Palit, GeForce RTX™ 4060 Dual Ve StormX Serilerini Duyuruyor
EINPresswire.com/ -- Palit, GeForce RTX™ 4060 Dual ve StormX Serilerini Duyuruyor
Önde gelen bir ekran kartı üreticisi olan Palit, GeForce RTX™ 4060 Dual ve StormX Serilerinin piyasaya çıktığını duyurmaktan büyük heyecan duyuyor. Gücünü 3072 CUDA çekirdeklerden ve 8 GB GDDR6 DRAM’den alan GeForce RTX™ 4060 Serisi, hem oyun hem de yaratıcı çalışmalar için olağanüstü performans sunuyor.
GeForce RTX™ 4060 ailesi, ana akım oyuncular ve içerik üreticileri için Işın İzleme ve DLSS 3 ile saniyede 100 karelik 1080P çözünürlükte olağanüstü performans sunmak üzere tasarlandı. GeForce RTX™ 4060 ürün ailesi DLSS 3 nöral render alma, yüksek kare hızlarında üçüncü nesil ışın izleme teknolojileri ve AV1 kodlamaya sahip sekizinci nesil bir NVIDIA Kodlayıcı (NVENC) da dahil NVIDIA Ada Lovelace mimarisindeki tüm ilerlemeleri sizlere sunuyor.
GeForce RTX™ 4060 Dual Serisi
Rakipsiz Soğutma Performansı İçin Klasik Çift Fan
Olağanüstü soğutma ve akustik performans için 95 mm’lik büyük fanlar ve arka plaka üzerinde altın orana sahip açıklıklarla sunulan Palit GeForce RTX™ 4060 Dual, oyuncuların ve içerik üreticilerinin performanstan ödün vermeden sahip oldukları makinelerin sınırlarını zorlamasını sağlıyor. Şık siyah bir yüzey ve yan shroud kısmının üzerinde incelikli bir aydınlatma ile süslenmiş bu model, kullanıcıların bilgisayarlarında genel estetik çekiciliği artıran görsel olarak büyüleyici bir ambiyans yaratıyor.
: Ekran Kartı Özelleştirmesi Artık Mümkün
GamingPro Maker projesinin yakaladığı başarıyı geliştirmeye devam eden Palit, Palit GeForce RTX 4060 Dual Serisinde özelleştirme desteğini tanıtmaktan gurur duyuyor. Kullanıcılar üzerini boyamak veya ek ögeler oluşturmak için Dual kapağın / arka plakasının 3D dosyalarını Palit Maker internet sitesinden indirebilirler. Kullanıcılar 3D baskı kapağı shroud üzerine kolayca takarak ekran kartlarını kişiliklerini ve yaratıcılıklarını yansıtan benzersiz birer başyapıta dönüştürebilir.
● GeForce RTX™ 4060 8 GB Dual OC | GeForce RTX™ 4060 8 GB Dual
GeForce RTX™ 4060 StormX Serisi
Mini-ITX Güç İstasyonu İçin Tek Fan Seçeneği
Küçük bilgisayar kullanıcıları için özel olarak tasarlanan Palit GeForce RTX™ 4060 StormX Serisi, kompakt olmasına karşın bir o kadar güçlü tek fanlı tasarımıyla iftihar ediyor. Sadece 170 mm uzunluğundaki devre kartı boyutu ile StormX ekran kartları Mini-ITX desteklidir, bu da onları alandan tasarrufa önem veren oyuncular ve içerik üreticiler için biçilmiş kaftan yapıyor.
Sadece 115 W’lik düşük devre kartı güç tüketimi ile iftihar eden Palit GeForce RTX™ 4060 StormX Serisi, çarpıcı verimliliği ile öne çıkıyor. Bu etkileyici enerji tasarrufu özelliği, güçten ödün vermeden optimum performansı garanti ediyor.
● GeForce RTX™ 4060 8 GB StormX
Palit Hakkında
1988’de kurulan Palit Microsystems Ltd. kararlı, mükemmel ve yenilikçi elektronik ürünler üretmesiyle tanınmaktadır. Önde gelen bilgisayar bileşenleri üreticilerinden biri olan Palit, tüm dünyaya her ihtiyaca uygun kararlı ve mükemmel kalitede ekran kartları sunmaya devam ediyor. Ana merkezi Taipei’de, lojistik merkezi Hong Kong’da, fabrikaları Çin Anakarası’nda ve şube müdürlüğü Almanya’da bulunan Palit, dünya çapında bir satış ağı geliştirmiştir ve müşterilerimizle yakın iş birliği içinde çalışmaktadır.
