SIM SENEGAL: Géosciences et exploitation responsable des ressources minérales pour le développement économique et social

Le Ministère des Mines et de la Géologie du Sénégal et AME Trade sont fiers d’annoncer la 7ème édition prochaine du Salon International des Mines (SIM SENEGAL), prévue du 3 au 5 octobre 2023 au Centre International de Conférences Abdou DIOUF. Après un format hybride réussi en 2021, l’événement de cette année se tiendra en présentiel, pour favoriser la collaboration, l’échange de connaissances et les possibilités d’investissement dans le secteur minier et géologique.

Le Salon International des Mines (SIM SENEGAL) sert de plate-forme vitale aux parties prenantes nationales et internationales afin d’engager des discussions fructueuses, de partage des meilleures pratiques d’exploration des pistes de développement économique et social durable. Sous le thème « Géosciences et exploitation responsable des ressources minérales : défis et opportunités pour le développement économique et social », cette édition vise à renforcer la position du Sénégal en tant qu’acteur majeur de l’industrie minière.

Le Sénégal reconnaît l’importance de renforcer la résilience et de diversifier son économie, notamment face à la pandémie de Covid-19 et à ses impacts ultérieurs. L’exploitation responsable des ressources minérales s’aligne sur le Plan d’action prioritaire ajusté et accéléré (PAP 2A), qui met en évidence le secteur minier comme un puissant moteur de création d’emplois et de création de richesse. A ce titre, le secteur minier sénégalais a fait l’objet d’importantes réformes juridiques et institutionnelles, notamment la création de la Société des Mines du Sénégal (SOMISEN) et du Service Géologique National du Sénégal (SGNS), afin d’assurer une gouvernance équilibrée des ressources minérales.

La 7ème édition du SIM SENEGAL 2023 vise à atteindre plusieurs objectifs :

• Informer les parties prenantes et le public des progrès réalisés depuis la dernière édition.

• Attirer des investisseurs pour soutenir la croissance du secteur minier.

• Faciliter les discussions sur les opportunités et les perspectives de développement du contenu local dans le secteur.

• Identifier des stratégies pour optimiser la contribution du secteur au développement économique et social, y compris la création d’emplois pour les jeunes.

• Apprendre des expériences réussies et des meilleures pratiques du monde entier.

• Encourager l’engagement communautaire et la sensibilisation aux potentiels avantages du secteur minier.

• Favoriser un dialogue constructif entre les sociétés minières, les fournisseurs et les communautés locales.

• Faciliter les liens entre les PME nationales et les sociétés minières, ainsi qu’avec les fournisseurs internationaux.

• Contribuer à la mise en place du pôle minier régional.

Le programme du SIM SENEGAL 2023 comprendra une journée dédiée à l’innovation, des sessions plénières, des ateliers techniques, des expositions internationales et nationales, des visites de sites miniers, et une « Journée portes ouvertes sur le contenu local et la promotion de l’emploi et de l’entrepreneuriat pour les jeunes et les femmes au Sénégal ».

La promotion du pôle minier régional en collaboration avec le Bureau Opérationnel de Suivi du Plan Sénégal Emergent sera l’un des temps forts du SIM SENEGAL 2023. Cette initiative vise à attirer des investissements et à favoriser la coopération régionale dans l’industrie minière. Il fournira une plate-forme permettant aux start-ups d’émerger à travers le Hackathon M’innovation, en les mettant en relation avec des sociétés minières locales. La vitrine des explorateurs offrira l’occasion aux titulaires de permis de recherche minière, d’autorisations minières semi-mécanisées et de petites mines de présenter leurs entreprises, tout en faisant la promotion des fournisseurs et sous-traitants locaux par le biais de rencontres B2B.

SIM SENEGAL 2023 reconnaîtra l’excellence au sein de l’industrie avec le prix de la société minière de l’année, décerné à l’entreprise qui a démontré une conformité exceptionnelle à la réglementation, une gérance environnementale et un impact social positif au cours des trois dernières années. L’événement rendra également hommage aux Forces de défense et de sécurité pour leurs efforts de préservation des ressources minières.

De plus, SIM SENEGAL 2023 coïncide avec la Journée internationale de la géo diversité le 6 octobre, déclarée par l’UNESCO. Cette journée sera l’occasion de souligner le rôle important de la géo diversité pour le bien-être humain et la gestion durable de la planète. Le Sénégal profitera de l’occasion pour mettre en valeur ses sites et souligner le rôle crucial de la conservation du géo patrimoine.

SIM SENEGAL 2023 réunira des investisseurs nationaux et internationaux, des experts de l’industrie, des professionnels universitaires, des représentants gouvernementaux, des organisations de la société civile et des médias. L’événement offre une occasion unique de réseautage, de partage des connaissances et de collaboration sur les pratiques minières durables.

