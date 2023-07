TEUFEL REAL BLUE PRO TOUT SIMPLEMENT NOTRE CASQUE SANS FIL LE PLUS PERFORMANT

Teufel Real Blue Pro Teufel Real Blue Pro Lifestyle Teufel Real Blue Pro Lifestyle

Plus de 55 heures d'autonomie Réduction du bruit à 3 niveaux Technologies Dynamore® et Mimi Hearing

BERLIN, ALLEMAGNE, July 6, 2023/EINPresswire.com/ -- Teufel est fier de présenter son casque sans fil le plus abouti jamais conçu à ce jour. Le REAL BLUE PRO est le fruit du savoir-faire de la marque berlinoise qui travaille depuis plus de 40 ans dans le domaine de l’audio. Ce casque taillé pour la musique haute définition, intègre les meilleures technologies et des composants rigoureusement sélectionnés. Le REAL BLUE PRO délivre un son optimisé quel que soit l’usage et les besoins de son utilisateur. Autonomie de plus de 55 heures, Active Noise Cancelling (réduction du bruit) réglable sur 3 niveaux, technologie exclusive Dynamore® développés par Teufel (scène stéréo plus large) et optimisation sonore personnalisée par Mimi Hearing Technologies. Le REAL BLUE PRO est disponible dès maintenant dans les coloris Night Black et Titanium Gray au prix de 349,99€ sur la boutique en ligne Teufel. Le casque est livré avec une housse de transport, un câble de chargement USB-A vers USB-C et un câble audio de 3,5 mm avec télécommande.

VOTRE son SANS compromis

Le REAL BLUE PRO a été conçu pour offrir le son que vous désirez. L’intégration de technologies d’optimisation sonore et de fonctionnalités qui facilitent l’usage au quotidien, fait de ce nouveau casque, une future référence de la marque.

Ainsi pour la première fois, Teufel implémente la technologie Dynamore® Headphone dans un casque audio. Dès son activation, la scène sonore est élargie de manière nettement audible, donnant la sensation d'entendre le son via des enceintes de salon. Les haut-parleurs HD de 44 mm délivrent un son particulièrement équilibré avec des aigus précis et des basses percutantes.

Grâce à la technologie Mimi Hearing, l’utilisateur a la possibilité d'effectuer un test auditif directement dans l'application Teufel Headphones. Celui-ci détermine la performance auditive des deux oreilles séparément. Avec l'âge, c'est surtout la capacité auditive dans les fréquences élevées qui diminue. Sur la base des valeurs mesurées, la technologie Mimi Hearing crée un profil personnalisé qui permet d'améliorer sensiblement l'expérience sonore.

Enfin, via l'application gratuite Teufel Headphones, disponibles pour les smartphones Android et iOS, il est possible d’adapter à 100% le son à ses besoins. L'égaliseur offre, en plus de divers préréglages pour les genres musicaux ou la voix, la possibilité d'enregistrer un profil sonore personnalisé.



Réduction de bruit active performante

La réduction active et numérique des bruits extérieurs (ANC - Active Noise Cancelling) supprime presque complètement les bruits environnants. Activable sur 3 niveaux, il élimine les claquement des touches de clavier ou les fortes conversations de ses voisins, tout comme le bruit monotone des turbines dans les avions. Si vous avez besoin de percevoir votre environnement sonore, activez le mode transparent. Au lieu d'annuler les bruits extérieurs, l'environnement est amplifié, ce qui donne l'impression de ne pas porter d'écouteurs du tout.



Pour un usage quotidien sans faille

Avec une charge de batterie, le REAL BLUE PRO joue plus de 40 heures avec la réduction du bruit activée et un volume moyen. Si on désactive l'ANC, cette valeur passe à plus de 56 heures. Grâce à la fonction de charge rapide, le REAL BLUE PRO en seulement 15 minutes vous redonne sept heures de lecture. Pour un transport sûr, Teufel fournit un étui solide et peu encombrant. Les coussinets d'oreille avec mousse à mémoire de forme garantissent un confort maximal. Celle-ci s'assouplit sous l'effet de la chaleur du corps et les coussinets s'adaptent ainsi littéralement à l'utilisateur après une courte période d'utilisation. Bien entendu, les coussinets sont interchangeables.

Contrôle intuitif et personnalisable

Le REAL BLUE PRO est commandé par des touches haptiques et par un petit joystick positionné sur les oreillettes. Ainsi avec la main droite, le pouce atterrit automatiquement sur le joystick de commande pour le volume, le saut de piste et lecture/pause. Le bouton ANC se trouve juste à côté et est facilement palpable avec le pouce. Il permet de passer d'un mode à l'autre parmi les trois modes ANC et le mode de transparence. Pour trouver plus rapidement le réglage préféré, il est possible d'exclure certains modes dans l'application. Par exemple, on peut directement activer le niveau 3 de l’ANC sans passer par les niveaux 1 et 2.

Les grandes surfaces extérieures des deux oreillettes reconnaissent sur demande les commandes du bout des doigts. Pour les modes de fonctionnement lecture et téléphone, il est possible de déclencher différentes fonctions en tapotant deux ou trois fois sur l'une des oreillettes. Outre les modes lecture/pause, le saut de piste, la prise/fin d'appel téléphonique et le rejet d'appel, les modes sonores Dynamore® et Transparent sont également disponibles.

TEUFEL REAL BLUE PRO