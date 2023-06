Cyril Brun, Chef de Caves renommé arrive en Italie chez Ferrari Trento

Marcello, Matteo, Camilla et Alessandro Lunelli avec Cyril Brun Cyril Brun et Matteo Lunelli Cyril Brun chez Ferrari Trento

L'un des vignerons les plus respectés de la Champagne a décidé de s'installer en Italie pour devenir Chef de Caves chez Ferrari Trento.

Je suis convaincu de la qualité de Ferrari Trento et du potentiel de Trentodoc.” — Cyril Brun

TRENTO, ITALY, June 15, 2023/ EINPresswire.com / -- Ferrari Trento a annoncé aujourd'hui que Cyril Brun avait rejoint le domaine, situé dans le Trentino au pied des Alpes italiennes, en tant que Chef de Caves. Il arrive de Champagne Charles Heidsieck, marquant la première fois qu'un Chef de Caves quitte la Champagne pour rejoindre une cave italienne en tant qu'œnologue à temps plein. Brun succède à l'œnologue et directeur technique Ruben Larentis, qui a rejoint Ferrari Trento en 1986 et va maintenant prendre sa retraite. Son mandat de 37 ans a permis à Ferrari Trento d'être reconnu comme le vin mousseux italien par excellence, remportant le prix du producteur de l’année au Championnat du monde de champagne et de mousseux à cinq reprises. Larentis a été nomméVigneron de l’année par Gambero Rosso en 2010. Il a également reçu le Lifetime Achievement Award aux Championnats du monde de champagne et de vin mousseux en 2019.Né en 1969 dans le village Grand Cru d'Aÿ, Cyril Brun a rejoint Champagne Veuve Clicquot en tant qu’oenologue en 2000, après de nombreuses années de travail au domaine familial en Champagne. Après 15 ans chez Veuve Clicquot, où il a supervisé le Programme «Pinot Noir» et dirigé le Département Innovation et Développement, Brun a été nommé Chef de Caves chez Charles Heidsieck en 2015. En 2019 et 2022, il a été nommé IWC Sparkling Winemaker of the Year. Au cours de ses huit années chez Charles Heidsieck, il a été reconnu internationalement pour avoir recréé la célèbre cuvée connue sous le nom de Champagne Charlie, qui a été lancée aux États-Unis en 2022.Il existe des liens historiques entre Ferrari Trento et la Champagne. A la fin du 19ème siècle, Giulio Ferrari apprend à faire du vin effervescent en Champagne. C'est lui qui a le premier apporté le cépage Chardonnay de la Champagne et encouragé sa culture en Trentino et en Italie. En 1902 il a fondé Ferrari Trento. Dans les deux régions, la récolte se fait à la main et la seconde fermentation a lieu en bouteille. L'expérience du Trentodoc s'annonce cependant différente pour Cyril Brun de celle en Champagne. Les vignobles du Trentodoc poussent à des altitudes élevées, offrant des qualités propres à la viticulture de montagne. Cyril Brun rejoint une équipe technique jeune et talentueuse qui travaille chez Ferrari Trento depuis plusieurs années. La combinaison de sa solide expérience et de son enthousiasme à relever un nouveau défi fait de lui un candidat idéal pour le domaine de vins mousseux le plus primé d'Italie. Ferrari Trento accorde une grande importance à l'attraction des talents, estimant que réunir des personnes d'horizons différents conduit à un plus grand succès. Après un long processus de sélection, il est devenu clair que Cyril Brun offre l'expérience, la volonté et la passion pour relever des défis qui mèneront à des opportunités de croissance. «Au nom de ma famille et de toute l'équipe de Ferrari Trento, j'exprime nos plus sincères remerciements et félicitations à Ruben pour ses formidables réalisations au cours des dernières décennies», a déclaré le Président de Ferrari Trento, Matteo Lunelli. «Nous sommes ravis d'accueillir Cyril dans notre équipe. Nous attendons avec impatience les grandes contributions et les connaissances qu'il apporte à notre cave et sommes sûrs qu'il sera en mesure d'exprimer pleinement le potentiel et le style unique de la viticulture de montagne du Trentino. Son talent dans notre catégorie est sans égal. Nous sommes convaincus qu'il créera des vins du Trentodoc exceptionnels, fidèles à nos traditions locales, tout en introduisant une nouvelle perspective».Cyril Brun partage les valeurs de Ferrari Trento de transmission des connaissances et des meilleures pratiques à travers les frontières. «Je suis convaincu de la qualité de Ferrari Trento et du potentiel de Trentodoc», déclare-t-il. "L'opportunité de créer des vins mousseux de méthode traditionnelle à partir des terroirs montagneux uniques du Trentino est un privilège et une opportunité passionnante d'appliquer mes connaissances et mon expérience à un nouveau contexte. Il y aura d'abord une phase de compréhension du terroir avant d'envisager d'éventuels changements. La vinification est une question de détails. Nous allons nous élever, étape par étape, en nous concentrant sur les petits détails».À propos de Ferrari TrentoFondée en 1902 par Giulio Ferrari et dirigée depuis 1952 par la famille Lunelli, Ferrari Trento est le premier vin mousseux de luxe d'Italie et un symbole de l'art de vivre italien. La cave est aujourd'hui un ardent défenseur de la viticulture de montagne et de l'agriculture raisonnée. Cultivés le long des contreforts des Alpes, tous le vins Ferrari subissent une seconde fermentation en bouteille conformément aux réglementations rigoureuses du Trentodoc et sont connus pour leur élégance et leur finesse remarquables. Ferrari Trento a été nommée cinq fois «Producteur de vin mousseux de l'année» par les Championnats du monde de champagne et de vin mousseux, la plus importante compétition au monde dédiée uniquement aux bulles. Ferrari Trento est le toast de l'Italie par excellence et accompagne les moments les plus importants de la culture, du sport et du divertissement.