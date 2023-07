Yin Ye, PDG du groupe BGI, plaide en faveur de la mutualisation des technologies à l'échelle mondiale

Nous devons faire en sorte que les technologies de pointe restent abordables, accessibles et équitables” — a-t-il déclaré

SHENZHEN, CHINE, July 7, 2023/ EINPresswire.com / -- Prenant la parole lors de la 10e conférence commerciale arabo-chinoise qui s'est récemment tenue à Riyad, en Arabie saoudite, Dr. Yin Ye, PDG du groupe BGI, a insisté sur l'importance de rendre les avancées technologiques accessibles à tous par le biais du partage scientifique, pour le bien de l'humanité."Nous devons faire en sorte que les technologies de pointe restent abordables, accessibles et équitables", a-t-il déclaré.La pandémie de COVID-19 a prouvé qu'il était important que le monde se réunisse pour partager la technologie et les informations dans le but de répondre à un problème de santé crucial. " Au cours d'une pandémie, si nous ne partageons pas la technologie, les pratiques de santé publique, les vaccins et les kits de diagnostic in vitro, le virus envahira certainement le monde ", a déclaré le Dr Yin.Cette conviction que le partage des solutions permet à un plus grand nombre de personnes d'en bénéficier est à la base des efforts déployés par le groupe BGI au cours des deux dernières décennies pour réduire le coût de la technologie à travers l'innovation, tout en utilisant ses connaissances et ses solutions pour résoudre certains des problèmes de santé les plus difficiles à résoudre dans le monde.Du SRAS au COVID-19, le groupe BGI a joué un rôle majeur dans la lutte contre les maladies infectieuses et a été un des premiers à réagir aux problèmes de santé mondiaux. Pendant le COVID-19, BGI a fait appel à toutes les recherches et connaissances scientifiques et de santé publique accumulées au cours des 20 dernières années, et a collaboré étroitement avec les communautés du monde entier pour lutter contre la maladie infectieuse.BGI, l'un des premiers au monde à produire des kits PCR pour détecter le virus, a lancé le test le 14 janvier 2020. Certifiés et autorisés dans 14 pays et régions, y compris la liste d'utilisation d'urgence de l'Organisation Mondiale de la Santé, les kits PCR ont été distribués dans plus de 180 pays, notamment grâce à de nombreuses donations par l'intermédiaire de diverses fondations.Le test ne représentait qu'une partie de la solution proposée par le BGI pour détecter le virus. BGI a également mis au point les laboratoires Huo-Yan, des laboratoires gonflables de détection d'acides nucléiques de niveau de biosécurité 2 à assemblage rapide. Plus d'une centaine de ces laboratoires ont été déployés dans plus de 30 pays, notamment en Arabie saoudite, où le Dr Yin a indiqué que cinq laboratoires Huo-Yan avaient été construits, que 500 techniciens avaient été déployés pour aider et que plus de 18 millions d'échantillons avaient été prélevés.Au lendemain de la pandémie, ces laboratoires présentent l'avantage de pouvoir être réaffectés à la détection et au dépistage d'autres maladies dans le domaine de la santé publique. "Aujourd'hui, nous passons des tests PCR aux tests génétiques, génomiques et autres tests omiques", a déclaré le Dr Yin. Cette évolution marque le développement de ce que le Dr Yin appelle la "médecine des 4P", c'est-à-dire une prise en charge prédictive, préventive, personnalisée et participative de la maladie.Son Excellence le Dr Hisham AlJadhey, président exécutif de la Saudi Food & Drug Authority (SFDA), du Royaume d'Arabie Saoudite, a mentionné le succès de la collaboration avec le groupe BGI ainsi que l'excellente qualité des produits BGI. Il a reconnu que "l'avenir est à la biotechnologie. Il s'agit de la thérapie génique, de la med-tech, de l'utilisation de la technologie, de l'utilisation de l'IA... c'est l'avenir."Pour y parvenir, nous ne pouvons pas agir seuls, nous devons travailler en collaboration. Je pense que la Chine et les pays d'Arabie disposent d'atouts considérables et que si nous les réunissons, nous serons en mesure d'atteindre nos objectifs."Rien de tout cela ne serait possible sans les avancées considérables de la biotechnologie au XXIe siècle, grâce auxquelles le coût du séquençage d'un génome humain est passé de 3,8 milliards de dollars, coût du projet du génome humain, à moins de 100 dollars aujourd'hui.Le groupe BGI a joué un rôle majeur dans le développement de la technologie dont la dernière version, la plus puissante, Stereo-seq, offre une résolution à l'échelle nanométrique avec un large champ de vision, et permet de déterminer le type et l'emplacement des cellules les unes par rapport aux autres et de voir comment elles interagissent les unes avec les autres au fil du temps. Cette technologie aide les scientifiques à comprendre les microenvironnements cellulaires, la formation organique et mieux appréhender des maladies telles que la maladie de Parkinson et celle d'Alzheimer.La technologie Stereo-seq de BGI a suscité l'intérêt des scientifiques du monde entier. Plus de 270 scientifiques de 35 pays ont formé le SpatioTemporal Omics Consortium pour se focaliser sur l'application étendue des omiques spatio-temporelles dans les sciences de la vie.Beaucoup reste à faire, mais il faut davantage de données, et le Dr Yin a insisté sur ce point auprès du public de la conférence par le biais d'une comparaison : " En ce qui concerne [l'] internet, 60 % des gens peuvent en profiter, mais en ce qui concerne les données génétiques ou génomiques, seulement 0,03 % des gens peuvent déjà en profiter ". Pour l'instant, il n'y a tout simplement pas assez de données pour la biotechnologie par rapport à d'autres technologies.Le groupe BGI est convaincu que l'humanité ne peut que tirer profit d'un plus grand partage de la technologie et de l'information, car cela peut contribuer à aider les médecins à comprendre les maladies et les caractéristiques de la population susceptibles d'engendrer des maladies. Grâce à ces informations, les régimes thérapeutiques peuvent être identifiés, ce qui permet de trouver des remèdes ou d'améliorer la médecine de précision.C'est la raison pour laquelle le groupe BGI estime que le pouvoir des omiques appartient à tout le monde et qu'il doit être largement partagé. Les omiques pour tous !