TEUFEL PRESENTE LA ROCKSTER AIR 2 : Une enceinte Bluetooth puissante, autonome pour faire la fête

Teufel Rockster Air 2

Une nouvelle référence en matière d’enceinte portable Bluetooth. La ROCKTER AIR 2 va changer votre façon d’animer vos soirées.

PARIS, FRANCE, September 13, 2023/EINPresswire.com/ -- N’importe où, sans aucune limite, à l’intérieur ou à l’extérieur, que ce soit entre amis ou pour les professionnels à la recherche d’une enceinte Bluetooth hors norme, la ROCKTER AIR 2 va changer votre façon d’animer une soirée.

Cette maxi enceinte Bluetooth est un concentré de puissance à l’état pur. La ROCKSTER AIR 2 est capable d’atteindre une pression sonore de 115 dB en crête, tout en conservant un son équilibré de haute qualité. Pour une flexibilité totale, Teufel a intégré une batterie haute performance interchangeable qui possède suffisamment d’autonomie pour plus de 5 heures d'écoute à volume maximum et jusqu’à 58 heures à volume modéré (env. 65 dB/1 m). Il est possible de faire encore plus de bruit en connectant ensemble jusqu’à 10 ROCKSTER AIR 2 !

De plus, il est possible de brancher un microphone, un instrument de musique et des lecteurs externes, c’est donc l’enceinte parfaite pour les amateurs et même pour les professionnels puisque les quatre canaux peuvent être mixés ensembles. Un trépied est également disponible en option pour une installation en hauteur. Evidemment elle est simple à déplacer grâce à ses 4 poignets qui permettent de la transporter facilement et de la poser dans n’importe quel sens.

La ROCKSTER AIR 2 est disponible dès maintenant sur la boutique en ligne teufelaudio.fr au prix de 699,99 euros.

Une puissance sans égal

Un volume puissant et des basses profondes tel est l'ADN de la ROCKSTER AIR 2. La structure acoustique d'un pavillon deux voies et un haut-parleur de 10 pouces restent fidèles à son aïeule. Par rapport au modèle précédent, le pavillon des aigus rayonne plus largement, ce qui assure une meilleure intelligibilité de la parole, pour tout l’auditoire même placé sur les côtés.

Le nouveau boomer-médium 10 pouces fournit des basses précises et marquées et des médiums clairs. Même au maximum, le son reste équilibré et exempt de distorsions.

Il y en aura pour tout le monde

En plus de l'entrée Bluetooth, les lecteurs externes peuvent être connectés via mini-jack (3,5 mm), instruments (6,3 mm) et des microphones (XLR). Les quatre entrées sont contrôlées par des commandes de volume séparées et éclairées sur la face arrière de l'appareil. Que ce soit pour un concert privé acoustique guitare et voie, des soirées karaoké privées, des soirées électro, techno, rock, dansante, chantante… il y en aura pour tous les goûts.

La fête jusqu’au bout de la nuit

La ROCKSTER AIR 2 est livrée avec une batterie interchangeable (LiFEPO4) d'une capacité de 7,8 Ah et dotée d'une protection de charge et optimisation de la durée de vie. Elle offre une prestation incroyable allant jusqu’à 58 heures d’autonomie à un volume modéré (env. 65 dB/1 m). Vous profiterez ainsi de cinq heures de musique sans interruption avec le volume au maximum.

Quand on veut danser plus longtemps, il est possible de recourir à une batterie de rechange qui s'installe en un tour de main, ou à une batterie externe de voiture qui est connectée par un câble accessoire. Et pour que le smartphone ou la tablette, la ROCKSTER AIR 2 fait également office de banque d'alimentation USB-C (5 V, 2 A). La ROCKSTER AIR 2 fonctionne aussi en mode éco en activant le bouton correspondant. Celui-ci limite les basses et le niveau (environ -10 dB) et joue alors à volume maximum durant plus de 31 heures.

La ROCKSTER AIR 2 en résumé :

 Enceinte Bluetooth portable active pour soirées, concerts, discours et spectacles, alimentée par batterie.

 Un son équilibré et de haute résolution avec des basses profondes. Volume : 103 dB (RMS, 1 m) et 115 dB (crête, 1 m).

 HP haute définition avec guide d'ondes à directivité constante pour des aigus fins et soyeux même à haut volume.

 Large dispersion pour une très bonne intelligibilité de la parole.

 Woofer de 250 mm à longue course pour des niveaux sans distorsion

 Bluetooth 5.0 avec aptX, aptX HD et AAC pour une transmission sans perte et sans fil depuis iOS, Android, Windows, Linux, etc.

 Possibilité de connecter deux ROCKSTER AIR 2 sans fil en configuration stéréo ou jusqu'à 10 ROCKSTER AIR 2 avec un câble XLR en configuration DJ

 Entrées pour Bluetooth, microphone, instrument (par exemple une guitare) et AUX, volume réglable à chaque entrée.

 Batterie au lithium fer phosphate de haute qualité (7,8 Ah, 99 Wh) amovible avec protection de charge et optimisation de la durée de vie ; remplacement facile et sans outil.

 Fonctionnement sur secteur possible même sans batterie, raccordement pour batterie de voiture 12V.

 Panneau de commande avec régulateurs éclairés.

 Quatre poignées facilitent le transport.

 Fonction banque d'alimentation USB-C

 Poids : 14 kg

 Dimensions : Largeur : 32.3 cm – Hauteur : 58.9 cm – Profondeur : 34.4 cm

En direct sur la scène du Teufel : cinq nouvelles découvertes pour plus de diversité dans ta playlist.