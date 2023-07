Il CEO del Gruppo BGI Yin Ye Sostiene la Condivisione Globale della Tecnologia

Dobbiamo mantenere le tecnologie all'avanguardia accessibili, accessibili ed eque” — ha affermato

SHENZHEN, CINA, July 7, 2023/ EINPresswire.com / -- Intervenendo in un panel alla 10a Conferenza d'affari arabo-cinese, tenutasi di recente a Riyadh, in Arabia Saudita, il dottor Yin Ye, amministratore delegato del Gruppo BGI, ha ribadito l'importanza di rendere i progressi tecnologici disponibili a tutti attraverso la condivisione scientifica, a beneficio dell'umanità."Dobbiamo mantenere le tecnologie all'avanguardia accessibili, accessibili ed eque", ha affermato.La pandemia COVID-19 ha dimostrato quanto sia importante che il mondo si unisca per condividere la tecnologia e le informazioni per risolvere un problema sanitario critico. "Durante la pandemia, se non condividiamo la tecnologia, le applicazioni di sanità pubblica, i vaccini e i kit IVD, il virus invaderà senza dubbio il mondo", ha dichiarato il dottor Yin.Questa convinzione nella condivisione di soluzioni in modo che più persone possano trarne vantaggio ha sostenuto gli sforzi di BGI Group negli ultimi due decenni per ridurre i costi della tecnologia attraverso l'innovazione, applicando al contempo le proprie conoscenze e soluzioni ad alcuni dei problemi sanitari più difficili del mondo.Dalla SARS al COVID-19, BGI Group è stato un leader nella lotta alle malattie infettive ed è stato il primo soccorritore ai problemi di salute globale. Durante il COVID-19, BGI ha attinto a tutte le conoscenze in materia di ricerca, scienza e salute pubblica accumulate negli ultimi 20 anni e ha lavorato a stretto contatto con le comunità di tutto il mondo per combattere la malattia infettiva.BGI, tra i primi al mondo a produrre il kit PCRSper il rilevamento del virus, ha eliminato il test il 14 gennaio 2020. Con certificazioni e autorizzazioni in 14 paesi e regioni, incluso l'elenco degli usi di emergenza da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità, i kit PCR sono stati distribuiti in più di 180 paesi, comprese donazioni multiple attraverso varie fondazioni.Il test era solo una parte della soluzione di BGI per rilevare il virus. BGI ha anche sviluppato i laboratori Huo-Yan, i laboratori gonfiabili di rilevamento dell'acido nucleico di livello 2 di biosicurezza ad assemblaggio rapido. Oltre un centinaio di questi laboratori sono stati dispiegati in più di 30 paesi in tutto il mondo, inclusa l'Arabia Saudita, dove il dottor Yin ha notato che erano stati costruiti cinque laboratori Huo-Yan, 500 tecnici erano stati impiegati per aiutare e più di 18 milioni di campioni prelevati.Dopo la pandemia, questi laboratori hanno il vantaggio di poter essere riutilizzati per il rilevamento e lo screening delle malattie della salute pubblica. "Ora facciamo solo l'aggiornamento dai soli test PCR al test genetico, al test genomico e ad altri test omici", ha affermato il dott. Yin. Questo segna lo sviluppo di ciò che il Dr. Yin chiama "medicina 4P". Ovvero Previsione, Precauzione, Personalizzazione e Partecipazione.SE Dr. Hisham AlJadhey, Presidente esecutivo, Saudi Food & Drug Authority (SFDA), Regno dell'Arabia Saudita, ha parlato del successo della collaborazione con BGI Group e dell'alta qualità dei prodotti BGI. Ha convenuto che “il futuro sta andando verso la biotecnologia. Sta andando verso la terapia genica, verso la tecnologia medica, usando la tecnologia, usando l'intelligenza artificiale... questo è il futuro.“Per andare in quel futuro, non possiamo andare da soli, dobbiamo lavorare in collaborazione. Penso che ci siano enormi punti di forza in Cina e anche nei paesi dell'Arabia, che se mettiamo tutto insieme, saremo in grado di ottenere ciò che stiamo cercando ".Nulla di tutto questo sarebbe possibile, tuttavia, senza gli enormi passi avanti compiuti dalle biotecnologie nel XXI secolo, che hanno ridotto il costo del sequenziamento di un genoma umano da 3,8 miliardi di dollari, il costo del Progetto Genoma Umano, a meno di 100 dollari di oggi.BGI Group è stato un leader nello sviluppo tecnologico di cui l'ultima e più potente versione, Stereo-seq, fornisce una risoluzione su nanoscala con un'ampia gamma di visione ed è in grado di determinare il tipo e la posizione delle cellule l'una rispetto all'altra per essere in grado di vedere come interagiscono tra loro nel tempo. Questa tecnologia sta aiutando gli scienziati a comprendere i microambienti cellulari, la formazione organica e a comprendere meglio malattie come il morbo di Parkinson e l'Alzheimer.La tecnologia Stereo-seq di BGI ha attirato l'attenzione scientifica globale. Più di 270 scienziati provenienti da 35 paesi hanno formato lo SpatioTemporal Omics Consortium per concentrarsi sull'ampia applicazione dell'omica spaziotemporale nelle scienze della vita.C'è ancora molto da fare, ma sono necessari più dati, e il dottor Yin ha chiarito questo punto al pubblico della conferenza attraverso un confronto: "Riguardo [a] Internet, il 60% delle persone può apprezzarlo, ma per quanto riguarda i dati genetici o genomici solo lo 0,03% delle persone può già apprezzarlo”. Attualmente, non ci sono dati sufficienti per le biotecnologie rispetto ad altre tecnologie.BGI Group crede fermamente che l'umanità possa beneficiare solo attraverso una maggiore condivisione di tecnologia e informazioni in quanto ciò può aiutare i medici a comprendere le malattie e i tratti della popolazione che possono risultare in malattie. Con queste informazioni, è possibile identificare i regimi patologici che portano a potenziali cure o a una migliore medicina di precisione.Questo è il motivo per cui BGI Group crede che il potere dell'omica appartenga a tutti e debba essere ampiamente condiviso. Omica per tutti!