Yin Ye, CEO der BGI-Gruppe, spricht sich für die gemeinsame Nutzung globaler Technologien aus

Wir müssen Spitzentechnologien erschwinglich, zugänglich und gerecht gestalten” — Yin Ye

SHENZHEN, CHINA, July 7, 2023/ EINPresswire.com / -- In seiner Rede in einem Panel im Rahmen der 10. Arab-China Business Conference, welche kürzlich in Riyadh, Saudi-Arabien, stattfand, betonte Dr. Yin Ye, CEO der BGI Group, wie wichtig der Austausch sowie die gemeinsame Nutzung von technologischen Fortschritten zum Nutzen der Menschheit ist."Wir müssen Spitzentechnologien erschwinglich, zugänglich und gerecht gestalten", so Yin Ye.Die COVID-19-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig die weltweite Zusammenarbeit und der Technologie- und Informationsaustausch war um ein kritisches medizinisches Problem zu lösen. "Hätten wir während der Pandemie die Technologie, die Anwendungen für die öffentliche Gesundheit, die Impfstoffe und die IVD-Kits nicht miteinander geteilt, dann hätte das Virus mit Sicherheit noch weitreichendere Folgen gehabt", sagte Dr. Yin.Diese Überzeugung, dass Lösungen gemeinsam genutzt werden müssen, damit mehr Menschen davon profitieren können, hat die BGI Group in den letzten zwei Jahrzehnten in ihren Bemühungen bestärkt, die Kosten für Technologien durch Innovation zu senken und gleichzeitig ihre Erkenntnisse und Lösungen bei einigen der größten Gesundheitsprobleme der Welt anzuwenden.Von SARS bis COVID-19, die BGI Group ist führend in der Bekämpfung von Infektionskrankheiten und eine der ersten Anlaufstellen für globale Gesundheitsthemen. Bei COVID-19 nutzte BGI das gesamte in den letzten 20 Jahren gesammelte Wissen aus Forschung, Wissenschaft und öffentlichem Gesundheitswesen und arbeitete eng mit Communities auf der ganzen Welt zusammen, um die Infektionskrankheit zu bekämpfen.Das BGI war eines der ersten Unternehmen weltweit, das PCR-Kits zum Nachweis des Virus herstellte und hat den Test bereits am 14. Januar 2020 auf den Markt gebracht. Die PCR-Kits wurden in 14 Ländern und Regionen zertifiziert und zugelassen, darunter auch ein Emergency Use Listing der Weltgesundheitsorganisation, und die Tests wurden an mehr als 180 Länder geliefert, auch durch zahlreiche Spenden über verschiedene Stiftungen.Der Test stellte nur einen Teil der Lösung dar die BGI für den Nachweis des Virus entwickelt hat. Das BGI entwickelte außerdem Huo-Yan-Labors, schnell aufbaubare, aufblasbare Labors der Biosicherheitsstufe 2 zum Nachweis von Nukleinsäuren. Über hundert dieser Labors wurden in mehr als 30 Ländern weltweit eingesetzt, darunter auch in Saudi-Arabien, wo laut Dr. Yin fünf Huo-Yan-Labors gebaut, 500 Techniker zur Unterstützung eingesetzt und mehr als 18 Millionen Proben genommen wurden.Diese Labors haben den Vorteil, dass sie auch nach der Pandemie noch für die Erkennung und das Screening von Krankheiten vom öffentlichen Gesundheitswesen eingesetzt werden können. "Jetzt können wir von PCR-Tests auf Gentests, Genomtests und andere omics-Tests umsteigen", so Dr. Yin. Dies ist der Beginn einer Entwicklung, die Dr. Yin als "4P-Medizin" bezeichnet. Die 4P stehen für Vorhersage (Prediction), Vorsorge (Precaution), Personalisierung (Personalization) und Beteiligung (Participation).S.E. Dr. Hisham AlJadhey, Executive President der Saudi Food & Drug Authority (SFDA) des Königreichs Saudi-Arabien, sprach über den Erfolg der Zusammenarbeit mit der BGI Group und die hohe Qualität der BGI-Produkte. Er stimmte zu, dass "die Zukunft in der Biotechnologie liegt. Die Zukunft liegt in der Biotechnologie, in der Gentherapie, in der Medizintechnik, in der Nutzung von Technologie, in KI... das ist die Zukunft."Um diese Zukunft zu erreichen, können wir nicht allein handeln, wir müssen zusammenarbeiten. Ich glaube, dass sowohl China als auch die arabischen Länder über enorme Stärken verfügen, und wenn wir diese kombinieren, werden wir in der Lage sein, das zu erreichen, was wir anstreben."Dies alles wäre jedoch nicht möglich ohne die enormen Fortschritte die in der Biotechnologie im 21. Jahrhundert gemacht wurden und die die Kosten für die Sequenzierung eines menschlichen Genoms von 3,8 Milliarden US-Dollar, den Kosten des Humanen Genom Projects, auf heute unter 100 US-Dollar reduziert haben.Die BGI Group ist führend in der Entwicklung dieser Technologie, deren neueste und leistungsfähigste Version, Stereo-seq, eine Auflösung im Nanobereich mit einem breiten Sichtspektrum bietet und in der Lage ist, den Typ und die Lage von Zellen im Verhältnis zueinander zu bestimmen, um zu sehen, wie sie im Laufe der Zeit miteinander interagieren. Diese Technologie hilft Wissenschaftlern, die zelluläre Mikroumgebung und die Bildung von Organen zu verstehen und Krankheiten wie Parkinson und Alzheimer besser zu verstehen.Die Stereo-seq-Technologie von BGI hat weltweit wissenschaftliche Aufmerksamkeit erregt. Mehr als 270 Wissenschaftler aus 35 Ländern haben sich zum SpatioTemporal Omics Consortium zusammengeschlossen, um sich auf die breite Anwendung der räumlich-zeitlichen Omics in den Biowissenschaften zu konzentrieren.Es gibt noch viel zu tun, aber es werden mehr Daten benötigt, was Dr. Yin den Konferenzteilnehmern anhand eines Vergleichs verdeutlichte: "Über [das] Internet können 60 % der Menschen verfügen, aber über genetische oder genomische Daten können nur 0,03 % der Menschen verfügen." Derzeit gibt es für die Biotechnologie im Vergleich zu anderen Technologien einfach nicht genügend Daten.Die BGI Group ist der festen Überzeugung, dass die Menschheit von einem verstärkten Austausch von Technologien und Informationen nur profitieren kann, da dies Ärzten helfen kann, Krankheiten zu verstehen und Bevölkerungsmerkmale zu erkennen welche zu Krankheiten führen können. Mit diesen Informationen können Krankheitsverläufe bestimmt werden, was zu potenziellen Heilmethoden oder einer besseren Präventionsmedizin führt.Aus diesem Grund ist die BGI Group der Meinung, dass die Macht der Omics allen gehört und umfassend geteilt werden sollte. Omics für alle!