Investidores mineiros de todo o mundo reúnem-se em Luanda para a 2ª Edição da Angolan Mining Conference & Exhibition

The Angola Mining Conference 2023

A 2ª edição da Angola Mining Conference & Exhibition (AMC) vai decorrer de 22 a 23 de novembro de 2023 em Luanda, República de Angola.

LONDON, UNITED KINGDOM, June 19, 2023/EINPresswire.com/ -- A 2ª edição da Angola Mining Conference & Exhibition (AMC) vai decorrer de 22 a 23 de novembro de 2023 em Luanda, República de Angola. O evento é organizado pelo Ministério dos Recursos Minerais e Petróleo em associação com a AME Trade Lda. A edição inaugural do evento em 2019 foi celebrada por Sua Excelência João Manuel Gonçalves Lourenço, Presidente da República de Angola. O evento teve como tema “Aumentar o Potencial do Sector Mineiro Nacional através do Investimento e da Diversificação” e contou com a presença de 600 participantes, 80 oradores e mais de 350 delegados de 25 países, incluindo representantes do Governo, partes interessadas da indústria e decisores-chave importantes da indústria mineira.

O tema principal do AMC 2023 será “Desenvolver o potencial de recursos minerais de Angola para fornecer minerais críticos para uma transição global de energia limpa”. O país possui um portfólio diversificado de recursos minerais e está idealmente posicionado para beneficiar da produção de minerais críticos. Na próxima meia década, Angola tenciona iniciar a produção de neodímio e praseodímio, que são utilizados no fabrico de baterias para carros elétricos, bem como de cobre e nióbio. Angola possui 36 dos 51 minerais mais críticos do mundo, incluindo crómio, cobalto, grafite, chumbo, lítio e níquel.

A AMC 2023 é o evento internacional perfeito para atrair investimento estrangeiro e promover a visão do Governo angolano no sector mineiro e na economia em geral. A conferência é uma plataforma dedicada à indústria mineira de Angola para atrair parceiros de exploração, promover projetos em toda a cadeia de abastecimento mineral e apresentar as novas prioridades de investimento do governo. Inclui uma conferência detalhada, workshops, um programa social completo e um evento comercial co-localizado.

Os tópicos que serão discutidos no evento deste ano incluem:

• Uma nova era no sector mineiro angolano: quadro regulamentar, visão e planos

• Oportunidades para os minerais de transição energética em Angola

• Estatísticas e atualizações das principais empresas mineiras em Angola

• Mulheres na mineração promovendo inclusão e diversidade

• Adição de valor do setor de mineração e processamento mineral

• Parcerias e investimentos em infraestruturas minerais

• Inovações tecnológicas para melhorar a produção.

• Financiamento sustentável e levantamento de capital para projetos de mineração

• Considerações socioambientais e de governança

Os clientes anteriores da AMC incluem: Standard Bank, BAUER Angola LDA, Aggreko, Movicortes Angola, Lda, LUCAPA, MINBOS RESOURCES LTD, PENSANA METALS, SODIAM, Fátima Freitas & Associados , Ernst and Young, CATOCA LDA, Endiama, UTE IGME, LNEG, Maxam e Vieira de Almeida

Se quiser obter estatísticas valiosas do principal evento mineiro em Luanda, Angola, entre em contacto connosco hoje para obter mais informações em amc@ametrade.org

Sobre a AME Trade Ltda:

Os eventos business to business da AME Trade fornecem informações práticas vitais para empresas que procuram diversificar e realinhar as suas estratégias de negócios para acompanhar as tendências globais em rápida evolução. Através de eventos específicos do setor e focados no país, somos agora um dos principais fornecedores independentes de inteligência estratégica de negócios para a região africana. Os nossos serviços incluem conferências personalizadas exposições comerciais, workshops de treino e funções de networking.