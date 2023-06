Trois scientifiques du groupe BGI classés parmi les "meilleurs scientifiques du monde" en 2023

SHENZHEN, CHINE, June 6, 2023/ EINPresswire.com / -- Il y a quelques temps, Research.com, une plateforme scientifique de renommée internationale, a publié le classement des meilleurs scientifiques du monde pour l'année 2023. Dans le domaine de la génétique, Yang Huanming, cofondateur du groupe BGI, a été classé 172e dans le monde et 4e en Chine ; Xu Xun, directeur de BGI-Research, 347e dans le monde et 5e en Chine ; Fang Xiaodong, directeur adjoint de BGI-Research, 2818e dans le monde et 69e en Chine.Research.com est l'un des principaux sites de recherche universitaire au monde. Le classement utilise le D-index (Discipline H-index) qui repose uniquement sur les publications et les citations d'une discipline spécifique, ainsi que sur les données utilisées pour estimer les citations en date du 21 décembre 2022.Dans le domaine de la génétique, Research.com a évalué 5 724 chercheurs sur la base de diverses sources de données, dont OpenAlex et CrossRef. La présence de deux chercheurs de BGI dans le classement 2023 des "Meilleurs scientifiques du monde" témoigne de l'importance des contributions de la recherche scientifique de BGI dans le domaine de la génétique et de l'impact qu'elles ont sur les travaux d'autres scientifiques.Depuis sa mise en place, le groupe BGI est fortement engagé dans le domaine des sciences de la vie et a continuellement produit d'importantes recherches scientifiques. Au mois de février 2023, le groupe BGI avait publié un total de 4 505 articles, avec un total de 498 964 citations. Sur ce total, 516 articles ont été publiés dans CNNS (Nature et ses revues secondaires, Science et ses revues secondaires, Cell et ses revues secondaires, et New England Journal of Medicine), dans les domaines de l'omique spatio-temporelle, de l'omique unicellulaire, de la régénération d'organes et de la neuroscience. D'importantes avancées ont également été réalisées dans des domaines de recherche scientifique tels que les animaux et les plantes.Les chercheurs de BGI ont reçu de nombreuses distinctions pour leurs travaux. En avril de cette année, quatre chercheurs de BGI, Wang Jian, Yang Huanming, Xu Xun et Li Bo, ont été nommés "Elsevier Highly Cited Chinese Researchers for 2022".Pour en savoir plus sur le classement : https://research.com/scientists-rankings/genetics/cn