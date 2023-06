Le Dr Yin Ye (premier en partant de la gauche, au premier rang) a assisté à l'inauguration du laboratoire médical Genalive En présence de S.E. Khalid Al-Falih, Ministre de l'Investissement (au milieu), S.E. Eng. Mansour Bin Hilal Al Mushaiti, Vice-Ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Agriculture (premier à partir de la droite), et le Dr. Yin Ye, M. Ma Zhe (premier à

Le groupe BGI signe un accord de coopération multidisciplinaire avec l'Arabie Saoudite

SHENZHEN, CHINE, June 20, 2023/ EINPresswire.com / -- Le Dr Yin Ye, PDG du groupe BGI, s'est rendu il y a peu au Royaume d'Arabie saoudite, pour y mener des entretiens approfondis avec des représentants du gouvernement saoudien ainsi que des partenaires commerciaux, et pour y signer des accords de coopération multidisciplinaire avec des organismes publics et gouvernementaux d'Arabie saoudite.Le Dr Yin a assisté à l'inauguration du laboratoire médical Genalive, un laboratoire clinique indépendant créé en joint-venture par BGI et un partenaire local. "Genalive constitue une véritable révolution dans le secteur des soins de santé en Arabie saoudite", a déclaré le Dr Yin. "En combinant les forces des parties concernées, nous pouvons exploiter le potentiel inexploré de la génomique et fournir aux professionnels de santé saoudiens les outils dont ils ont besoin pour prodiguer des soins personnalisés à ceux qui en ont besoin."Sur invitation de l'organisateur de l'événement, le Dr Yin a participé en tant qu'orateur à la 10e conférence commerciale arabo-chinoise, un événement de grande envergure organisé par le Ministère de l'Investissement sous le haut patronage de Son Altesse Royale le Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Prince héritier et Premier Ministre d'Arabie Saoudite.M. Yin a présenté les réalisations du groupe BGI dans le domaine de la génomique et a débattu avec d'autres panélistes des défis et des opportunités dans le domaine de la biotechnologie. Il a également insisté sur l'importance de la collaboration internationale et de l'innovation transfrontalière pour relever les défis communs en matière de santé mondiale."Nous devons veiller à ce que les nouvelles technologies restent abordables, accessibles et équitables pour tous ; c'est très important", a déclaré le Dr Yin.Lors de cette conférence, S.E. Hisham bin Saad Al-Jadhey, PDG de la Saudi Food and Drug Authority (SFDA), a félicité BGI pour sa contribution à la lutte contre le COVID-19 en Arabie saoudite, la décrivant comme un excellent exemple de coopération entre l'Arabie saoudite et la Chine dans le domaine des soins de santé.En marge de la conférence, avec S.E. Khalid Al-Falih, Ministre de l'Investissement, S.E. Eng. Mansour Bin Hilal Al Mushaiti, Vice-Ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Agriculture, et le Dr. Yin comme témoins, M. Ma Zhe, Directeur Régional du Groupe BGI pour l'Asie Occidentale, a signé un accord de coopération avec le Ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Agriculture (MEWA). Cet accord porte sur la sauvegarde des ressources biogénétiques, la modernisation de l'agriculture et la gestion de l'environnement, et soutient pleinement l'initiative verte de l'Arabie saoudite dans le cadre de la Vision 2030.Le Dr Yin Ye a également signé un accord-cadre stratégique de coopération avec le King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSH&RC).Pendant son voyage, le Dr Yin Ye a également rencontré des membres de la direction de Saudi Basic Industries Corporation (SABIC), de la National Unified Procurement Company (NUPCO), du National Center for Vegetation Cover Development and Combating Desertification (NCVC), du Ministère de l'Environnement, de I'Eau et de l'Agriculture (MEWA), du King Saud University (KSU), ainsi que d'autres cadres supérieurs et fonctionnaires.Cette visite a permis au groupe BGI de renforcer davantage les partenariats, d’échanger des connaissances et d'explorer des opportunités innovantes qui ouvriront la voie à des avancées transformatrices dans les soins de santé, les sciences de la vie, l'agriculture et diverses autres industries en Arabie saoudite. C'est un autre témoignage de l'engagement du groupe BGI envers la coopération internationale et au profit du monde avec la technologie génomique.