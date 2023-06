Axxel annonce acquisition de Exca-Vac Inc par le Groupe Sanivac de Montréal

HR Services

Groupe Sanivac de Montréal acquière Exca-Vac Inc.

MONTRéAL, QC, CANADA, June 15, 2023/EINPresswire.com/ -- Axxel annonce l’acquisition d’Exca-Vac Inc. de Ste-Hyacinthe, Québec, par Groupe Sanivac Inc., de Notre Dame de l’Ile Perrot, Québec.

Vincent Kelly, PDG du Groupe Sanivac dit: « Notre union créera une force de frappe d’une cinquantaine de camions hydrovacs, offrant ainsi la plus grande flotte au Québec. L’expertise de longue date d’Exca-Vac dans le domaine de la construction est un atout particulièrement enrichissant pour notre équipe ». « Nous accueillons avec enthousiasme M. De Sylva, M. Savoie, les soixante membres de l’équipe et la clientèle de notre nouvelle bannière Exca-Vac.

Nous remercions l’équipe d’Axxel pour son professionnalisme, sa persistance et son excellent suivi tout au long des démarches de la transaction.

Patrick De Sylva Directeur des opérations d’Exca-Vac déclare: « Cette transaction nous permettra de poursuivre la croissance d'Exca-Vac et de relever de nouveaux défis à plus court terme dans un domaine qui nous passionne. Le Groupe Sanivac est un fleuron québécois et nous sommes fiers de nous associer à la famille Kelly. Il est essentiel pour nous de préserver nos entreprises ici et de contribuer au développement du Québec ! »

Eric Haggar, Président et chef de la direction chez Axxel indique : « Ce fut vraiment un plaisir de représenter le groupe Sanivac et nous sommes reconnaissants pour leur confiance. Un gros merci a toute la famille Kelly. J’aimerais aussi remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette transaction. »

Nizar Loukil, directeur principal dans la Division de Fusions et Acquisitions chez Axxel dit : « Sous la direction de M. De Sylva et M. Savoie, Exca-Vac a prospéré et est devenue une référence dans son secteur principal soit l’hydro-excavation. Axxel est heureuse d'avoir participé activement au succès de son acquisition par Le Groupe Sanivac un Leader dans le secteur environnemental. Nous remercions toutes les personnes impliquées des deux parties dans cette transaction pour leur collaboration et leur confiance accordée à notre équipe. »

À 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗼𝘀 𝗱’Axxel

Chez Axxel nous établissons des relations durables en traitant les entreprises de nos clients comme les nôtres. Nous prenons le temps de vous connaître, de connaître votre entreprise et vos rêves, car notre vision globale de la famille et du partenariat façonne profondément notre culture d’entreprise. Bien que toute notre équipe soit composée de leaders uniques et de penseurs stratégiques, nous croyons en l’autonomisation des équipes. Nous croyons d’abord en la famille. Nous croyons en votre croissance et en notre connaissance parce que nous croyons aux relations harmonieuses entre nos clients et notre entreprise.

À 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗼𝘀 𝗱𝘂 𝗚𝗿𝗼𝘂𝗽𝗲 𝗦𝗮𝗻𝗶𝘃𝗮𝗰

C’est en 1961 que John Kelly lance Sanivac®, une entreprise qui se spécialise aujourd’hui dans l'hydro-excavation, l'entretien d’infrastructures urbaines et les services sanitaires. Fort de trois générations de la famille Kelly, le Groupe Sanivac est désormais constitué de 470 employés, 275 camions, 15 000 unités sanitaires mobiles et compte 8 succursales stratégiquement situées au Québec et en Ontario : Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, Outaouais, Saint-Jérôme, Cowansville, Sherbrooke, Saint-Hyacinthe, Québec et Ottawa.

À 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗼𝘀 𝗱’𝗘𝘅𝗰𝗮-V𝗮𝗰

Fondée en 2012 par Patrick De Sylva et Steve Savoie, Exca-Vac est une entreprise pionnière en excavation douce au Québec et dont la réputation repose sur des travaux d’une qualité exceptionnelle, des technologies innovatrices et un service personnalisé. Rapidement, Exca-Vac s’est hissé comme l’entreprise la plus active en hydro-excavation et est devenu un partenaire d’affaires indispensable pour le domaine du génie civil et voirie avec ses activités de protection cathodique, de changements d’entrées d’eau en plomb, de tiges, de boîtiers de services et de vannes, de boulons de vannes de rues sous pression.