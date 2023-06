Drei Wissenschaftler der BGI-Gruppe auf der Liste der "Besten Wissenschaftler der Welt 2023"

SHENZHEN, CHINA, June 6, 2023/ EINPresswire.com / -- Research.com, eine international renommierte akademische Plattform, hat kürzlich die Rangliste der weltweit besten Wissenschaftler für das Jahr 2023 veröffentlicht. Im Bereich Genetik belegt Yang Huanming, Mitbegründer der BGI Group, weltweit Platz 172 und in China Platz 4; Xu Xun, Direktor von BGI-Research, weltweit Platz 347 und in China Platz 5; Fang Xiaodong, stellvertretender Direktor von BGI-Research, weltweit Platz 2818 und in China Platz 69.Research.com ist eines der weltweit führenden akademischen Forschungsportale. Das Ranking verwendet den D-Index (Discipline H-index), der nur Publikationen und Zitationen einer bestimmten Disziplin berücksichtigt. Die Daten zur Schätzung der Zitationen stammen vom 21. Dezember 2022.Für den Bereich Genetik hat Research.com 5.724 Forscher aus verschiedenen Datenquellen, darunter OpenAlex und CrossRef, ausgewertet. Die Aufnahme von zwei BGI-Wissenschaftlern in die Rangliste der " Besten Wissenschaftler der Welt " 2023 zeigt die Bedeutung der akademischen Forschungsbeiträge des BGI im Bereich der Genetik und die Auswirkungen, die diese auf die Arbeit anderer Wissenschaftler haben.Seit ihrer Gründung hat sich die BGI Group stark im Bereich der Lebenswissenschaften engagiert und kontinuierlich wichtige wissenschaftliche Forschung betrieben. Bis Februar 2023 hat die BGI Group insgesamt 4.505 Artikel veröffentlicht, die insgesamt 498.964 Mal zitiert wurden. Davon wurden 516 Artikel in CNNS (Nature und seine Untermagazine, Science und seine Untermagazine, Cell und seine Untermagazine und New England Journal of Medicine) in den Bereichen Raum-Zeit-Omik, Einzelzell-Omik, Organregeneration und Hirnforschung veröffentlicht. Wichtige Durchbrüche wurden auch in Bereichen der Tier- und Pflanzenforschung erzielt.BGI-Forscherinnen und -Forscher haben für ihre Arbeiten zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Im April dieses Jahres wurden vier BGI-Forscher, Wang Jian, Yang Huanming, Xu Xun und Li Bo, als Elsevier Highly Cited Chinese Researchers for 2022 ausgezeichnet.Mehr über das Ranking erfahren: https://research.com/scientists-rankings/genetics/cn