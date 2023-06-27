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Biokript artık Microsoft for Startups Founders Hub'ın bir parçasıdır

World’s first hybrid, Shariah-compliant cryptocurrency platform

Biokript artık Microsoft for Startups Founders Hub'ın bir parçasıdır.

SARAJEVO, BOSNIA, June 27, 2023/EINPresswire.com/ -- Hibrit model yaklaşımına öncelik veren Şeriat Uyumlu kripto ticaret platformu Biokript, üstel büyüme için yüksek potansiyele sahip startup'ları hızlandırmaya adanmış küresel bir program olan Microsoft for Startups Founders Hub'a üyeliğini gururla duyurur. İşbirliği sayesinde Biokript, Microsoft'un en son teknolojisine, geniş pazar ekosistemine ve paha biçilmez iş desteğine özel erişim ve diğer program ortaklarıyla verimli işbirlikleri için fırsatlar elde ediyor.

Biokript, hem merkezi hem de merkezi olmayan ticaretin en iyi özelliklerinden yararlanarak, işlem hızını optimize ederek ve neredeyse anında onaylar sağlayarak dönüştürücü bir ticaret deneyimi sunar. Mevcut ticaret piyasasına ilişkin derin bir anlayışa sahip olan Biokript, güvenlik, güvenlik ve sadeliğin öneminin farkındadır.

Biokript CEO'su Adnan Alisic, "Startup'lar için Microsoft ile ortaklık yapmak bize kripto para ticaret endüstrisinde gerçek liderler olmamız için bu harika fırsatı veriyor" diyor. "Yenilikçi ticaret platformumuz, günümüzün kripto para ticaret endüstrisinin karşı karşıya olduğu, örneğin paralı ticaret ve kullanıcı fonlarının kötüye kullanılması gibi en büyük sorunları çözecektir."

Startups Founders Hub için Biokript ve Microsoft arasındaki işbirliği, daha fazla yenilik ve ölçeklenebilirlik için büyük umut vaat ediyor. Ortaklık, 180.000 ABD dolarına kadar Azure Kredisi, Microsoft 365 kredisi, Dynamics 365 kredisi ve Visual Studio Enterprise kredisi içerir. Bir program üyesi olan Biokript, Microsoft'un teknolojisinden, pazar ekosisteminden ve iş desteğinden yararlanmak için özel ayrıcalıkların yanı sıra diğer program ortaklarıyla değerli işbirliği fırsatları elde eder.

Biokript Hakkında: Biokript, basitliğe, emniyete ve güvenliğe öncelik veren, ileri görüşlü, Şeriat uyumlu bir kripto ticaret platformudur. Eşsiz bir mudharabah kar paylaşım modeliyle Biokript, yatırım yapan bir topluluğu teşvik eder ve tacirlerin fırsatları hızla yakalamasını sağlar. Genel merkezi ABD, Glendale AZ'de bulunan Biokript, Şeriat uyumlu bir model sunarak ve merkezi ve merkezi olmayan ticaretin en iyi özelliklerini birleştirerek ticaret ortamında devrim yaratmaya kendini adamıştır.

Adnan Alisic
Biokript
adnan@biokript.com
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Biokript artık Microsoft for Startups Founders Hub'ın bir parçasıdır

Distribution channels: Banking, Finance & Investment Industry, IT Industry


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