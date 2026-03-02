Démarrez le printemps intelligemment : Aiper innove dans l'arrosage de votre pelouse pour la saison 2026

Aiper IrriSense 2 Logo Aiper Aiper IrriSense 2

IrriSense 2 propose un système d’irrigation intelligent et multizone, capable de réduire jusqu’à 40 % la consommation d’eau lors de l’entretien des pelouses.

FRANCE, March 2, 2026 /EINPresswire.com/ -- Marque n°1 mondiale des robots nettoyeurs de piscine intelligents en volume des ventes[1], Aiper poursuit l’expansion de son écosystème d’aménagement extérieur intelligent avec IrriSense 2. Pensé pour conjuguer précision, simplicité d’usage et durabilité, ce système d’irrigation nouvelle génération remplace les installations traditionnelles par une solution connectée, intuitive et rapide à mettre en place, favorisant à la fois la préservation des ressources et la vitalité des espaces verts.

Une alternative simple aux systèmes traditionnels

Les systèmes d’arrosage classiques impliquent souvent des installations complexes : enfouissement de tuyaux, ajout d’un programmateur externe, intervention d’un professionnel et coûts supplémentaires. IrriSense 2 propose une solution tout-en-un prête à l’emploi. Conçu pour les particuliers, il s’installe en moins de 15 minutes, sans outils, tranchée ni câblage. Il suffit d’assembler les modules, de connecter l’appareil au Wi-Fi et de cartographier son jardin via l’application Aiper. Cette simplicité d’installation permet une remise en route rapide du jardin au printemps, période clé où les pelouses et plantations nécessitent un arrosage précis et adapté pour soutenir leur croissance.

Le premier système d’irrigation intelligent multizone 4-en-1 au monde

Avec IrriSense 2, Aiper introduit le premier système d’irrigation intelligent multizone 4-en-1 au monde. L’appareil intègre :

- un programmateur intelligent,

- des arroseurs rotatifs,

- une électrovanne,

- un distributeur de nutriments.

En centralisant ces fonctions dans un seul dispositif connecté, Aiper simplifie considérablement l’arrosage domestique tout en optimisant les performances. L’utilisateur bénéficie ainsi d’un écosystème cohérent et performant, capable d’adapter l’irrigation aux besoins spécifiques de chaque zone du jardin.

Une irrigation précise et personnalisée

À l’approche du printemps, lorsque les jardins entament une nouvelle phase de croissance, IrriSense 2 permet de gérer jusqu’à dix zones d’arrosage distinctes. Chaque zone peut être programmée indépendamment en fonction :

- du type de végétation,

- de l’exposition au soleil,

- de la nature du sol, ou encore des spécificités de l’aménagement paysager.

Grâce à une cartographie personnalisée intégrée à l’application mobile, les utilisateurs ajustent avec précision la profondeur, la fréquence et les plages horaires d’arrosage. Cette gestion fine garantit une hydratation optimale, évitant le gaspillage d’eau.

EvenRain™ : une diffusion homogène inspirée de la pluie naturelle

Pour assurer une couverture uniforme, le système EvenRain™ reproduit une pluie naturelle sur une surface pouvant atteindre 445 m². Cette diffusion en voile homogène évite la formation de zones sèches et limite le ruissellement excessif.

La pression stable certifiée TÜV garantit des performances constantes et une absorption optimale par le sol. Résultat : une utilisation de l’eau maîtrisée et un respect accru des jeunes pousses et de la structure du terrain.

Weather-Sense™ : une adaptation intelligente en temps réel

L’un des atouts majeurs d’IrriSense 2 réside dans sa technologie Weather-Sense™. Le système ajuste automatiquement l’arrosage en fonction des conditions météorologiques en temps réel. En cas de pluie prévue, l’arrosage est reporté. En période de forte chaleur, il est renforcé uniquement dans les zones qui en ont besoin. Un capteur de pluie intégré détecte les précipitations imprévues et interrompt immédiatement l’arrosage. Grâce à cette gestion dynamique et intelligente, les utilisateurs peuvent réduire leur consommation d’eau jusqu’à 40 % par rapport à un système d’arrosage classique.

Une expérience connectée et totalement autonome

L’application Aiper centralise l’ensemble du contrôle d’irrigation. Elle offre :

- une programmation intelligente,

- un suivi en temps réel,

- des informations détaillées par zone,

- une gestion à distance.



Que l’utilisateur soit en déplacement ou en vacances, il peut piloter son système à distance ou laisser l’algorithme fonctionner de manière totalement autonome. Cette approche mains libres s’inscrit dans la volonté d’Aiper de simplifier l’entretien extérieur tout en optimisant les ressources.

Robustesse et fiabilité en toutes saisons

Conçu pour durer, IrriSense 2 repose sur une structure robuste :

- boîtier anti-UV,

- système de drainage antigel,

- raccords en cuivre inoxydables,

- fonctionnement silencieux (moins de 60 dB).

Ces caractéristiques garantissent des performances fiables quelles que soient les conditions climatiques, renforçant la durabilité du produit sur le long terme.

Une innovation récompensée

IrriSense 2 a été récompensé par les SEAL Awards, qui distinguent les produits ayant un impact environnemental concret et mesurable. Cette reconnaissance internationale souligne la capacité du système à réduire le gaspillage d’eau grâce à une conception intelligente, un contrôle précis et une adaptation en temps réel.

Disponibilité

IrriSense 2 est disponible à l’achat depuis le 1er mars au prix public conseillé de 499,99 €.

Vous pouvez le commander en ligne sur la Boutique officielle Aiper ou Amazon.fr.

Il sera également proposé dans les magasins Irripiscine et Desjoyaux dans les prochaines semaines.

Pour plus d'informations sur Aiper, consultez Aiper.com ou suivez LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, et X.

Téléchargez les visuels ici

À propos d’Aiper

Aiper est le pionnier mondial des robots nettoyeurs de piscine sans fil et un acteur majeur des solutions d’aménagement extérieur intelligentes. À travers sa campagne « Des vacances à la maison », la marque accompagne les propriétaires dans la transformation de leur jardin en un espace de détente et de bien-être. En proposant un écosystème complet de produits — des robots nettoyeurs de piscine aux systèmes d’irrigation intelligents — Aiper simplifie l’entretien extérieur tout en permettant de gagner du temps, de l’argent et de l’énergie. Reconnus pour leur excellence, les produits Aiper ont reçu de prestigieuses distinctions telles que le Red Dot Design Award, l’iF Design Award, ainsi que des prix décernés par USA Today et TWICE. La marque a également obtenu un CES Innovation Award en 2023, 2024, 2025 et 2026, confirmant son engagement constant en faveur de l’innovation dans les solutions d’aménagement extérieur intelligentes.

[1] Source : Euromonitor International Co., Ltd, étude basée sur les ventes en volume (unités) en 2025 dans le monde. Recherche effectuée en décembre 2025.

