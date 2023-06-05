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用Twitch追劇派對看Netflix Screena同步視聽功能上線

Twitch實況主在使用計時器共享播放位置。

實況主在使用計時器共享播放位置。

實況主在與觀眾一起看YouTube。

實況主在與觀眾一起看YouTube。

Screena上線Twitch同步視聽功能。通過使用該功能，用戶可以一邊觀看Twitch直播,一邊觀看影片平臺。Screena不僅支持Netflix,還支持YouTube、Disney+、Paramount+等16個全球影片平臺同步觀看。

SEOUL, REPUBLIC OF KOREA, June 5, 2023/EINPresswire.com/ -- Screena上線Twitch同步視聽功能。通過使用該功能，用戶可以一邊觀看Twitch直播,一邊觀看影片平臺。

隨着大流行期間的開始,非面對面欣賞文化迅速浮出水面,這時開始流行的就是同步視聽——追劇派對。追劇派對是指一邊觀看影片平臺,一邊實時聊天的一起觀看服務。 Screena 是一款 Chrome 擴充程式，不僅支持Netflix,還支持YouTube、Disney+、Paramount+等16個全球影片平臺同步觀看。

最近在Twitch、YouTube等平臺上實行的同步視聽是一種新興直播形式。 主播與觀衆溝通並欣賞內容,但由於版權原因,實況主無法直接播放平臺畫面,因此實況主主把計時器顯示在畫面上,共享自己的播放位置。 觀衆會看着計時器自行对時間軸。 然而screena的同時觀看功能可以輕鬆解決這些問題,預計今後可以方便地改善主播和觀衆之間的溝通方式。實況主只需進入網站,點擊一次對齊,開始直播即可。 觀衆通過鏈接進入派對室後,登錄影片平臺,就可以一起享受和主播一樣的場面,參與聊天。

使用教學
1. 在 Chrome 線上應用程式商店搜索screena後，點選「加到 Chrome」
2. 訪問影音串流平台，選擇影片
3. 點選右鍵選擇 ‘Screena Timer’
4. 點選‘Connect’ 連結 Twitch
5. 讓 bot 管理頻道 (在Twitch對話框輸入 /mod screena_bot)
開始同步視聽, ‘bot将共享URL網址

詳情: blog.screena.com

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Twitch自動同步視聽使用教學

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