BGI-Research e partner globali svelano lo standard internazionale sull'autenticazione della linea cellulare

SHENZHEN, CHINA, June 12, 2023/ EINPresswire.com / -- Lo standard internazionale " ISO/TS 23511:2023 Biotechnology - General requirements and considerations for cell line authentication (ISO/TS 23511:2023 Biotechnology - Requisiti generali e considerazioni per l'autenticazione della linea cellulare)", proposto congiuntamente da BGI-Research e dal China National Research Institute of Food Fermentation Industries, è stato recentemente rilasciato ufficialmente. Questo standard è il primo standard internazionale al mondo che fornisce le specifiche per l'autenticazione della linea cellulare.Il termine "Linea cellulare" si riferisce a una popolazione definita di cellule che possono essere mantenute in coltura per un lungo periodo di tempo, mantenendo la stabilità di determinati fenotipi e funzioni. L'autenticazione della linea cellulare è una procedura critica di controllo della qualità per verificare e identificare le linee cellulari e determinare se sono state contaminate da altre linee cellulari.Come strumento essenziale nella ricerca biomedica, le linee cellulari sono fondamentali per garantire l'efficacia dei successivi esperimenti biomedici. Si stima che una parte considerevole delle linee cellulari conservate negli Stati Uniti, in Europa e in Asia sia stata identificata erroneamente o contaminata in modo incrociato, portando a potenziali dati fuorvianti o irriproducibili, causando un notevole spreco di tempo e risorse. Pertanto, sono urgentemente necessarie procedure di autenticazione della linea cellulare standardizzate per promuovere l'utilizzo efficiente delle linee cellulari.Lo standard internazionale rilasciato questa volta si basa sullo standard nazionale cinese GB/T 40172-2021 " General guidance on detection methods of mammalian cell cross-contamination (Guida generale sui metodi di rilevamento della contaminazione incrociata delle cellule di mammifero)", sviluppato principalmente da BGI. Fornisce definizioni terminologiche pertinenti in questo campo, nonché principi generali, test e metodi di analisi per l'autenticazione della linea cellulare. Lo standard specifica la selezione dei metodi, i parametri di controllo della qualità, i requisiti per l'analisi e la segnalazione dei dati e le considerazioni chiave. È ampiamente applicabile ai controlli di routine della coltura cellulare e della conservazione nella ricerca di base e campi di prodotti, nonché verifica della fonte della linea cellulare nei laboratori scientifici e industriali, banche cellulari e altro ancora.Il rilascio ufficiale della norma ISO/TS 23511:2023 segna una pietra miliare significativa nel settore, colmando una lacuna critica e fornendo una guida preziosa alle parti interessate nelle scienze della vita, nella ricerca biomedica e nei campi correlati. Questo standard svolge un ruolo fondamentale nel mitigare gli effetti negativi della contaminazione della linea cellulare, come conclusioni di ricerca errate, risultati non riproducibili e potenziali conseguenze catastrofiche nella terapia cellulare clinica.La proposta per questo progetto standard internazionale è stata presentata a maggio 2018 e approvata ufficialmente attraverso il voto degli organismi nazionali a luglio 2019. Ha attirato la partecipazione di esperti provenienti da più paesi. Il gruppo di redazione del progetto ha lavorato all'interno del quadro preliminare per sviluppare il contenuto della norma. Hanno favorito discussioni online con esperti di varie nazioni e cercato attivamente approfondimenti da organizzazioni internazionali pertinenti, culminando nel rilascio ufficiale di questo standard.