Yunly International Marketing
Önde gelen bir ekran kartı üreticisi olan Palit, GeForce RTX™ 4060 Dual ve StormX Serilerinin piyasaya çıktığını duyurmaktan büyük heyecan duyuyor. Gücünü 3072 CUDA çekirdeklerden ve 8 GB GDDR6 DRAM’den alan GeForce RTX™ 4060 Serisi, hem oyun hem de yaratıcı çalışmalar için olağanüstü performans sunuyor.
GeForce RTX™ 4060 ailesi, ana akım oyuncular ve içerik üreticileri için Işın İzleme ve DLSS 3 ile saniyede 100 karelik 1080P çözünürlükte olağanüstü performans sunmak üzere tasarlandı. GeForce RTX™ 4060 ürün ailesi DLSS 3 nöral render alma, yüksek kare hızlarında üçüncü nesil ışın izleme teknolojileri ve AV1 kodlamaya sahip sekizinci nesil bir NVIDIA Kodlayıcı (NVENC) da dahil NVIDIA Ada Lovelace mimarisindeki tüm ilerlemeleri sizlere sunuyor.
GeForce RTX™ 4060 Dual Serisi
Rakipsiz Soğutma Performansı İçin Klasik Çift Fan
Olağanüstü soğutma ve akustik performans için 95 mm’lik büyük fanlar ve arka plaka üzerinde altın orana sahip açıklıklarla sunulan Palit GeForce RTX™ 4060 Dual, oyuncuların ve içerik üreticilerinin performanstan ödün vermeden sahip oldukları makinelerin sınırlarını zorlamasını sağlıyor. Şık siyah bir yüzey ve yan shroud kısmının üzerinde incelikli bir aydınlatma ile süslenmiş bu model, kullanıcıların bilgisayarlarında genel estetik çekiciliği artıran görsel olarak büyüleyici bir ambiyans yaratıyor.
: Ekran Kartı Özelleştirmesi Artık Mümkün
GamingPro Maker projesinin yakaladığı başarıyı geliştirmeye devam eden Palit, Palit GeForce RTX 4060 Dual Serisinde özelleştirme desteğini tanıtmaktan gurur duyuyor. Kullanıcılar üzerini boyamak veya ek ögeler oluşturmak için Dual kapağın / arka plakasının 3D dosyalarını Palit Maker internet sitesinden indirebilirler. Kullanıcılar 3D baskı kapağı shroud üzerine kolayca takarak ekran kartlarını kişiliklerini ve yaratıcılıklarını yansıtan benzersiz birer başyapıta dönüştürebilir.
● GeForce RTX™ 4060 8 GB Dual OC | GeForce RTX™ 4060 8 GB Dual
GeForce RTX™ 4060 StormX Serisi
Mini-ITX Güç İstasyonu İçin Tek Fan Seçeneği
Küçük bilgisayar kullanıcıları için özel olarak tasarlanan Palit GeForce RTX™ 4060 StormX Serisi, kompakt olmasına karşın bir o kadar güçlü tek fanlı tasarımıyla iftihar ediyor. Sadece 170 mm uzunluğundaki devre kartı boyutu ile StormX ekran kartları Mini-ITX desteklidir, bu da onları alandan tasarrufa önem veren oyuncular ve içerik üreticiler için biçilmiş kaftan yapıyor.
Sadece 115 W’lik düşük devre kartı güç tüketimi ile iftihar eden Palit GeForce RTX™ 4060 StormX Serisi, çarpıcı verimliliği ile öne çıkıyor. Bu etkileyici enerji tasarrufu özelliği, güçten ödün vermeden optimum performansı garanti ediyor.
● GeForce RTX™ 4060 8 GB StormX
Palit Hakkında
1988’de kurulan Palit Microsystems Ltd. kararlı, mükemmel ve yenilikçi elektronik ürünler üretmesiyle tanınmaktadır. Önde gelen bilgisayar bileşenleri üreticilerinden biri olan Palit, tüm dünyaya her ihtiyaca uygun kararlı ve mükemmel kalitede ekran kartları sunmaya devam ediyor. Ana merkezi Taipei’de, lojistik merkezi Hong Kong’da, fabrikaları Çin Anakarası’nda ve şube müdürlüğü Almanya’da bulunan Palit, dünya çapında bir satış ağı geliştirmiştir ve müşterilerimizle yakın iş birliği içinde çalışmaktadır.
Yunly International Marketing
Yunly International Marketing
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