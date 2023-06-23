Завершился визит делегации МИД Туркменистана в ОАЭ

23/06/2023

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22 июня 2023 года в рамках визита заместителя министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимовой в Объединённые Арабские Эмираты состоялись переговоры с генеральным директором Центра стратегических исследований и разработок Эмиратов доктором Султаном Мохаммедом Аль-Нуайми.

В ходе встречи туркменский дипломат отметила приверженность Туркменистана развитию братских и дружественных отношений с ОАЭ, а также выразила надежду на дальнейшее укрепление туркмено-эмиратских связей.

Затем была проведена ознакомительная экскурсия, в ходе которой представлена деятельность Центра.

Также руководитель туркменской делегации выступила перед сотрудниками Центра по теме «Постоянный нейтралитет Туркменистана», в ходе которой рассказала о важнейших аспектах внешнеполитической стратегии Туркменского государства.

В завершение встречи состоялся обмен мнениями в формате «вопрос-ответ».

Во второй половине дня заместитель министра иностранных дел Туркменистана встретилась с помощником МИД ОАЭ по развитию иностранных дел Султаном Мухаммедом Аль Шамси.

В ходе переговоров обе стороны подтвердили приверженность дружественным межгосударственным отношениям, а также активизации взаимодействия в рамках авторитетных международных структур.

Пользуясь случаем, туркменская сторона пригласила помощника министра на торжественную церемонию открытия города Аркадаг.