهاية اليوم الخامس، مع استمرار نمو أعداد المشاهدين في مختلف الأسواق العربية.
ويأتي هذا الأداء في وقت يواصل فيه الفيلم حضوره كأحد أبرز الأعمال السينمائية المطروحة حاليًا في المنطقة، مستفيدًا من حجم الاهتمام الجماهيري الذي رافق عرضه، وما حققه من أرقام متقدمة على مستوى الإيرادات والتذاكر المباعة خلال فترة زمنية قصيرة.
كما يواصل الفيلم التوسع في نطاق عرضه الدولي، إذ من المقرر أن ينطلق في جميع دور السينما بجمهورية تركيا اعتبارًا من 25 يونيو الجاري، في خطوة تعكس اتساع نطاق وصوله إلى أسواق جديدة خارج المنطقة العربية.
