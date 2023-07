ME TRANSFER LANCE UNE APPLICATION MOBILE POUR LE TRANSFERT GRATUIT DE FICHIERS JUSQU’À 5 GB

ME Transfer - WE Transfer Large FIles Application Gratuite De Transfert De Fichiers Transfert illimité jusqu'à 5 Go gratuit

Me Transfer - Nouvelle entrée dans l'industrie du transfert de fichiers qui est très compétitive et populaire parmi les gens

Nous cherchons à nous assurer que les clients sont en mesure de transférer facilement les photos, vidéos, documents et fichiers à l'aide de notre application - Me Transfer, We file Transfer” — Shrenuj Jalan

PARIS, FRANCE, July 21, 2023/ EINPresswire.com / -- Me Transfer, la grande application révolutionnaire de transfert de fichiers, a lancé son application mobile, permettant aux utilisateurs d’envoyer des fichiers volumineux jusqu’à 5 GB gratuitement et jusqu’à 100 GB avec des forfaits payants pour les jeunes entreprises et les entreprises, qui sont jusqu’à 70% moins chers que leurs concurrents les plus proches.L’application permet aux utilisateurs d’envoyer de gros fichiers n’importe où, n’importe quand, et offre une protection par mot de passe pour une sécurité supplémentaire. Il permet également aux utilisateurs de transférer des fichiers lourds entre les appareils Android et iOS, ce qui en fait un excellent choix pour ceux qui ont besoin de partager de grandes vidéos ou des photos ou des documents avec des amis, famille et collègues.Me Transfer est l’idée de l’entrepreneur en série CA Shrenuj Jalan, qui a récemment investi un montant non divulgué comme financement de démarrage. L’application est conçue pour fournir aux utilisateurs un moyen sûr et facile de transférer des fichiers de toute taille. Il est également équipé de fonctionnalités telles que le cryptage et la compression de fichiers, qui en font une plate-forme sécurisée et fiable pour les transferts de fichiers.L’application a déjà reçu 5 étoiles sur le Play Store et a été téléchargée plus de 18000+ fois sur les appareils mobiles, avec un total de 24,000 clients sur le site de transfert + applications mobilesL’application est une excellente alternative à d’autres applications de partage de fichiers qui ne permet aux utilisateurs d’envoyer des fichiers jusqu’à 2 GB. Avec Me Transfer, les utilisateurs peuvent envoyer de gros fichiers par courriel ou par lien, ce qui facilite et accélère le partage de fichiers.L’application de transfert de fichiers offre également l’option « Envoyer par Wifi », qui permet aux utilisateurs de transférer des fichiers sans utiliser Internet. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les utilisateurs qui n’ont pas accès à une connexion Internet fiable.L’application est gratuite à télécharger et à utiliser, et est disponible pour les appareils iOS et Android.« Nous sommes heureux de lancer Me Transfer sur le marché pour les clients », a déclaré CA Shrenuj Jalan, PDG et Investor of Me Transfer. « Nous croyons que notre application offrira aux utilisateurs un moyen sûr et facile de transférer des fichiers de toute taille. Nous sommes convaincus que notre demande sera un succès sur le marché. À l’heure actuelle, environ 5 % des clients rémunérés sont venus de façon organique. L’objectif est d’augmenter les chiffres à 20% au prochain trimestre. Le marché cible de l’application est celui des propriétaires de petites entreprises, des entreprises clientes et des utilisateurs individuels.Me Transfer est la solution parfaite pour ceux qui ont besoin d’envoyer de gros fichiers rapidement et facilement. Avec son interface facile à utiliser et le transfert de fichiers gratuit jusqu’à 5 GB, Me Transfer est le choix parfait pour ceux qui ont besoin d’envoyer des fichiers volumineux.Pour commencer, téléchargez :Pour en savoir plus et utiliser l'application Web Transfers Files, visitez :