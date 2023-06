Axxel annonce l'acquisition du Groupe Enviro 5 par Environmental 360 Solutions Ltd.

Environmental 360 Solutions Inc. (E360S) fait l'acquisition du Groupe Enviro 5

Donato Ardellini, PDG de E360S, a déclaré : ” Nous souhaitons la bienvenue à Frédéric Côté, Jocelyn Brien et aux employés dévoués d’Enviro5 au sein de l’équipe grandissante de E360S. Les capacités et l’infrastructure d’Enviro 5 en matière de fosses septiques et de pompage complètent le portefeuille complet de solutions de gestion des déchets et l’empreinte géographique de E360S sur le marché québécois. E360S continue de réaliser son objectif de devenir l’entreprise de gestion environnementale la plus fiable au Canada”.

M. Frédéric Côté, président et M. Jocelyn Brien du Groupe Enviro 5, déclarent : "L’acquisition de E360 du Groupe Enviro5 est une occasion unique de faire grandir l’entreprise, d’assurer la diversification de ses services afin de combler les besoins de notre clientèle actuelle et future. Les valeurs humaines des gens qui composent E360, les opportunités d’affaires entourant la synergie d’un tel groupe, sont au cœur de notre décision permettant la pérennité de l’entreprise et le bien-être de ses employés. "

M. Côté et M. Brien ajoutent : "La firme Axxel a été d’un précieux support dans son engagement à faciliter les négociations menant à la transaction. Nous tenons à remercier Monsieur Nizar Loukil et Monsieur Jean-Michel Zakhour qui ont su être présents, disponibles et ont été des bons conseillers tout au long d’un processus rempli d’obstacles, afin d’atteindre l’objectif. "

M. Nizar Loukil, directeur principal de la division des fusions et acquisitions d'Axxel, déclare :

Nous sommes reconnaissants de la confiance qu’E360S place dans notre équipe. Ce fût un grand plaisir de les représenter et de participer activement au succès de l’acquisition du Groupe Enviro 5. Sous la direction de M. Côté et M. Brien, le Groupe Enviro 5 a prospéré et est devenu un pionnier dans son secteur pour la gestion et la valorisation des déchets liquides. Nous tenons finalement à remercier toutes les personnes impliquées dans cette transaction pour leur collaboration et dévouement.

À propos d'Axxel

Nous sommes un cabinet boutique spécialisé dans les fusions et acquisitions de PME.

Nous façonnons un moment unique dans l'histoire d'une entreprise en rassemblant les gens pour s'assurer que les actifs les plus précieux de nos clients soient vus à leur juste valeur.

Notre approche est unique et notre équipe multidisciplinaire ne recule devant rien pour signer la meilleure entente pour votre organisation.

À propos du Groupe Enviro 5.

Le Groupe Enviro 5 a été fondé il y plus de 20 ans par Isabelle Valcourt et Frédérick Côté. Celui-ci compte sur plus de 110 personnes dévouées pour accomplir chaque matin le travail de vidange de fosses septiques, le lavage de réseaux d’égouts, de nettoyage de station de pompage, d’hydro-excavation, d’inspection par caméra et de travaux d’espace clos sans compter la gestion de ses deux centres de traitements.

Le Groupe Enviro5 travaille avec les bannières Vacuum Drummond inc. Au centre du Québec et Normand Brassard (2006) en Estrie.

À propos de Environmental 360 Solutions Ltd.

Fondée par Donato Ardellini, vétéran de l’industrie, E360S a pour objectif de devenir l’entreprise de gestion environnementale la plus importante et la plus fiable d’Amérique du Nord.

E360S est un fournisseur verticalement intégré de services de gestion des déchets, d’environnement et de recyclage/économie circulaire à plus de 30 000 clients municipaux, commerciaux et industriels canadiens. E360S est basée à Aurora, Ontario, Canada et opère à travers l’Alberta, la Colombie Britannique, l’Ontario, le Québec et la Saskatchewan.