Le leadership mondial de la recherche en sciences biologiques de BGI monte en flèche en 2023 Nature Index

Le leadership mondial de BGI en matière de recherche en sciences biologiques monte en flèche dans le classement 2023 du Nature Index

SHENZHEN, CHINE, July 3, 2023/ EINPresswire.com / -- BGI a considérablement progressé dans le classement 2023 du Nature Index, se positionnant davantage comme un acteur majeur dans le domaine de la recherche en sciences biologiques (anciennement appelées sciences de la vie dans le Nature Index). En gagnant trois places par rapport à l'année précédente, BGI occupe désormais la 5e place parmi les grandes institutions mondiales et est la seule institution chinoise figurant dans le top 10. Par ailleurs, BGI a conservé sa position de leader en tant que première institution d'entreprise pour la recherche en sciences biologiques dans la région Asie-Pacifique pour la huitième année consécutive depuis la prise en compte des initiatives de recherche d'entreprise dans le Nature Index en 2015.Le Nature Index est une référence mondiale annuelle pour la recherche de haute qualité et recense les contributions aux articles de recherche publiés dans 82 revues prestigieuses de sciences naturelles et 64 revues de sciences de la santé, ces dernières ont récemment été intégrées au Nature Index en 2023. Toutes les revues ont été minutieusement sélectionnées sur la base de leur renommée par un panel indépendant de scientifiques de référence dans leurs domaines respectifs.Sur la période couverte par le Nature Index 2023, qui correspond à l'année civile 2022, BGI a publié 51 articles dans des revues de renom du CNNS (Nature et ses sous revues, Science et ses sous revues, Cell et ses sous revues, et New England Journal of Medicine). En date du 26 juin 2023, BGI avait publié 4 628 articles de recherche au total, dont 527 articles dans CNNS ; BGI-Research, en tant que centre de recherche principal du groupe BGI, a contribué de manière significative au séquençage de plus de 41 % des génomes animaux et de 39 % des génomes végétaux à l'échelle mondiale.En mars 2022, une étude révolutionnaire a été publiée dans Nature par des scientifiques de BGI-Research et leurs associés. L'étude montre une avancée notable dans la recherche sur les cellules souches, en présentant une méthode sans transgène, rapide et contrôlable permettant de transformer des cellules souches pluripotentes en cellules totipotentes à 8 cellules assimilables à des embryons, entièrement développées. Cette découverte révolutionnaire ouvre de nouvelles portes à la régénération des organes et la biologie synthétique, augurant des avancées significatives dans ces domaines.En avril, une équipe internationale de chercheurs de BGI-Research, ainsi que des équipes de recherche scientifique de Chine, d'Allemagne, d'Italie, de Singapour, d'Espagne, de Suède et du Royaume-Uni, ont franchi une étape majeure en matière de recherche scientifique. Leurs efforts collectifs ont abouti à la publication, dans la revue Nature, du premier atlas transcriptomique complet des cellules du corps entier de primates non humains. Cet exploit remarquable pourrait déclencher une révolution dans le traitement des maladies humaines en permettant d’obtenir des informations inestimables sur les mécanismes cellulaires sous-jacents à diverses affections.En mai, un groupe de scientifiques internationaux, dirigé par BGI-Research, a publié des atlas spatiaux panoramiques de la vie à la pointe de la technologie, proposant une analyse globale de la dynamique cellulaire à différents stades de développement, clarifiant par la même occasion des aspects clés du traitement des maladies, du développement, du vieillissement et de l'évolution biologique. Un article a été publié dans Cell, et les trois autres études ont été publiées dans Developmental Cell.En septembre, BGI-Research a dirigé une équipe de recherche de plusieurs instituts pour la conception du premier atlas cellulaire spatio-temporel au monde du développement et de la régénération du cerveau de l'axolotl (Ambystoma mexicanum) en utilisant la technologie Stereo-seq de BGI. Cette étude, qui met en lumière les capacités d'auto-guérison d'une lésion cérébrale, a fait l'objet d'un article en première page de Science.Pour plus d'informations, veuillez consulter le Nature Index 2023 :Sciences biologiques mondiales :Sciences biologiques Asie-Pacifique :